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Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

3 августа 2022, 20:34

Главред разбирался, какие правила нужно соблюдать, чтобы иметь как можно меньше неудачных снимков и как удачно получаться на фото.

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
Как выглядеть стройнее на фото - не нужно сутулиться / 12millionov.com

Девушки очень расстраиваются, если плохо получаются на фото. Особенно, если их в таком виде выставляют на всеобщее обозрение в соцсетях.

Главред разбирался, какие правила нужно соблюдать, чтобы иметь как можно меньше неудачных снимков и не краснеть из-за них перед друзьями и родственниками.

Как позировать, чтобы выглядеть стройнее:

  • выбирайте одежду холодных или темных оттенков – они заметно стройнят
  • чтобы скрыть полные руки, подберите одежду обязательно с длинным рукавом
  • при наличии лишнего веса нужно прикрывать плечи
  • чтобы скрыть выпирающий живот, рекомендуем надеть на фотоссесию корректирующие нижнее белье
  • "изюминкой" вашего образа должна стать вертикаль, откажитесь от любых горизонтальных линий на одежде
  • Как это не удивительно, существуют четкие правила, которые позволят красиво и изящно получаться на фотках, радовать себя и окружающих своей яркой улыбкой, а не одутловатым лицом и неудачной позой.
Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
Как получаться красиво на фото / 12millionov.com
Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
Не становитесь перед камерой ровно / 12millionov.com
Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
Выбирайте одежду в темных тонах / 12millionov.com
Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
Скрещивайте лодыжки / 12millionov.com
Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
Немного наклонитесь перед камерой / 12millionov.com

Как хорошо получаться на фото:

  • Перед камерой не становитесь фронтально, так вы будете выглядеть чрезвычайно широкими, а наоборот – повернитесь перед объективом
  • Обязательно уберите свои руки с бедер
  • Не прячьте от фотографа свои волосы, наоборот распустите их
  • Не остригайтесь отрытой улыбки
  • Чтобы избежать на фото двойного подбородка, слегка выдвиньте его вперед, это придаст скулам и челюстям более четкого вида
  • Используйте для фотосессии наряды одного тона, они сделают вас стройнее. Откажитесь от ярких узоров с линиями, они, наоборот, привлекают внимание к недостаткам фигуры
  • Четко знайте "минусы" своего телосложения – например, модели, как правило, свою грудь приближают к камере, а бедра, наоборот, отставляют подальше. Догадались, почему?
  • Ни в коем случае не прижимайте свои руки к телу, не держите их вдоль туловища – это делает визуально плечи намного шире. Вместо того, чтобы положить руки на талию, отведите их назад или заведите за волосы.
  • Не одевайте на фотосессию одежду оверсайз, выберите легкий облегающий "лук"
  • Держите спину как можно ровно. Не сутультесь – ведь так ваша фигура выглядит короче и не такою стройной.
  • Для того, чтобы казаться стройнее на фото, нужно делать снимки, поместив камеру чуть выше головы – так у вас никогда не будет двойного подбородка
  • Для того, чтобы скрыть живот, используйте свою сумочку в качестве "прикрытия". Держите на фото ее перед собой – это самый легкий и удачный способ
  • Если фотографируетесь сидя, обязательно скрестите лодыжки, это позволит "получить" более стройные ножки
  • Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты
    Не становитесь ровно перед камерой / 12millionov.com

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