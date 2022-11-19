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Как высушить одежду за 30 минут и меньше: 7 экспресс-способов сушки вещей после стирки

19 ноября 2022, 07:30

Если вдруг оказалось, что выстиранная вещь вам срочно нужна и заменить ее нечем, не паникуйте. Есть способы, как быстро высушить одежду после стирки.

Как высушить одежду за 30 минут и меньше: 7 экспресс-способов сушки вещей после стирки
Можно быстро высушить одежду с помощью нескольких простых способов/ ua.depositphotos.com

Вы постирали одежду, и вдруг оказалось, что вон ту мокрую блузку вам скоро нужно будет одеть на важную встречу? Закинули в машинку любимую футболку вашего сына, и теперь он сердится, что не сможет одеть ее завтра в школу? В офисе случайно пролили на юбку чай, и теперь не хотите ходить до конца рабочего дня с мокрым пятном?

Подобные ситуации хотя бы раз в жизни случались у каждого из нас. Но не стоит паниковать, если вы попали в такие обстоятельства. Лучше давайте разбираться, как быстро высушить одежду.

1. Стиральная машина

Если в стиральную машину не встроена функция сушки, можно воспользоваться другой хитростью. Положите нужную мокрую вещь в барабан вместе с несколькими махровыми полотенцами и включите отжим на максимальной мощности. Так вы сразу "прогоните" из одежды основное количество влаги. А дальше вещь можно досушить утюгом.

Но обращайте внимание на то, можно ли именно эту вещь отжимать в барабане стиральной машины на максимальной мощности. Если эта ткань не предназначена для таких нагрузок, лучше не рисковать. Основную информацию о разрешенных режимах для стирки и отжима можно найти на этикетке изделия.

2. Утюг

Для того, чтобы максимально быстро высушить вещи, можно воспользоваться утюгом. Выставьте разрешенную для этой ткани температуру и отключите функцию отпаривания. Далее прогладьте одежду с обеих сторон, оставьте на вешалке на 10 минут, чтобы она остыла и повторите процедуру.

3. Фен

Еще одним хорошим способом спасти ситуацию является фен. Особенно он может выручить, когда высушить нужно шерстяные вещи, которые нельзя подвергать действию утюга. Нужно равномерно "пройтись" теплым воздухом из фена по всем местам изделия.

Таким способом в среднем можно высушить вещь за 30 минут. Вместо фена можно использовать тепловентилятор.

4. Духовка

С таким способом нужно быть максимально осторожными. Но при условии соблюдения всех правил безопасности этот лайфхак также поможет быстро высушить одежду.

Нужно включить духовку, открыть ее дверцу, чтобы теплый воздух выходил наружу. Напротив разместить нужные вещи. Для этого их можно нацепить на спинку стула или на вешалку. Вещи нужно переворачивать на другую сторону каждые 15-20 минут. И не оставлять их возле духовки без присмотра.

5. Батарея

Этот способ не такой быстрый, как предыдущие, однако более быстрый, чем обычная сушка одежды на открытом воздухе. Нужно нацепить вещь на батарею и время от времени ее переворачивать на другую сторону.

6. Елестросушарка для белья

Такой прибор можно приобрести в магазине бытовой техники. С ним вам точно не придется ломать голову, как быстро высушить одежду, которая вам срочно нужна.

7. Махровое полотенце

Мокрую вещь разложите на махровом полотенце, скатайте в "рулетик" и сильно отожмите. Полотенце впитает в себя большую часть влаги. Далее вещь можно досушить указанными выше способами.

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