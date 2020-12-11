Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин

Интернет наполнен решениями для тех, кто чувствует, что у них недостаточно "прочной" энергии. / Zdorovieinfo

Если и есть тема постели, которая касается мужчин не меньше размера, то это выносливость - как долго они могут продержаться в постели. Интернет наполнен решениями для тех, кто чувствует, что у них недостаточно "прочной" энергии. Но только некоторые из них заслуживают внимания. Как узнать, какие из них стоят ваших усилий и денег?

Согласно одному исследованию, в котором измерялись показатели 1587 мужчин, среднее время, в течение которого мужчина может поддерживать половой акт без эякуляции, составляет семь минут. Мужчины, страдающие преждевременной эякуляцией - диагностируемым состоянием, - в среднем занимают две минуты.

"Хотя не всем мужчинам, желающим повысить выносливость, будет поставлен диагноз "преждевременная эякуляция", варианты лечения в основном такие же", - говорит доктор Кристофер Асандра, главный врач медицинского центра NuMale.

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Какие из них стоят вашего времени, а какие нет?

1. Биологическая обратная связь

Биологическая обратная связь - это метод, который тренирует ум, чтобы лучше контролировать тело. Если вы будете лучше настроены на триггеры, которые вызывают слишком раннюю эякуляцию, вы сможете лучше их контролировать.

Доктор Филип Вертман, уролог и директор Центра мужской репродуктивной медицины в Лос-Анджелесе, говорит, что это жизнеспособное решение для некоторых мужчин.

2. Лекарства

По словам Асандры, для лечения преждевременной эякуляции иногда можно использовать антидепрессанты, известные как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

"Лекарства, такие как СИОЗС, могут задерживать оргазм у мужчин, но они также могут вызывать проблемы", - объясняет он. "Эти препараты начинают действовать через несколько часов, и иногда они могут вызывать нежелательные побочные эффекты, такие как головокружение, сонливость, эректильная дисфункция и снижение либидо", - добавляет он.

Такие продукты, как пажитник, могут повышать уровень тестостерона.

3. Упражнения для таза

По словам Асандры, упражнения Кегеля могут помочь мужчинам в такой же степени, как и женщинам. Но они требуют постоянной приверженности. Они работают, укрепляя лобково-копчиковые мышцы.

"Чтобы выполнять упражнения Кегеля, напрягите ту же мышцу, которую вы использовали бы, чтобы остановить отток мочи", - говорит он. "Сожмите эту мышцу на 10 секунд, затем расслабьте, стараясь делать не менее трех подходов по 10 повторений каждый день".

4. Десенсибилизаторы

Десенсибилизирующие кремы и гели уменьшают ощущения в мужском половом члене. Но большинство этих кремов также снижают чувствительность тканей его партнера.

5. Обрезание взрослых

Несколько драматическое решение - обрезание взрослых или удаление крайней плоти. Обрезание может снизить чувствительность полового члена. Но если все сделать неправильно, это может иметь неприятные последствия. Согласно исследованию 2011 года, неполное обрезание на самом деле может вызвать преждевременную эякуляцию.

6. Увеличение веса

Недавнее исследование показало, что мужчины с более высоким индексом массы тела (ИМТ) дольше продержались в постели, чем мужчины с меньшим содержанием жира и веса.

По мере увеличения ИМТ, согласно исследованию, количество людей с преждевременной эякуляцией уменьшалось. Те, кто имел избыточный вес, держались в среднем 7,3 минуты. Но пока не запасайтесь пиццей и пивом… это исследование было ограничено 200 мужчинами и основывалось на самооценке.

7. Снижение веса

Больше данных свидетельствует о том, что избыточный вес или ожирение могут ухудшить вашу сексуальную выносливость. Это особенно верно для мужчин, страдающих клинической преждевременной эякуляцией или другими формами эректильной дисфункции, а не только для тех, кто хочет получить награду за результативность.

8. Что вы едите

Если изменение диеты позволяет вам похудеть, это может быть полезно. Но Вертман говорит, что некоторые конкретные продукты могут увеличить количество свободного тестостерона в организме, что необходимо для здоровой эректильной функции.

"Некоторые продукты, такие как пажитник, могут увеличить свободный тестостерон", - говорит он. "Фактически, пажитник является источником соединений под названием Testofen, которые содержатся во многих безрецептурных добавках".