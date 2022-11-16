Что сделать, чтобы не замерзали замки/ Instagram, pixabay

В зимнее время много людей, которые живут в частных домах или же имеют дачу за городом, сталкиваются с довольно неприятной проблемой – замерзанием замков. Бывает, что человек не может попасть в помещение, потому что замерзший замок "не пускает".

Такие ситуации лучше предотвратить, чем пытаться их решить уже по факту. Чтобы не усложнять себе жизнь, стоит знать несколько особенностей замков и причин их замерзания.

Почему замерзают замки зимой

Замерзнуть могут как навесной, так и накладной или врезной замок. К этому может привести наличие влаги, грязи или чрезмерного количества смазки для таких механизмов.

Смазка предназначена для защиты и лучшей работы механизма замка, однако и она может навредить, если использовать слишком много его количества. Ведь в таком случае она будет притягивать к себе разную грязь и пыль. После этого она просто загустеет, а в сочетании с морозом это приведет к некорректной работе и замерзанию механизма.

Также враг замков – влага. Если замок ничем не накрывать, а просто оставить в жертву дождю, снегу и морозу, то шансов не замерзнуть у него будет очень мало.

Что сделать, чтобы замки не замерзали на морозе

Любой замок будет работать корректно, если он во время мороза будет чистым и сухим. Поэтому стоит придерживаться нескольких важных правил.

Предотвратить попадание влаги. Для врезных замков можно установить специальный навес, который защитит механизм от попадания внутрь дождя и снега. Отказаться от смазки для замков или использовать небольшое его количество, чтобы не вызвать накопление грязи и замерзание.

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