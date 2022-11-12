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Как избавиться от сырости в квартире: 15 эффективных способов для разных случаев

12 ноября 2022, 08:50

Чтобы избавиться от сырости в квартире, сначала стоит определить причины ее появления. Дальше бороться с последствиями будет легче и эффективнее.

Сырость в доме
Как избавиться от сырости в квартире/ Instagram

Сырость в квартире – это довольно распространенное явление, с которым многие сталкиваются. Если закрывать на эту проблему глаза, то она может привести к неприятным последствиям. Например, из-за нее могут портиться предметы и повреждаться стены. Но хуже всего то, что она может плохо влиять на здоровье обитателей жилья.

В этой ситуации прежде всего нужно найти причину сырости. Ведь что бы вы ни делали для борьбы с ней, она может появляться снова и снова, если не устранить первопричину.

В панельных квартирах со временем может нарушаться плотность стен, и в образовавшихся пустотах будет накапливаться влага. В квартире на первом этаже главной причиной сырости может стать подвал – пока уровень влаги в нем не уменьшится, уменьшить ее в своей квартире будет трудно.

Причиной сырости может быть нарушена вентиляционная система, которая плохо отводит влагу на улицу и недостаточно хорошо проветривает помещение.

Также стоит обратить внимание, нет ли у вас привычки постоянно сушить много одежды в комнатах вместо улицы или балкона.

На уровень влажности может повлиять и большое количество комнатных растений в помещении, наличие аквариума, протечки водопроводных труб, приготовление пищи с открытыми крышками и недостаточное проветривание комнат.

Как избавиться от сырости в квартире

1. Установить в ванной принудительную вентиляцию

Она должна включаться каждый раз после того, как кто-то воспользуется ванной или сходит в душ.

2. Не сушить одежду по всей квартире

Одежду после стирки лучше сушить в ванной, на балконе или на улице, а не развешивать по всей квартире.

3. Включать вытяжку на кухне

Во время приготовления пищи на кухне лучше включать вытяжку. Еду готовить под закрытыми крышками, чтобы пар не уходил в помещение и не оседал там.

4. Купить осушитель воздуха

Такие приборы можно найти в магазинах. Вместо них также можно включать кондиционер в режим сушки.

5. Замазать щели в деревянных окнах

Если у вас деревянные окна, нужно все стыки и щели хорошо замазать, чтобы холодный воздух с улицы не пробирался в комнату.

6. Проверить трубы

Стоит проверить, нет ли у вас протечек в трубах. Они могут возникнуть не только тогда, когда трубы старые, а и из-за неправильного монтажа или некачественных материалов.

7. Хорошо проветривать помещение

Если плохо проветривать помещение, в нем также может быть повышенный уровень влаги. Ведь даже люди во время дыхания выпускают влагу из своих легких в комнату.

Как убрать со стен плесень, которая появилась из-за сырости

Есть ряд эффективных средств, которые помогут справиться с этой проблемой.

1. Бура

Если влажность уже привела к образованию плесени на стенах или других поверхностях, с этим хорошо справится бура. Стоит развести ее водой в пропорции 1:10, перемешать и обработать раствором пораженные плесенью места, применяя жесткую щетку.

2. Мыльный раствор

Нужно смешать стружку хозяйственного мыла с водой в пропорции 0,5 кг мыла – 5 л воды. Смесь вскипятить и охладить. Далее этим раствором несколько раз обработать проблемные места с повышенной влажностью.

3. Перекись водорода

Нужно распылить неразведенное вещество на проблемное место, через какое-то время смыть водой и вытереть насухо.

4. Уксус

Нужно распылить уксус на пораженный плесенью участок, и через 1 час смыть водой. Стоит повторить такую процедуру через неделю. А чтобы в помещении не остался запах уксуса, проветрите комнаты.

5. Нашатырный спирт

Для того, чтобы избавиться от плесени и грибка от влаги, приготовьте раствор из нашатырного спирта и воды в пропорции 1:1. Далее нанесите раствор на проблемный участок, оставьте на несколько часов и сотрите остатки влажной тряпкой.

6. Отбеливатели с хлором

Нужно развести такое средство водой в пропорции 1:10 и обработать пораженные места. Но работать с таким средством нужно максимально осторожно, используя одноразовую маску и резиновые перчатки. Помните, что хлор – достаточно агрессивное вещество, и стоит избегать его действия на органы дыхания и кожу.

7. Пищевая сода

Развести 1 столовую ложку соды в стакане воды. В этом растворе смочить губку и протереть проблемные места. После этого протереть обработанные поверхности влажной тряпкой и снова нанести средство, уже не смывая.

8. Марганец

Нужно приготовить слабый раствор марганцовки и протирать им пораженные плесенью места.

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