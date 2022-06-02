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Как вытащить клеща в домашних условиях: 3 простых лайфхака

2 июня 2022, 12:39

Какой народный метод извлечения клещей может быть опасным.

Клещ как вытащить
Как вытащить клеща в домашних условиях / depositphotos.com/

С наступлением лета все больше времени люди проводят на свежем воздухе. В лесу и на природе нас могут поджидать маленькие опасные паразиты – клещи. Они являются переносчиками опасных заболеваний. Поэтому важно вытащить клеща как можно раньше.

О том, как отвадить муравьев от своего дома, читайте в материале: Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы.

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, в частности энцефалита и боррелиоза. Поэтому, отправляясь на прогулку в лесистую местность, необходимо позаботиться о правилах профилактики:

  • надевать одежду с рукавами и головные уборы;
  • заправлять штанины в обувь;
  • использовать средства защиты против насекомых;
  • после прогулки тщательно проверять волосяные покровы и кожу.

Вопреки распространенному мнению, что клещи падают на голову с деревьев, в большинстве случаев местами их обитания является высокая трава и кустарники вдоль тропинок. Их нужно избегать

В эпидемических районах, где существует опасность заражения энцефалитом, можно сделать прививку от клещей. Ее нужно делать за полгода до начала сезона в октябре-ноябре.

Если клещ уже залез под кожу доставать его нужно с помощью пинцета, нитки и шприца.

Важно: этими методами можно вытянуть недавно присосавшегося клеща, если клещ глубоко под кожей, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Как вытащить клеща пинцетом

Самое важное приизвлечении клеща – правильный захват. Пинцетом нужно постараться захватить место поближе к головке клеща. Не нужно пытаться вытащить насекомое руками, так можно повредить его целостность.

Важно: головка клеща не должна остаться в теле. Мертвое насекомое, если оно зараженное энцефалитом повышает риск заболевания. Клеща не нужно выдергивать. Медленно выкручивайте его против часовой стрелки.

Как извлечь клеща ниткой

Если под рукой нет пинцета, можно попробовать вытащить клеща ниткой. Для этого нужно накинуть ему на "шею" петельку из тонкой нитки или собственного волоса. Больше всего такой метод подходит для насекомых покрупнее. Сюда тоже применимо правило "не выдергивать, а выкручивать".

Как вытащить клеща шприцом

Если дома есть шприц можно срезать его кончик и приложив к месту, на котором укрепился клещ, тянуть поршень вверх. Такое обращение уж точно не понравится клещу.

Как вытащить клеща подсолнечным маслом

Мифо том, что клеща нужно полить маслом, и он вылезет от нехватки воздуха, может быть довольно опасным. Если полить насекомое маслом оно может умереть. И перед смертью выпрыснуть в кровь человека яд, который приведет к заражению опасными заболеваниями.

Важно: также нельзя нажимать на клеща и вытаскивать его голыми руками. Используйте перчатки или полиэтиленовый пакет. После извлечения обработайте поверхность ранки антисептиком: хлоргексидин, перекись водорода, йод.

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