Будет свежим очень долго: 2 золотые советы, как избавиться от затхлого запаха постельного белья

Если постельное белье долгое время лежало в шкафу и теперь от него слышится затхлый запах, два простых способа помогут вам эффективно избавиться от проблемы.
Как правило, во многих семьях привыкли держать дома про запас несколько комплектов постельного белья. Часть из них могут даже не использоваться, а просто лежать на будущее. И казалось бы, что такие вещи точно не могут принести никаких неприятностей. Однако постельное белье, которое долго лежит без дела в шкафу, со временем может начать неприятно пахнуть.
Специфический затхлый запах от постельного белья может появиться также в том случае, если его постирали и сложили в шкаф тогда, когда оно еще недостаточно высохло и было чуточку влажным.
Спать на таком постельном, конечно же, неприятно. В заключении придется снова его стирать. Однако нет гарантии, что повторная стирка уберет весь неприятный запах. Но есть способы, как сделать так, чтобы во время стирки затхлый запах исчез совсем и больше вас не беспокоил.
1. Уксус
Во время стирки нужно стакан уксуса залить в отсек для стирального порошка в машинке, туда же добавить моющее средство и так постирать постельное белье.
Однако у такого способа есть одно "но": после того, как вы постираете постельное белье, его придется долго сушить на улице, чтобы выветрился запах уксуса. Поэтому перед использованием такого совета сначала взвесьте все "за" и "против".
2. Пищевая сода
Такой способ поможет не только убрать затхлый запах с постельного белья, но и справиться с застарелыми пятнами. Соду засыпаем перед стиркой в отсек для стирального порошка.
После стирки стоит включить режим дополнительного полоскания, чтобы полностью выполоскать остатки соды.
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