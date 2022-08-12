Будет белоснежным: эффективный способ отбелить постельное белье дома

Старое постельное белье, которое потеряло свой первозданный вид, можно освежить, приготовив дома отбеливающий раствор.
Белоснежное постельное белье – это мечта каждой хозяйки. Но после покупки со временем оно теряет свою первоначальную белизну и уже не радует своей свежестью.
Обычная стирка с моющими средствами может не помочь в этой проблеме, ведь только уберет загрязнения. Более того – частая стирка только будет "помогать" ткани изнашиваться.
Однако вернуть постельному белью облик нового можно даже в домашних условиях, применив для этого лишь подручные средства.
Перед стиркой белье нужно замочить в специальном растворе, для которого понадобятся:
- вода,
- соль,
- нашатырный спирт,
- перекись водорода.
Подготовьте чистое ведро. Для большей чистоты и устранения микробов его можно вымыть кальцинированной водой или протереть кожурой от лимона.
В ведро выливаем чайник кипятка и добавляем 3 столовые ложки соли, 1 столовую ложку нашатырного спирта и 3 столовые ложки перекиси водорода. После этого добавляем еще один чайник кипятка.
Положите в этот раствор постельное белье, которому хотите вернуть белоснежный вид. Нужно подержать его и таком растворе примерно 12 часов.
После этого белье достаем и стираем в стиральной машине.
Читайте также:
- Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа
- Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки: простой эффективный способ
- Исчезнут даже застарелые пятна: 3 эффективных способа отстирать ржавчину с одежды