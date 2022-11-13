Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

Чтобы отстирать краску для волос с одежды, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками/ ua.depositphotos.com

Часто женщины отдают предпочтение окрашиванию волос дома вместо похода в салон, ведь это намного экономнее. Но один из неприятных "сюрпризов", который стоит учитывать в таком случае – краска может оставить пятна на одежде или мебели, на которые попадет.

Такие средства имеют очень сильный состав, поэтому после появления пятна лучше избавиться от него поскорее. Ведь если он успеет "въесться" в ткань, отстирать его будет гораздо труднее.

Во время окрашивания волос лучше накинуть на плечи то, что не жалко испачкать, и проводить эту процедуру подальше от мебели, на которую может попасть краска. Но если не удалось избежать пятен на одежде от краски для волос, то можно воспользоваться несколькими способами, чтобы избавиться от них.

1. Глицерин

Нужно сначала обработать пятно простой водой. Затем нанести на загрязненное место несколько капель глицерина и оставить на несколько минут. Когда увидите, что пятно уже практически сошло, уберите его остатки ватным диском. Дальше нужно постирать место с пятном вручную, и затем всю вещь простирать в стиральной машинке или вручную.

2. Уксус

На пятно наносим небольшое количество уксуса, оставляем на 10-15 минут, чтобы загрязнение отмокло. Далее вещь нужно постирать полностью.

Но в этом случае стоит сначала проверить средство на небольшом незаметном участке одежды. Ведь уксус может воздействовать по-разному на разные ткани.

3. Глицерин и уксус

Сначала на пятно наносим небольшое количество глицерина и ждем 5-7 минут. Далее наносим на загрязнение немного 5%-го уксуса и сверху посыпаем солью.

Если после этого пятно не сойдет полностью, нужно сверху еще накапать несколько капель нашатырного спирта и после этого постирать вещь полностью.

Этот способ также стоит проверять на незаметном участке одежды перед использованием.

4. Отбеливатель

Конечно, такой способ подойдет только для белых вещей. Нужно замочить или постирать вещь с применением такого средства, четко следуя указанным на упаковке инструкциям.

Пятна от краски для волос поможет отстирать отбеливатель, но только для белой одежды/ ua.depositphotos.com

5. Перекись водорода

Этот способ подойдет, если пятно уже успело засохнуть. Стоит намочить его 3%-м раствором перекиси водорода или 9%-м столовым уксусом и оставить на 30 минут. Затем замочить вещь с пятном в холодной воде еще на 30 минут. Далее постирать вещь полностью.

6. Уксус и стиральный порошок

Нужно влить 1 столовую ложку уксуса в 0,4 литра воды. Далее туда же добавить 1 столовую ложку стирального порошка или моющего средства. Залить пятно таким раствором на 30 минут, после этого постирать вещь.

Если следы от пятна еще остались, можно повторить такую процедуру.

7. Нашатырный спирт и перекись водорода

Добавить в стакан воды по 40 мл нашатырного спирта и перекиси водорода. Замочить пятно в таком растворе на 20 минут, далее прополоскать в теплой воде. Затем вещь постирать полностью.

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