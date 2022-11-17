Как вернуть свежесть полотенцам: 5 действенных способов для борьбы с неприятным запахом

Есть несколько эффективных способов убрать запах с махровых полотенец/ ua.depositphotos.com

Бывают случаи, когда даже после стирки полотенце имеет не свежий, а затхлый и неприятный запах. Причин у этого может быть несколько – длительное использование полотенца, неправильная стирка или сушка, некачественный стиральный порошок и тому подобное. Но причина может "затаиться" и в самой стиральной машине – она может "передавать" одежде затхлый запах, если у нее засорен фильтр.

Когда вы определите причину, бороться с проблемой будет легче. В первую очередь стоит устранить эту причину, чтобы такие случаи не повторяться.

Но как вывести запах из полотенец, которые уже его в себя вобрали? Для этого можно воспользоваться несколькими действенными способами.

1. Уксус

Источником неприятного запаха от полотенец являются бактерии. С ними хорошо борется кислота. Поэтому вещи перед стиркой можно замочить в растворе уксуса. Для этого нужно добавить 250 мл уксуса в 10 л воды и замочить полотенца. Через некоторое время вынуть и отправить их в стиральную машину.

2. Сода и уксус

Такая "гремучая", в прямом смысле слова, смесь также способна эффективно устранять неприятные запахи из полотенец. Но здесь важно соблюдать последовательность применения ингредиентов. Не стоит смешивать их перед стиркой.

Сначала нужно применить соду – 1 столовую ложку порошка стоит добавить к стиральному порошку в специальный отсек. Уксус добавляем уже тогда, когда начнется полоскание. В отсек для кондиционера нужно залить стакан раствора уксуса с водой.

3. Микроволновая печь

Бактерии очень боятся высоких температур. Поэтому в случаях, когда неприятный запах издают небольшие полотенца, их можно перед стиркой поставить в микроволновку на пол минуты. Перед этим полотенца нужно намочить – ни в коем случае не ставьте их туда сухими, это опасно.

4. Кипячение

Так как бактерии боятся высоких температур, кипячение также является эффективным способом борьбы с ними. Этот способ подойдет лишь для вещей из натуральных тканей. Можно прокипятить полотенца в большой кастрюле с добавлением хозяйственного мыла. Также можно это сделать и в стиральной машине – во многих современных моделях есть специальный режим, во время которого вода подогревается до температуры 90-95 °C.

Если после кипячения полотенца стали жесткими, их можно прополоскать с добавлением в воду кондиционера. Или можете воспользоваться одним из способов, как вернуть мягкость махровым полотенцам, которые мы описывали ранее.

5. Отбеливатель

Этот способ можно применять лишь для светлых тканей. Нужно замочить полотенца в растворе отбеливателя, четко следуя инструкциям по дозировке, указанным на упаковке. Также на упаковке должно быть указано, на сколько времени можно оставлять вещи в таком растворе. Затем полотенца нужно постирать полностью.

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