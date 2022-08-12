Будет белоснежным: эффективный способ отбелить постельное белье дома

Как отбелить постельное белье дома/ ua.depositphotos.com

Белоснежное постельное белье – это мечта каждой хозяйки. Но после покупки со временем оно теряет свою первоначальную белизну и уже не радует своей свежестью.

Обычная стирка с моющими средствами может не помочь в этой проблеме, ведь только уберет загрязнения. Более того – частая стирка только будет "помогать" ткани изнашиваться.

Однако вернуть постельному белью облик нового можно даже в домашних условиях, применив для этого лишь подручные средства.

Перед стиркой белье нужно замочить в специальном растворе, для которого понадобятся:

вода,

соль,

нашатырный спирт,

перекись водорода.

Подготовьте чистое ведро. Для большей чистоты и устранения микробов его можно вымыть кальцинированной водой или протереть кожурой от лимона.

В ведро выливаем чайник кипятка и добавляем 3 столовые ложки соли, 1 столовую ложку нашатырного спирта и 3 столовые ложки перекиси водорода. После этого добавляем еще один чайник кипятка.

Положите в этот раствор постельное белье, которому хотите вернуть белоснежный вид. Нужно подержать его и таком растворе примерно 12 часов.

После этого белье достаем и стираем в стиральной машине.

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