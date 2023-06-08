УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Женщина ела куркуму каждый день и рассказала, что произошло с ее организмом

Елизавета Бельмас
8 июня 2023, 17:26 обновлено 8 июня, 17:52
10
Узнайте, что будет, если каждый день принимать куркуму и как это повлияет на организм.
Что будет если каждый день принимать куркуму
Что будет если каждый день принимать куркуму / коллаж: Главред, фото: instagram type2diabetes.journey/ t.s_romanova

Женщина из Нидерландов Карин решила принимать куркуму каждый день в течение месяца и рассказала об удивительных изменениях в своем организме. О них мы и расскажем дальше.

Карин некоторое время страдала от высокого уровня холестерина и проблем с желудочно-кишечным трактом. Она безрезультатно искала решения и дала куркуме последний шанс избавиться от своих проблем. Она готовила с ней в течение месяца, и это, по-видимому, имело большой эффект. Вскоре Карин обнаружила, что куркума является решением ее проблем со здоровьем, но также обнаружила, что она очень хорошо помогает и во многих других случаях.

Что будет если каждый день принимать куркуму - опыт Карин

Куркума действительно может помочь вам похудеть. Исследования на животных показали, что он помогает стабилизировать уровень сахара. Порошок предотвращает накопление углеводов в виде жира, что блокирует увеличение веса. А поскольку куркума острая, она также ускоряет обмен веществ. И это ускоряет сжигание калорий в долгосрочной перспективе. Наконец, куркума улучшает вкус пищи. Это означает, что мы быстрее насыщаемся и, следовательно, едим меньше.

видео дня

Старение

Каждый хочет жить как можно более здоровым, конечно, даже когда становится старше. Куркума может облегчить вам эту задачу. Антиоксиданты помогают предотвратить старение. Старение – это видимый эффект повреждения клеток. Антиоксиданты поглощают повреждающее действие свободных радикалов и токсинов, предотвращая повреждение клеток. Сама по себе специя не является антиоксидантом, но исследования показали, что она повышает уровень антиоксидантов в организме.

Депрессия

Куркума также может помочь в борьбе с депрессией. Было проведено исследование связи между куркумой и депрессией. Это исследование показало, что активный ингредиент куркумы, куркумин, эффективно уменьшает симптомы депрессии. Этот эффект можно усилить, комбинируя его с другими травами.

Еще одним интересным свойством пряности является то, что она усиливает действие антидепрессантов. Лучше всего они работают в сочетании с куркумой. Другими словами, сам порошок может помочь уменьшить чувство депрессии, усиливая действие других лекарств от депрессии.

Какие болезни можно лечить куркумой - печень

Куркума используется в большинстве программ детоксикации организма, и это не случайно, так как она может влиять на качество печени. Это главный орган, который нуждается в очистке. Исследования показали, что порошок куркумы улучшает функцию печени.

Источник

Также вам может быть интересно:

Куркума интересные новости
Реклама

Главное за день

Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атаку

Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атаку

17:53 Украина
Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – Подоляк

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – Подоляк

17:36 Политика
Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптик

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптик

16:47 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

17:53

Затопление затруднит контрнаступление ВСУ: генерал - о том, когда армия пойдет в атаку

17:45

"Путин реализуют политику сожженных мостов: Маломуж назвал три козыря РФВидео

17:36

Украина решила, как будут наступать ВСУ – ждите эффективных действий – ПодолякВидео

17:34

В России разбилась насмерть 32-летняя певица

17:26

Женщина ела куркуму каждый день и рассказала, что произошло с ее организмом

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:18

Шварценеггер не должен был стать "Терминатором": актер открыл секрет фильмаВидео

16:47

Мчит сильное похолодание: Украина будет плавать - синоптикВидео

16:45

Этим секретом пользуются китайцы: как варить яйца, чтобы скорлупа слетала самаВидео

16:44

Маломуж спрогнозировал, как повлияет подрыв Каховской ГЭС на наступление ВСУВидео

Реклама
16:42

Зеленский – о "войне" Вагнера с Минобороны: Путин потерял прежнюю властьВидео

16:21

Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумятВидео

15:59

Без слез не глянешь: как сейчас выглядит резко постаревшая Валюха со СватовВидео

15:53

До завтрака или после: как правильно чистить зубы по утрамВидео

15:51

Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

15:38

Украина и ООН договорились об эвакуации с захваченного РФ левого берега ДнепраВидео

15:34

Россия начала массовую бомбежку Херсона во время эвакуации: много пострадавшихВидео

15:33

Лобода отдает свою квартиру пострадавшим от подрыва ГЭС - россияне в яростиВидео

15:26

"Он просто негодяй": Украина отреагировала на скандальное заявление экс-ведущего FoxNewsВидео

14:48

Убили 4-летнего ребенка, папу и дедушку: целая семья погибла от рук оккупантов на Донетчине

14:43

Красота требовала особых жертв: чем советские модницы осветливали волосыВидео

Реклама
14:40

Лукашенко резко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и раскланялся РоссииВидео

14:15

Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий "переобулся"Видео

14:11

Урожай будет радовать до поздней осени: что можно садить на огороде в июне

14:05

Подрыв Каховской ГЭС не спасет РФ от поражения, за полгода юг и восток будут свободны – МаломужЭксклюзив

13:57

"Мовный срач" в разгаре: Арестович призвал "лечить" противников творчества ЦояВидео

13:56

"Мы и не просим": Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в УкраинуВидео

13:13

Три способа на жаркое лето: как можно продлить стойкость духовВидео

12:56

Папарацци подловили Ди Каприо в одном ресторане с супермоделью Джиджи ХадидВидео

12:55

По личной просьбе мэра: в Италии отменили концерт путинистки-пианистки Лисицы

12:47

Надо всего 2 вилки: мужчина показал гениальный лайфхак с помидоромВидео

12:32

Галкин поддержал украинцев после подрыва ГЭС и получил море благодарности

12:26

О подрыве не сказали даже своим: перед терактом на ГЭС оккупанты глушили связь - ГуменюкВидео

12:19

Бывшая жена Остапчука раскрыла коварный диагноз и похвасталась новым кавалеромВидео

11:57

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"ФотоВидео

11:40

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭСВидео

11:34

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводахВидео

11:32

Анджелина Джоли серьезно поменяла внешний вид: что случилось

11:06

Гороскоп на завтра 9 июня 2023: Водолеям - богатство, Раки - избегайте толпыВидео

10:48

"Количество взрывов невозможно посчитать": ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке

10:33

Путин попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США: в Сети раскрыли подробности

Реклама
10:05

Украинская сеть кинотеатров вошла в рейтинг топ-50 в ЕвропеФото

10:00

Русская элита недовольна Путиным и его шансами в войне с Украиной - BloombergВидео

09:51

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд

09:50

Женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляетВидео

09:36

В боях за Украину погиб молодой защитник из Львовской области

09:22

Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денегВидео

08:58

Генерал РФ был пьян: в Сети рассказали, кто дал отмашку подорвать Каховскую ГЭС

08:49

"Будет еще хуже": Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС – Пионтковский

08:42

Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профиВидео

08:42

Геноцид Левобережья: россияне нарушили Конвенцию ООНмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять