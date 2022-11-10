Как почистить матрас от пятен: 3 действенных способа и 5 обязательных правил

Как почистить матрас от пятен/ ua.depositphotos.com, Instagram

Очень важно держать в чистоте место на котором мы спим. Но постоянного ухода требуют не только постельное белье, подушки и одеяло, но и матрасы, которым довольно часто достается меньше всего внимания.

Хоть они и меньше пачкаются, ведь постоянно застелены простыней, но время от времени стоит их проверять на наличие пятен и проводить очистку.

Как чистить матрас – главные правила

1. Стоит помнить, что матрасы очень не любят влаги. Она может просочиться внутрь, и внутренний наполнитель рискует потерять свои свойства. Влага негативно повлияет и на верхнее покрытие такого незаменимого предмета нашей спальни.

2. Также во время очистки нельзя использовать агрессивные средства, так как они могут серьезно повредить материал. Кроме этого, матрас может впитать в себя специфический химический запах, которым вам точно не будет приятно дышать во время сна.

3. Еще одно важное правило – старайтесь все загрязнения устранять, пока они свежие. На застарелые пятна придется потратить больше усилий, и сделать это будет уже не так легко.

4. Чистить матрас нужно в вертикальном положении – это обезопасит его от попадания влаги внутрь и защитит от него наполнитель.

5. Чтобы матрас не пришлось часто чистить, возьмите себе за правило не есть в постели. Также стоит не допускать на матрас домашних животных.

Как избавиться от пятен на матрасе

Для этого лучше всего подойдет кальцинированная сода – она имеет свойство убирать различные загрязнения. Нужно размешать 0,5 ложки такой соды в 1 литре воды и нанести раствор на пятно (помним правило, что наносить средство нужно, держа матрас в вертикальном положении). Остатки средства стоит убрать сухой тряпкой.

Если загрязнение очень сильное, нужно нанести раствор несколько раз с интервалом в 10 минут.

Во время чистки пятна нельзя его очень сильно растирать. Когда отчистите пятно, дайте матрасу высохнуть.

Как отчистить пятна крови с матраса

Такие загрязнения достаточно сложны, но и с ними можно справиться, если постараться. Можно применить один из следующих способов:

1. Перекись водорода

Взять кусочек ткани, смочить ее в перекиси водорода и протереть пятно на матрасе. Если образуется пена, вытереть ее ватным тампоном.

2. Пищевая сода

Смешать ее с теплой водой в равных количествах и этим раствором протереть пятно до исчезновения.

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