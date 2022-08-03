Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

Как выглядеть стройнее на фото - не нужно сутулиться / 12millionov.com

Девушки очень расстраиваются, если плохо получаются на фото. Особенно, если их в таком виде выставляют на всеобщее обозрение в соцсетях.

Главред разбирался, какие правила нужно соблюдать, чтобы иметь как можно меньше неудачных снимков и не краснеть из-за них перед друзьями и родственниками.

Как позировать, чтобы выглядеть стройнее:

выбирайте одежду холодных или темных оттенков – они заметно стройнят

чтобы скрыть полные руки, подберите одежду обязательно с длинным рукавом

при наличии лишнего веса нужно прикрывать плечи

чтобы скрыть выпирающий живот, рекомендуем надеть на фотоссесию корректирующие нижнее белье

"изюминкой" вашего образа должна стать вертикаль, откажитесь от любых горизонтальных линий на одежде

Как это не удивительно, существуют четкие правила, которые позволят красиво и изящно получаться на фотках, радовать себя и окружающих своей яркой улыбкой, а не одутловатым лицом и неудачной позой.

Как получаться красиво на фото / 12millionov.com

Не становитесь перед камерой ровно / 12millionov.com

Выбирайте одежду в темных тонах / 12millionov.com

Скрещивайте лодыжки / 12millionov.com

Немного наклонитесь перед камерой / 12millionov.com

Как хорошо получаться на фото:

Перед камерой не становитесь фронтально, так вы будете выглядеть чрезвычайно широкими, а наоборот – повернитесь перед объективом

Обязательно уберите свои руки с бедер

Не прячьте от фотографа свои волосы, наоборот распустите их

Не остригайтесь отрытой улыбки

Чтобы избежать на фото двойного подбородка, слегка выдвиньте его вперед, это придаст скулам и челюстям более четкого вида

Используйте для фотосессии наряды одного тона, они сделают вас стройнее. Откажитесь от ярких узоров с линиями, они, наоборот, привлекают внимание к недостаткам фигуры

Четко знайте "минусы" своего телосложения – например, модели, как правило, свою грудь приближают к камере, а бедра, наоборот, отставляют подальше. Догадались, почему?

Ни в коем случае не прижимайте свои руки к телу, не держите их вдоль туловища – это делает визуально плечи намного шире. Вместо того, чтобы положить руки на талию, отведите их назад или заведите за волосы.

Не одевайте на фотосессию одежду оверсайз, выберите легкий облегающий "лук"

Держите спину как можно ровно. Не сутультесь – ведь так ваша фигура выглядит короче и не такою стройной.

Для того, чтобы казаться стройнее на фото, нужно делать снимки, поместив камеру чуть выше головы – так у вас никогда не будет двойного подбородка

Для того, чтобы скрыть живот, используйте свою сумочку в качестве "прикрытия". Держите на фото ее перед собой – это самый легкий и удачный способ

Если фотографируетесь сидя, обязательно скрестите лодыжки, это позволит "получить" более стройные ножки



Не становитесь ровно перед камерой / 12millionov.com

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