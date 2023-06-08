Женщина ела куркуму каждый день и рассказала, что произошло с ее организмом

Узнайте, что будет, если каждый день принимать куркуму и как это повлияет на организм.

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Что будет если каждый день принимать куркуму / коллаж: Главред, фото: instagram type2diabetes.journey/ t.s_romanova

Женщина из Нидерландов Карин решила принимать куркуму каждый день в течение месяца и рассказала об удивительных изменениях в своем организме. О них мы и расскажем дальше.

Карин некоторое время страдала от высокого уровня холестерина и проблем с желудочно-кишечным трактом. Она безрезультатно искала решения и дала куркуме последний шанс избавиться от своих проблем. Она готовила с ней в течение месяца, и это, по-видимому, имело большой эффект. Вскоре Карин обнаружила, что куркума является решением ее проблем со здоровьем, но также обнаружила, что она очень хорошо помогает и во многих других случаях.

Что будет если каждый день принимать куркуму - опыт Карин

Куркума действительно может помочь вам похудеть. Исследования на животных показали, что он помогает стабилизировать уровень сахара. Порошок предотвращает накопление углеводов в виде жира, что блокирует увеличение веса. А поскольку куркума острая, она также ускоряет обмен веществ. И это ускоряет сжигание калорий в долгосрочной перспективе. Наконец, куркума улучшает вкус пищи. Это означает, что мы быстрее насыщаемся и, следовательно, едим меньше.

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Старение

Каждый хочет жить как можно более здоровым, конечно, даже когда становится старше. Куркума может облегчить вам эту задачу. Антиоксиданты помогают предотвратить старение. Старение – это видимый эффект повреждения клеток. Антиоксиданты поглощают повреждающее действие свободных радикалов и токсинов, предотвращая повреждение клеток. Сама по себе специя не является антиоксидантом, но исследования показали, что она повышает уровень антиоксидантов в организме.

Депрессия

Куркума также может помочь в борьбе с депрессией. Было проведено исследование связи между куркумой и депрессией. Это исследование показало, что активный ингредиент куркумы, куркумин, эффективно уменьшает симптомы депрессии. Этот эффект можно усилить, комбинируя его с другими травами.

Еще одним интересным свойством пряности является то, что она усиливает действие антидепрессантов. Лучше всего они работают в сочетании с куркумой. Другими словами, сам порошок может помочь уменьшить чувство депрессии, усиливая действие других лекарств от депрессии.

Какие болезни можно лечить куркумой - печень

Куркума используется в большинстве программ детоксикации организма, и это не случайно, так как она может влиять на качество печени. Это главный орган, который нуждается в очистке. Исследования показали, что порошок куркумы улучшает функцию печени.

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