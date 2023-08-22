Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

Мы расскажем, какой праздник 22 августа и что сегодня нельзя делать.

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Православный праздник 22 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

22 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

Международный день фольклора Международный день фольклора

День экологического долга (это началось с 1987 года и означает, что человечество стало наносить вред экологии больше, чем Земля может восстановить за год)

День "Будь ангелом"

Церковный праздник 22 августа

Ежегодно 22 августа отмечается народный праздник Матфей Змеесос. Такое название этого праздника связано с древним поверьем о том, что именно в этот день змеи могут высосать кровь из коров.

видео дня

Что нельзя сегодня делать?

В народных преданиях закрепилось убеждение, что женщинам лучше воздержаться от ношения украшений в этот день. Также следует избегать спешки и суеты.

В связи с проведением Успенского поста, верующим рекомендуется воздержаться от употребления молочных продуктов, яиц и мяса. В этот день не следует хвастаться своими достижениями.

Важно соблюдать уважительное поведение: 22 августа запрещено использовать ненормативную лексику, громко спорить, распространять негатив и говорить о человеке с плохой стороны, так как это может привести к негативным последствиям в жизни.

Что можно сегодня делать?

Крестьяне в эту дату всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы избежать "лишних глаз".

Также коров 22 августа старались не выпускать на пастбище, поскольку боялись змей.

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