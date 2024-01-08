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Что можно сделать, чтобы запустить желудок в домашних условиях

Юлия Закрепа
8 января 2024, 19:18обновлено 8 января, 20:49
Что можно принять от боли в желудке в домашних условиях - узнайте полезные советы в материале Главреда.
Что можно сделать, чтобы запустить желудок в домашних условиях
Как понять, что у тебя встал желудок / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как понять, что у тебя встал желудок и как стоит действовать, чтобы не навредить своему организму - Главред собрал полезные советы. Прежде всего, необходимо установить тип и уровень боли: острая или тупая. Стоит проследить, появилась ли боль перед употреблением пищи или после, тогда будет легче разобраться, как устранить проблему.

Врач-гастроэнтеролог Юрий Душинский рассказал в Youtube о том, как избавиться от изжоги в домашних условиях и сколько раз в день стоит есть, чтобы избегать вздутия и дискомфорта в желудке.

Почему еда стоит в желудке

  • На нормальное пищеварение желудка влияет неправильное питание. Специалисты советуют следить за часами приемов пищи. Помните, что нельзя принимать пищу за три часа до сна. Однако, за пол часа до завтрака необходимо выпить стакан теплой воды.
  • Пища может стать в желудке из-за вредных привычек человека. Стоит знать, что алкоголь и никотин очень разрушают человеческий организм - это влияет на все органы.
  • Очень часто стрессовые ситуации влияют на систему пищеварения. Эмоциональное состояние может спровоцировать развитие хронических заболеваний желудка.
  • Врачи предупреждают, что нельзя заниматься самолечением и жесткими диетами без согласования с врачом. Из-за жестких диет желудок может дать "сбой" и приостановить пищеварительную систему.
  • Если человек употребляет мало воды, тогда организм тяжелее функционирует. Необходимо правильно рассчитать количество воды для своего организма. Нормой считается около 35 мл воды на 1 кг массы тела.

Что можно сделать, чтобы запустить желудок

Желудок может стать из-за переедания и вредных привычек. Стоит соблюдать комплекс мер для улучшения пищеварения:

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  • стоит ввести в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку: овощи, фрукты, крупы;
  • кушать нужно часто и по часам;
  • в рацион нужно ввести регулярное потребление кисломолочных продуктов;
  • необходимо пить много напитков, чаев, однако лучше всего-чистой воды;
  • не стоит после еды запивать водой или другими напитками. Лучше выпить воду за пол часа до потребления пищи;
  • нужно ввести в свой день регулярные тренировки-это также позволит контролировать вес.

Из медицинских препаратов запустить пищеварение после переедания помогут ферменты: "Мезим", "Энзистал" или "Фестал". Однако, перед их употреблением посоветуйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией.

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