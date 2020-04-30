Жизнь дала трещину: в США стриптизерша из-за карантина ушла в порно

Стриптиз, порно / Globallookpress

Жительнице штата Орегон, которая одиннадцать лет проработала стриптизершей, пришлось перейти в онлайн и снимать порноролики - поскольку все стриптиз-клубы оказались закрыты по причине пандемии китайского коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовал портал HuffPost.

По словам женщины, смена профиля работы далась ей крайне нелегко, а сам процесс - очень труден в воплощении. Во-первых, сложности возникают в индивидуальной работе с клиентами, поскольку большинство платформ видеосвязи жестко контролируют степень наготы собеседников и блокируют все, что как-либо нарушает установленные нормы.

При этом женщина говорит, что решилась снимать порно ради того, чтобы прокормить себя и восьмилетнюю дочь. Девочка, к слову, мешает работать матери как порноактрисе. Поэтому женщина занимается этим, только когда дочку забирает к себе ее бывший муж.

Напомним, ранее в городе Коламбус (Огайо) правоохранители арестовали порноактрису Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), рассказавшую о сексе с Дональдом Трампом.