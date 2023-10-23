Лучший лайфхак этой осени: как побороть простуду с помощью всего двух конфет 'плюсик'

Многие любят осенний период, но все помнят - это "любимая" пора простуды. Если ситуация не запущена, и бежать к врачу нужды еще нет, поставить на ноги сможет простой лайфхак, которым поделилась одна девушка в соцсетях. Попробуйте это, чтобы убедиться, что это действительно работает.
Что пить от простуды в домашних условиях - лайфхак
Для этого лайфхака нужны обычная чашка, две конфеты "плюсик", чай и кипяченая вода. Если нет "плюсика", конфету можно заменить на "Halls".
"Жаль, что я не знала о нем раньше", - говорит женщина, которая показала лайфхак.видео дня
Берем чашку, завариваем в ней чай и добавляем к нему две конфеты и пьем. Женщина говорит, что такой метод очень хорошо "пробивает" нос и облегчает общее состояние во время болезни.
В то же время она предостерегает, что такой "метод лечения" имеет и противопоказания. В частности, индивидуальную непереносимость мяты и сахарный диабет.
Если же вы имеете простуду, с которой организм не может справиться, не стоит использовать лайфхаки, в таком случае - обратитесь к врачу!
Смотрите видео лайфхака:
@irena_onis
Ця штука реально працює. Протипоказання: індивідуальна непереносимість мʼяти та цукровий діабет.♬ оригінальний звук - IRYNA Self-development
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