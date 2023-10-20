Лунный календарь на ноябрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

Большая часть ноября довольно благоприятна для тех, кто собирается жениться.

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Лунный календарь на ноябрь / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (GD Taber)

Лунный календарь – это инструмент, который помогает синхронизировать нашу жизнь с течением лунных фаз. В ноябре луна приносит свои особенности и влияние, которые мы можем использовать в своих интересах. Этот месяц обещает множество возможностей для духовного развития, обновления и гармонии с природой. Рассказываем, какие дни по лунному календарю благоприятные, а когда делать что-то не стоит.

Фазы луны в ноябре 2023 года

Луна убывает - с 1 по 4 ноября и с 29 по 30 ноября;

- с 1 по 4 ноября и с 29 по 30 ноября; Новолуние - 13 ноября;

- 13 ноября; Растущая луна - с 14 по 19 ноября;

- с 14 по 19 ноября; Полнолуние - 27 ноября.

Лунный календарь на ноябрь - неблагоприятные дни

В лунном календаре на ноябрь 2023 года выделяют несколько дней, которые не рекомендуется выбирать для важных планов. Эти дни включают в себя 5, 13, 20 и 27 ноября. Особенно 13 ноября считается энергетически неблагоприятным для различных видов деятельности, поэтому рекомендуется воздержаться от активностей и провести этот день в спокойствии дома.

Лунный календарь на ноябрь - благоприятные дни

Удачными днями в ноябре 2023 года будут 2, 8, 18 и 22 ноября, подходящими для планирования ваших важных дел. Кроме того, также можно рассматривать 1 и 3 ноября как благоприятные периоды.

видео дня

Когда можно стричься в ноябре

В ноябре благоприятные дни для стрижки приходятся на период с 4 по 10 число. Весь этот недельный промежуток обещает дарить стойкий и приятный результат при любых процедурах, связанных с волосами. Особенно стоит обратить внимание на 5 ноября, когда энергетика будет особенно мощной.

С 11 по 13 ноября, начиная с убывающей Луны и заканчивая Новолунием, лучше воздержаться от стрижек. В этот период также не рекомендуется проводить другие манипуляции с волосами, такие как окрашивание и мелирование.

С 14 по 19 ноября ожидает следующий благоприятный временной интервал. Согласно лунному календарю, в эти дни можно смело позволить себе экспериментировать с прической. На 14, 15 и 19 ноября даже стоит рассмотреть необычные стрижки, а 16 ноября будет идеальным временем для окрашивания.

Следующий благоприятный период наступает лишь 24 ноября и продлится до 27 числа.

Лунный календарь свадеб на ноябрь 2023

Считается, что Луна оказывает прямое воздействие на супружескую жизнь и может подсказать, когда лучше всего вступать в брак, а когда стоит отложить поход в ЗАГС. Поэтому, при планировании свадьбы в ноябре, рекомендуется обратиться к лунному календарю.

Считается, что наилучшим временем для бракосочетания является период растущей или полной Луны. Следовательно, в ноябре наилучшими днями для свадьбы будут числа с 14 по 16 и с 19 по 27. В эти дни энергия находится в стадии роста и способствует созданию новых союзов.

С другой стороны, неблагоприятным периодом для свадеб станет неделя перед Новолунием, с 7 по 13 ноября. Также 17 число следует избегать для церемонии. В остальных случаях лунный календарь на ноябрь поддерживает заключение брака.

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