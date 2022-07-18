Будет свежим очень долго: 2 золотые советы, как избавиться от затхлого запаха постельного белья

Как избавиться от затхлого запаха постельного белья/ ua.depositphotos.com, Instagram

Как правило, во многих семьях привыкли держать дома про запас несколько комплектов постельного белья. Часть из них могут даже не использоваться, а просто лежать на будущее. И казалось бы, что такие вещи точно не могут принести никаких неприятностей. Однако постельное белье, которое долго лежит без дела в шкафу, со временем может начать неприятно пахнуть.

Специфический затхлый запах от постельного белья может появиться также в том случае, если его постирали и сложили в шкаф тогда, когда оно еще недостаточно высохло и было чуточку влажным.

Спать на таком постельном, конечно же, неприятно. В заключении придется снова его стирать. Однако нет гарантии, что повторная стирка уберет весь неприятный запах. Но есть способы, как сделать так, чтобы во время стирки затхлый запах исчез совсем и больше вас не беспокоил.

1. Уксус

Во время стирки нужно стакан уксуса залить в отсек для стирального порошка в машинке, туда же добавить моющее средство и так постирать постельное белье.

Однако у такого способа есть одно "но": после того, как вы постираете постельное белье, его придется долго сушить на улице, чтобы выветрился запах уксуса. Поэтому перед использованием такого совета сначала взвесьте все "за" и "против".

2. Пищевая сода

Такой способ поможет не только убрать затхлый запах с постельного белья, но и справиться с застарелыми пятнами. Соду засыпаем перед стиркой в отсек для стирального порошка.

После стирки стоит включить режим дополнительного полоскания, чтобы полностью выполоскать остатки соды.

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