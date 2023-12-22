Пятки и руку будут нежными, как у малыша: фармацевт рассказала, как спасти пересохшую кожу зимой

Затвердевшая кожа на пятках может быть вызвана различными факторами, такими как ношение не удобной обуви

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Почему сохнут пятки / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (anri.pharm)

Многим известна проблема потрескавшихся пяток и очень сухих рук, при этом не каждое косметическое средство способно справиться с этой проблемой. Однако решение этой проблеме есть и его предоставила одна фармацевтка с TikTok.

Как избавиться от затвердевшей кожи на пятках - лайфхак

"Если вам ничего не помогает, попробуйте вот такой лайфхак", - начала фармацевт.

Для этого возьмите 30 мл глицерина, 40 мл спирта, обязательно берите 70% средство, 30 мл аммиака и смешайте их в отдельной посуде. Нанесите средство ватным диском на потрескавшиеся пятки или руки, наденьте перчатки или носки на ночь.

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Чтобы усилить эффект увлажняющего крема, можно также совместить раствор с ним.

Другие способы избавиться от твердых пяток

Затвердевшая кожа на пятках может быть вызвана различными факторами, такими как ношение неудобной обуви, недостаточный уход за ногами или воздействие внешних факторов. Чтобы избавиться от затвердевшей кожи на пятках, вы можете попробовать следующие советы:

Регулярно смягчайте кожу: Купайте ноги в теплой воде с мылом или морской солью. Используйте подставку для ванны и массируйте пятки движениями кругового массажа.Используйте средства для снятия рогов: Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом. Используйте кремы с мочалкой или мягким пилингом для ног.

Купайте ноги в теплой воде с мылом или морской солью. Используйте подставку для ванны и массируйте пятки движениями кругового массажа.Используйте средства для снятия рогов: Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом. Используйте кремы с мочалкой или мягким пилингом для ног. Используйте средства для снятия рогов: Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом. Используйте кремы с мочалкой или мягким пилингом для ног.

Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом. Используйте кремы с мочалкой или мягким пилингом для ног. Эксфолиация: Регулярно удаляйте отмершие клетки кожи с помощью пилинга для ног. Используйте камень для удаления рогов.

Регулярно удаляйте отмершие клетки кожи с помощью пилинга для ног. Используйте камень для удаления рогов. Используйте масла или кремы для увлажнения: После каждого душа или ванны наносите увлажняющие кремы или масла на пятки.

После каждого душа или ванны наносите увлажняющие кремы или масла на пятки. Носите удобную обувь: Избегайте узкой обуви и высоких каблуков, поскольку это может способствовать образованию затвердевшей кожи.

Избегайте узкой обуви и высоких каблуков, поскольку это может способствовать образованию затвердевшей кожи. Педикюр: Регулярно посещайте специалиста по педикюру для удаления затвердевшей кожи и обрезания ногтей.

Смотрите, как размягчить кожу на пятках:

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