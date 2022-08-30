Будет чистым без стирки: 3 способа освежить постельное белье без лишних усилий

Как освежить постельное белье без стирки/ ua.depositphotos.com

Постельное белье, полотенца и скатерти – это вещи, которые в каждом доме всегда являются одними из самых используемых текстильных изделий. А так как они постоянно "в работе", то и пачкаются очень часто, и требуют постоянной стирки.

Но что делать, если вещь не очень грязная, а просто вобрала в себя неприятные запахи или залежалась в шкафу? Есть простой способ, как освежить постельное белье без стирки. Таким же образом можно вернуть свежесть и другим вещам дома – тем же полотенцам или скатертям.

1. Сода

Освежить постельное белье без стирки можно с помощью простой пищевой соды. Для этого насыпаем порошок на белье так, чтобы он равномерно по чуточку попал на всю поверхность.

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После этого ждем несколько часов, пока сода впитает в себя неприятные запахи, и собираем ее остатки пылесосом или просто стряхиваем.

Еще лучшим будет эффект, если оставить соду на постельном белье на ночь.

2. Морозильная камера

Чтобы избавиться от неприятного запаха на постельном белье, его можно положить в морозилку на несколько часов. Перед этим одежду лучше положить в пакет.

Низкие температуры убьют бактерии, которые и вызывают неприятный запах.

3. Горячий душ

Для того, чтобы освежить вещи, можно повесить их в ванной комнате поближе к душу. Пар поможет избавиться от неприятных запахов и разгладить складки на белье. Вещи обязательно нужно вешать в расправленном виде.

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