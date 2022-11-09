Как легко гладить белье после стирки: один секрет сэкономит вам много времени

Как легко гладить белье после стирки/ ua.depositphotos.com

Вы постирали белье, высушили его и принялись гладить. Но тут оказалось, что некоторые вещи просто не поддаются всем вашим усилиям. Как бы вы ни старались, но на них всё равно остаются смятые места. И сколько бы времени вы не тратили, но пока выгладите одну часть, остальные снова не в лучшем состоянии.

Знакома такая ситуация? Время от времени каждый из нас сталкивается с такой проблемой.

Но на самом деле есть способы, как легко разгладить белье после стирки, не прилагая особых усилий и не тратя много времени.

Для этого можно собственноручно приготовить специальное средство, которым нужно будет сбрызгивать вещи перед тем, как гладить. И тогда разровнять их с помощью утюга будет значительно легче.

Для приготовления смеси нужны три ингредиента – вода, 9-процентный уксус и кондиционер для белья. Смешиваем их в глубокой емкости в равных пропорциях.

Далее средство переливаем в пластиковую бутылку с распылителем и сбрызгиваем белье перед тем, как гладить. После сбрызгивания стоит подождать несколько минут, а потом браться за утюг.

Стоит следить за тем, чтобы не лить на белье слишком много этой жидкости – ткань должна быть увлажнена, а не совсем мокрая.

После такой обработки белья гладить его будет очень легко, а помятых мест не будет оставаться.

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