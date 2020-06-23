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Жиросжигающая тренировка: 5 упражнений, молниеносно сжигающих жир

Диета и правильные упражнения помогут похудеть.

23 июня 2020, 14:19
фитнес-тренировка_боди_спорт_ноги
Сушка тела очень важна для красивого рельефа/ Likar.info

Если вы хотите сбросить несколько килограмм, вы попали в нужное место. Главред собрал некоторые упражнения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, наращивают мышцы и сжигают жир быстрее, чем при обычной тренировке.

Конечно, одни только упражнения не помогут. Но, практикуя определенные здоровые привычки в еде и добавляя эти пять движений в свою тренировку, вы быстро сожжете ненужный жир.

Выпады с выпрыгиванием

Обычные выпады уже сложны, поэтому добавление прыжка в это упражнение дает еще больше преимуществ. Это упражнение поможет "вылепить" ваши ноги и привести в тонус икры. Плюс, прыгающий компонент - отличный способ повысить частоту сердечных сокращений.

Начинайте с правой ноги, прыгайте прямо вверх, меняя ноги в воздухе, затем приземляйтесь в выпад с левой ногой впереди. Убедитесь, что приземлились оба колена согнуты под углом 90 градусов, чтобы предотвратить травму. Повторите этот шаг 20 раз, чтобы завершить один сет.

Свинг гири

Раскачивание гири - это взрывное упражнение для всего тела, которое укрепляет силы и помогает улучшить осанку. Станьте, расставив ноги на ширине плеч, слегка согнув колени. Держите гирю обеими руками, чтобы она висела у вас между ног. Опуститесь в присяде, затем выровняйтесь. Раскачивайте гирю немного заводя ее за ноги внизу и поднимайте на уровень до параллели с полом. Сжимайте ягодицы в верхней точке. Делайте до утомления.

Приседания с гантелями

Приседания с гантелями и жим - это отличное движение, которое воздействует на все ваше тело. Начните с широкой постановки ног, держа гантели прямо напротив плеч, ладонями друг к другу. Опустите свое тело на корточки, вращая гантели так, чтобы ладони смотрели на вас, затем встаньте на ноги, выпрямляя руки над головой, поворачивая запястья от себя. Повторяйте до усталости.

Боксерские запрыгивания

Боксерские прыжки отлично подходят для сжигания жира, помогают улучшить баланс и координацию, а также тонизируют ваши мышцы. Все, что вам нужно, это коробка или другая приподнятая поверхность, на которую вы можете запрыгнуть.

Чтобы начать упражнение, опуститесь в частичный присед. Затем оттолкнитесь от земли, взмахивая руками вперед, чтобы прыгнуть на верх коробки, приземлившись на нее со слегка согнутыми коленями. Спрыгните вниз и немедленно повторите от 10 до 20 раз.

Гольф Свинг

Для выполнения данного упражнения вам понадобится спортивный мяч. Начните упражнение, поставив ноги на ширине плеч. Имитируйте замах в гольфе, а мяч держите на вытянутых руках. Повторите на одну и другую сторону.

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