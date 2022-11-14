Как помыть посуду без моющих средств: 3 способа от опытных хозяек

Как помыть посуду без моющих средств/ ua.depositphotos.com

Различные моющие средства уже стали практически незаменимыми на кухне и в ванной. Без них мы не представляем соблюдение личной гигиены, уборку дома, стирку вещей и тому подобное. Вот и для мытья посуды под руками всегда должна быть бутылочка специального геля или таблетки для посудомоечной машины, если вы именно ей поручаете такое задание.

"Химии" в нашей жизни часто бывает слишком много. И у многих возникает вопрос, а как помыть посуду без химии, только с использованием народных средств, и возможно ли это.

На самом деле есть немало способов, как обойтись без геля для посуды и помыть кухонную утварь простыми подручными средствами. Если применять такие варианты, удастся существенно снизить использование купленных в магазине средств.

Таким же образом можно спасти ситуацию, если у вас внезапно закончился специальный гель, которым вы постоянно пользовались, на кухне стоит гора посуды, а бежать в магазин некогда.

1. Сода

Для мытья посуды можно применить соду. Она хорошо справится с жиром и другими загрязнениями. Еще одно существенное преимущество соды в том, что она убивает патогенную микрофлору, если та "притаилась" на ваших тарелках и мисках.

Также этот порошок придаст вашей посуде блеск.

2. Лимонная кислота

Часто лимонная кислота фигурирует в советах, как убрать накипь. Но она прекрасно справится с удалением не только накипи, но и других загрязнений на посуде.

3. Хозяйственное мыло

Такое средство прекрасно отмоет посуду до блеска. Кроме этого, оно еще и продезинфицирует вашу кухонную утварь. Но стоит брать не кусок твердого мыла, а приобрести в магазине жидкое хозяйственное мыло.

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