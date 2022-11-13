УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

13 ноября 2022, 17:17

Убрать следы от краски для волос с ткани – непростая задача, ведь такие средства имеют очень сильный состав.

Стирка, стирать, стиральная машина, краска для волос
Чтобы отстирать краску для волос с одежды, можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками/ ua.depositphotos.com

Часто женщины отдают предпочтение окрашиванию волос дома вместо похода в салон, ведь это намного экономнее. Но один из неприятных "сюрпризов", который стоит учитывать в таком случае – краска может оставить пятна на одежде или мебели, на которые попадет.

Такие средства имеют очень сильный состав, поэтому после появления пятна лучше избавиться от него поскорее. Ведь если он успеет "въесться" в ткань, отстирать его будет гораздо труднее.

Во время окрашивания волос лучше накинуть на плечи то, что не жалко испачкать, и проводить эту процедуру подальше от мебели, на которую может попасть краска. Но если не удалось избежать пятен на одежде от краски для волос, то можно воспользоваться несколькими способами, чтобы избавиться от них.

1. Глицерин

Нужно сначала обработать пятно простой водой. Затем нанести на загрязненное место несколько капель глицерина и оставить на несколько минут. Когда увидите, что пятно уже практически сошло, уберите его остатки ватным диском. Дальше нужно постирать место с пятном вручную, и затем всю вещь простирать в стиральной машинке или вручную.

2. Уксус

На пятно наносим небольшое количество уксуса, оставляем на 10-15 минут, чтобы загрязнение отмокло. Далее вещь нужно постирать полностью.

Но в этом случае стоит сначала проверить средство на небольшом незаметном участке одежды. Ведь уксус может воздействовать по-разному на разные ткани.

3. Глицерин и уксус

Сначала на пятно наносим небольшое количество глицерина и ждем 5-7 минут. Далее наносим на загрязнение немного 5%-го уксуса и сверху посыпаем солью.

Если после этого пятно не сойдет полностью, нужно сверху еще накапать несколько капель нашатырного спирта и после этого постирать вещь полностью.

Этот способ также стоит проверять на незаметном участке одежды перед использованием.

4. Отбеливатель

Конечно, такой способ подойдет только для белых вещей. Нужно замочить или постирать вещь с применением такого средства, четко следуя указанным на упаковке инструкциям.

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов
Пятна от краски для волос поможет отстирать отбеливатель, но только для белой одежды/ ua.depositphotos.com

5. Перекись водорода

Этот способ подойдет, если пятно уже успело засохнуть. Стоит намочить его 3%-м раствором перекиси водорода или 9%-м столовым уксусом и оставить на 30 минут. Затем замочить вещь с пятном в холодной воде еще на 30 минут. Далее постирать вещь полностью.

6. Уксус и стиральный порошок

Нужно влить 1 столовую ложку уксуса в 0,4 литра воды. Далее туда же добавить 1 столовую ложку стирального порошка или моющего средства. Залить пятно таким раствором на 30 минут, после этого постирать вещь.

Если следы от пятна еще остались, можно повторить такую процедуру.

7. Нашатырный спирт и перекись водорода

Добавить в стакан воды по 40 мл нашатырного спирта и перекиси водорода. Замочить пятно в таком растворе на 20 минут, далее прополоскать в теплой воде. Затем вещь постирать полностью.

Читайте также:

краска стирка стиральная машинка пятна интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:21

Мощный взрыв в центре Стамбула: есть убитые, много людей ранены

17:17

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

16:40

РФ готовится к массированному обстрелу Украины: в ВСУ рассказали, когда его ожидатьВидео

16:31

Вместо тысячи слов: Дмитрий Комаров показал фото из освобожденного ХерсонаВидео

16:30

Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт спрогнозировал вероятные итоги саммита G20Видео

Реклама
16:08

Режим Путина рухнет, запустится сценарий СССР: Яковенко рассказал, как распадется РоссияВидео

16:07

"Медаль за взятие енота": сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из ХерсонаВидео

15:41

Фанатки в трауре: "Джейкоб из Сумерек" актер Тейлор Лотнер женился

15:38

ВСУ значительно продвинулись в районе Бахмута, но самой горячей точкой будет Соледар - военныйВидео

15:17

"Загребли и ослов, и белок": появилось видео кражи енотов из зоопарка Херсона командованием ВС РФВидео

15:10

Зеленский решит, когда говорить с РФ – освобождение Херсона ничего не меняет – Генштаб БританииВидео

15:10

"Россиянам дали уйти": Жданов объяснил малое число пленных оккупантов под ХерсономВидео

15:03

"Меня ждала радостная новость": Злата Огневич готовится к свадьбеВидео

14:53

За неделю потерял и отца, и тестя: украинский актер рассказал, как оккупанты лишили его семьиВидео

14:49

Возобновление переговоров с РФ: Арахамия назвал ключевые условия УкраиныВидео

14:31

"Звон плывет, плывет над Россией": в Киево-Печерской лавре молятся за российских оккупантовВидео

14:26

Трудно сдержать слезы: в Херсоне бабушка на коленях встретила своего внука, который освобождал городВидео

14:26

Наибольший провал РФ после бегства из-под Киева: оккупанты не смогли удержать Херсон - ВВСВидео

14:11

Лариса, что с лицом: путинистка Долина сбегает в теплые края

14:05

После освобождения ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма Россия окончательно развалится – ЯковенкоВидео

Реклама
13:50

"Россиян месяц готовили к позору": эксперт объяснил, восстанет ли РФ против Путина после потери ХерсонаВидео

13:34

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

13:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: морпехи освободили еще один населенный пунктВидео

13:19

Второе место по меткости в мире: снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 м

12:57

Путин собрался забирать паспорта России у тех, кто расскажет правду о войне против УкраиныВидео

12:56

Громыхало три часа: в Чаплинке по оккупантам РФ нанесли мощный ударВидео

12:48

Куса ответил, перенесется ли война на территорию России

12:47

У Путина могут отобрать власть уже в ближайшие дни – ШейтельманВидео

12:31

Оккупанты толпой изнасиловали 12-летнюю: детали жуткого преступления в КременнойВидео

12:12

Скандальное Евровидение-2023: участник обвинил жюри в свинстве, раскрыл финалистов и ушел с конкурсаВидео

12:05

Могут ли США шантажировать Украину оружием ради переговоров: мнение ЖдановаВидео

11:47

"Любой мир неприемлем": в ООН назвали условие окончания войны РФ против УкраиныВидео

11:38

Хотел воевать за Украину: ЧВК Вагнера казнили бывшего заключенного, его убийство признал Пригожин

11:15

До конца года оккупанты сделают "жест доброй воли" на Луганщине: эксперт рассказал подробностиВидео

10:41

"Посеял хаос по всему миру": Сунак заявил, что на G20 Путина разнесут за войну с УкраинойВидео

10:38

Все монеты нужно потратить в воскресенье: как увеличить собственную прибыль

10:34

"Еще не созрела": Подоляк рассказал, в какой момент РФ будет клянчить настоящие переговорыВидео

09:49

США обещают помочь Украине восстановить критическую инфраструктуру - БлинкенВидео

09:40

Из стиральной машинки воняет канализацией: как быстро избавиться от неприятного запаха

09:33

Демократическая партия сохранит контроль над Сенатом США – CNN

Реклама
08:40

В восьми областях Украины 13 ноября будут выключать электричество: все деталиВидео

08:35

ВСУ к январю могут взять Мариуполь с Мелитополем, после чего начнут освобождать Крым – ХоджесВидео

08:14

Почему бункерному деду лучше никуда не выходитьмнение

08:12

ВСУ ударили по зданию, где было до 500 оккупантов: россияне вывозили погибших грузовиками – ГенштабВидео

07:36

Доверие к Путину падает, из-за потери Херсона в Кремле усиливается раскол – ISWВидео

06:21

Последствия войны для России будут страшнымимнение

05:00

День доброты 2022: история, традиции, а также яркие и теплые открытки

04:30

Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал о неожиданной аномалииВидео

03:31

Следующий год будет очень интересным в РФ, но Путина не тронут - эксперт

03:20

Потрясающая бюджетная закуска, которую готовить 5 минут: рецепт всего за 100 гривенВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять