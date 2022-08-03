Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

Главред разбирался, какие правила нужно соблюдать, чтобы иметь как можно меньше неудачных снимков и как удачно получаться на фото.
Девушки очень расстраиваются, если плохо получаются на фото. Особенно, если их в таком виде выставляют на всеобщее обозрение в соцсетях.
Главред разбирался, какие правила нужно соблюдать, чтобы иметь как можно меньше неудачных снимков и не краснеть из-за них перед друзьями и родственниками.
Как позировать, чтобы выглядеть стройнее:
- выбирайте одежду холодных или темных оттенков – они заметно стройнят
- чтобы скрыть полные руки, подберите одежду обязательно с длинным рукавом
- при наличии лишнего веса нужно прикрывать плечи
- чтобы скрыть выпирающий живот, рекомендуем надеть на фотоссесию корректирующие нижнее белье
- "изюминкой" вашего образа должна стать вертикаль, откажитесь от любых горизонтальных линий на одежде
- Как это не удивительно, существуют четкие правила, которые позволят красиво и изящно получаться на фотках, радовать себя и окружающих своей яркой улыбкой, а не одутловатым лицом и неудачной позой.
Как хорошо получаться на фото:
- Перед камерой не становитесь фронтально, так вы будете выглядеть чрезвычайно широкими, а наоборот – повернитесь перед объективом
- Обязательно уберите свои руки с бедер
- Не прячьте от фотографа свои волосы, наоборот распустите их
- Не остригайтесь отрытой улыбки
- Чтобы избежать на фото двойного подбородка, слегка выдвиньте его вперед, это придаст скулам и челюстям более четкого вида
- Используйте для фотосессии наряды одного тона, они сделают вас стройнее. Откажитесь от ярких узоров с линиями, они, наоборот, привлекают внимание к недостаткам фигуры
- Четко знайте "минусы" своего телосложения – например, модели, как правило, свою грудь приближают к камере, а бедра, наоборот, отставляют подальше. Догадались, почему?
- Ни в коем случае не прижимайте свои руки к телу, не держите их вдоль туловища – это делает визуально плечи намного шире. Вместо того, чтобы положить руки на талию, отведите их назад или заведите за волосы.
- Не одевайте на фотосессию одежду оверсайз, выберите легкий облегающий "лук"
- Держите спину как можно ровно. Не сутультесь – ведь так ваша фигура выглядит короче и не такою стройной.
- Для того, чтобы казаться стройнее на фото, нужно делать снимки, поместив камеру чуть выше головы – так у вас никогда не будет двойного подбородка
- Для того, чтобы скрыть живот, используйте свою сумочку в качестве "прикрытия". Держите на фото ее перед собой – это самый легкий и удачный способ
- Если фотографируетесь сидя, обязательно скрестите лодыжки, это позволит "получить" более стройные ножки
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Автор: Катя Трохименко