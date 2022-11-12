Как избавиться от сырости в квартире: 15 эффективных способов для разных случаев

Чтобы избавиться от сырости в квартире, сначала стоит определить причины ее появления. Дальше бороться с последствиями будет легче и эффективнее.
Сырость в квартире – это довольно распространенное явление, с которым многие сталкиваются. Если закрывать на эту проблему глаза, то она может привести к неприятным последствиям. Например, из-за нее могут портиться предметы и повреждаться стены. Но хуже всего то, что она может плохо влиять на здоровье обитателей жилья.
В этой ситуации прежде всего нужно найти причину сырости. Ведь что бы вы ни делали для борьбы с ней, она может появляться снова и снова, если не устранить первопричину.
В панельных квартирах со временем может нарушаться плотность стен, и в образовавшихся пустотах будет накапливаться влага. В квартире на первом этаже главной причиной сырости может стать подвал – пока уровень влаги в нем не уменьшится, уменьшить ее в своей квартире будет трудно.
Причиной сырости может быть нарушена вентиляционная система, которая плохо отводит влагу на улицу и недостаточно хорошо проветривает помещение.
Также стоит обратить внимание, нет ли у вас привычки постоянно сушить много одежды в комнатах вместо улицы или балкона.
На уровень влажности может повлиять и большое количество комнатных растений в помещении, наличие аквариума, протечки водопроводных труб, приготовление пищи с открытыми крышками и недостаточное проветривание комнат.
Как избавиться от сырости в квартире
1. Установить в ванной принудительную вентиляцию
Она должна включаться каждый раз после того, как кто-то воспользуется ванной или сходит в душ.
2. Не сушить одежду по всей квартире
Одежду после стирки лучше сушить в ванной, на балконе или на улице, а не развешивать по всей квартире.
3. Включать вытяжку на кухне
Во время приготовления пищи на кухне лучше включать вытяжку. Еду готовить под закрытыми крышками, чтобы пар не уходил в помещение и не оседал там.
4. Купить осушитель воздуха
Такие приборы можно найти в магазинах. Вместо них также можно включать кондиционер в режим сушки.
5. Замазать щели в деревянных окнах
Если у вас деревянные окна, нужно все стыки и щели хорошо замазать, чтобы холодный воздух с улицы не пробирался в комнату.
6. Проверить трубы
Стоит проверить, нет ли у вас протечек в трубах. Они могут возникнуть не только тогда, когда трубы старые, а и из-за неправильного монтажа или некачественных материалов.
7. Хорошо проветривать помещение
Если плохо проветривать помещение, в нем также может быть повышенный уровень влаги. Ведь даже люди во время дыхания выпускают влагу из своих легких в комнату.
Как убрать со стен плесень, которая появилась из-за сырости
Есть ряд эффективных средств, которые помогут справиться с этой проблемой.
1. Бура
Если влажность уже привела к образованию плесени на стенах или других поверхностях, с этим хорошо справится бура. Стоит развести ее водой в пропорции 1:10, перемешать и обработать раствором пораженные плесенью места, применяя жесткую щетку.
2. Мыльный раствор
Нужно смешать стружку хозяйственного мыла с водой в пропорции 0,5 кг мыла – 5 л воды. Смесь вскипятить и охладить. Далее этим раствором несколько раз обработать проблемные места с повышенной влажностью.
3. Перекись водорода
Нужно распылить неразведенное вещество на проблемное место, через какое-то время смыть водой и вытереть насухо.
4. Уксус
Нужно распылить уксус на пораженный плесенью участок, и через 1 час смыть водой. Стоит повторить такую процедуру через неделю. А чтобы в помещении не остался запах уксуса, проветрите комнаты.
5. Нашатырный спирт
Для того, чтобы избавиться от плесени и грибка от влаги, приготовьте раствор из нашатырного спирта и воды в пропорции 1:1. Далее нанесите раствор на проблемный участок, оставьте на несколько часов и сотрите остатки влажной тряпкой.
6. Отбеливатели с хлором
Нужно развести такое средство водой в пропорции 1:10 и обработать пораженные места. Но работать с таким средством нужно максимально осторожно, используя одноразовую маску и резиновые перчатки. Помните, что хлор – достаточно агрессивное вещество, и стоит избегать его действия на органы дыхания и кожу.
7. Пищевая сода
Развести 1 столовую ложку соды в стакане воды. В этом растворе смочить губку и протереть проблемные места. После этого протереть обработанные поверхности влажной тряпкой и снова нанести средство, уже не смывая.
8. Марганец
Нужно приготовить слабый раствор марганцовки и протирать им пораженные плесенью места.
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