УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

Сергей Кущ
22 августа 2023, 04:00
20
Мы расскажем, какой праздник 22 августа и что сегодня нельзя делать.
Православный праздник 22 августа
Православный праздник 22 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

22 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

  • Международный день фольклора Международный день фольклора
  • День экологического долга (это началось с 1987 года и означает, что человечество стало наносить вред экологии больше, чем Земля может восстановить за год)
  • День "Будь ангелом"

Церковный праздник 22 августа

Ежегодно 22 августа отмечается народный праздник Матфей Змеесос. Такое название этого праздника связано с древним поверьем о том, что именно в этот день змеи могут высосать кровь из коров.

видео дня

Что нельзя сегодня делать?

В народных преданиях закрепилось убеждение, что женщинам лучше воздержаться от ношения украшений в этот день. Также следует избегать спешки и суеты.

В связи с проведением Успенского поста, верующим рекомендуется воздержаться от употребления молочных продуктов, яиц и мяса. В этот день не следует хвастаться своими достижениями.

Важно соблюдать уважительное поведение: 22 августа запрещено использовать ненормативную лексику, громко спорить, распространять негатив и говорить о человеке с плохой стороны, так как это может привести к негативным последствиям в жизни.

Что можно сегодня делать?

Крестьяне в эту дату всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы избежать "лишних глаз".

Также коров 22 августа старались не выпускать на пастбище, поскольку боялись змей.

Вам может быть интересно:

праздник интересные новости
Реклама

Главное за день

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

23:10 Украина
Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

20:34 Украина
Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

19:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

04:00

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

03:40

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" загремела в больницу после разрыва с мужем

03:10

Российский экономист раскрыл, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине

02:40

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

02:05

На что способны "вагнеровцы" в Беларуси: Коваленко реалистично оценил ситуациюВидео

Россия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - ЛипсицРоссия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - Липсиц
01:35

Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФВидео

00:04

Родители потеряли единственного сына: в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин

21 августа, понедельник
23:43

Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

23:10

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

Реклама
22:45

"Работаем. Температура плюс 50": Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке

22:03

"Не заиграйтесь в самолетики": у Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16

20:56

Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой, которая жила в РФ

20:56

"Донать – и они летят!": во время дрон-марафона украинцы задонатили уже 2 миллиона гривен на дроны-камикадзе актуально

20:43

Как на украинском описать восторг: популяризатор языка озвучил мелодичные аналоги

20:34

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

19:45

Будет "зоопарк" истребителей: СМИ раскрыли, какие самолеты получат ВСУ

19:19

Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

19:14

Адская жара в Украине: синоптик рассказал, когда ждать понижения температуры

19:10

Мёд и дёготь F-16: каких сюрпризов ожидатьмнение

18:41

Чем так хорош F-16: скрытые возможности истребителей, которые получат ВСУ

Реклама
18:30

Украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины

18:21

"Мое имя ужасное": парень хочет сменить свое "трагическое" имя, данное при рождении

17:57

F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб — эксперт

17:40

В ВСУ рассказали, какое количество F-16 кардинально изменит ситуацию в небе

17:23

БПЛА рухнул на аэродром в Калужской области: поврежден один самолет

16:55

F-16 для Украины: в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами"

16:35

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

16:15

Почему нельзя говорить "на здоровье": скрытый смысл фразы всех ошеломит

16:12

Победитель Евровидения-2019 женился на своем бойфрендеВидео

15:54

Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября

15:49

Гороскоп на завтра 22 августа 2023: Деве – счастье, Водолею - вознаграждение

15:49

В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

15:46

Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

15:22

70 летчиков: в Воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16

15:02

Под Полтавой арестовали имущество российского генерала на космическую сумму

15:01

"Открываем сметы объектов, строящихся за госсредства" - министр Кубраков

14:58

"Просто голуби большие": в ГУР иронично отреагировали на возражения Россией "бавовны"

14:56

Кличко: Социально незащищенные киевляне получат ко Дню Независимости помощь

14:49

Девушка поделилась гениальным лайфхаком по спасению остатков косметики в тюбике

14:43

"Они должны отвечать": Женя Галич жестко высказался о мужчинах, сбежавших из Украины

Реклама
14:30

Лазурь и пшеница: Зеленская встретилась со шведскими монархами в изысканном луке

14:26

ВСУ получили очередной комплекс борьбы с вражескими дронами при содействии Favbet Foundation

14:25

У ВСУ новый успех: пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино

14:19

Денис Казанский. Патриоты РФ в шоке из-за потери Ту-22М3Видеоблоги

13:19

Кольцо сжимается все ближе: пропагандистка Симоньян разнылась о том, что дрон взорвался рядом с ее домом

13:17

"Безумие": в Нидерландах набросились на Рютте за планы поставок F-16 Украине

13:14

Головоломка на внимательность: найдите резиновый сапог за 10 секунд

12:57

"Прилеты в Москве нам на пользу": Коваленко объяснил, как это влияет на власть Путина

12:24

"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили ПутинаФото

12:15

Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять