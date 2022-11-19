Как отчистить плиту от сильного нагара: поможет один кухонный ингредиент

Эффективное средство для мытья плиты можно приготовить собственноручно дома/ ua.depositphotos.com

Вернуть плите чистый вид бывает непросто. Особенно если на ней собралось много грязи и жир успел въесться. Труднее всего очищать решетку, ведь со временем на ней накапливается жир, нагар и различные загрязнения.

Хозяйкам во время уборки часто приходится пробовать различные способы приведения плиты в порядок – от различных магазинных средств до способов "из народа" или даже вываривания.

Одним из эффективных народных средств является горчица, которая справится с задачей не хуже приобретенных в магазине средств.

Для приготовления раствора нужно взять большой таз или другую емкость, натереть туда половину куска хозяйственного мыла, добавить полтора стакана кальцинированной соды и 10 ложек порошка горчицы.

Далее к этим ингредиентам добавляем три литра горячей воды. Смесь хорошо перемешиваем, чтобы составляющие растворились в воде.

Следующий шаг – найти какую-нибудь большую емкость, в которую могла бы поместиться решетка из плиты. Если под руками нет чего-то подобного, можно попробовать воспользоваться ванной.

В емкость выливаем раствор, кладем туда решетку и добавляем еще горячей воды до того времени, пока она не покроет решетку полностью. Оставляем на несколько часов.

Когда это время пройдет, решетку можно вынимать. После этого очистить ее механическим путем. Загрязнения после такого способа будут отчищаться очень хорошо.

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