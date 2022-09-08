ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

Какие продукты есть каждый день / ua.depositphotos.com

Главред разбирался, какие продукты нужно обязательно включать в свой рацион каждый день для того, чтобы "снабжать" организм полезными витаминами и микроэлементами, а также укрепить свой иммунитет.

Морепродукты и рыба

В рыбе имеется огромное количество витаминов, микроэлементов, и очень полезные для организма Омега-3 кислоты. Самые полезные виды рыб и морепродуктов – скумбрия, треска, тунец, морской окунь, палтус, сардины, мидии, омары и креветки…

Ешьте зелень и овощи зеленого цвета / 1zoom.ru

Зелень и зеленые овощи

В зеленых листьях содержатся витамины A, B2, B3, B6, B9, C, E, K. Самый полезный листовой овощ – шпинат, он содержит максимальное количество полезных веществ. Его можно добавлять в омлеты, разные салаты и доступен он в супермаркетах в замороженном виде практически круглый год. Также рекомендуют включать в свой рацион укроп, петрушку, базилик, листья салата, листья одуванчика...

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Различные семена

Очень полезны для человека семена подсолнуха, которые содержат витамины группы В, витамин Е, калий, кальций, магний, железо и биотин. В семенах осенней "гостьи" тыквы, как это не удивительно, содержится очень много фосфора. Также нужно добавлять в свой рацион семена льна, кунжута, чиа. Диетологи рекомендуют готовить с семенами молочные или кефирные смузи – они очень полезны для кишечника и фигуры.

Молочные продукты чрезвычайно полезны / ua.depositphotos.com

Молоко

Коровье молоко – лидер по содержанию фосфора, кальция, а также очень необходимого для организма человека витамина D. Из молока можно приготовиться массу различных блюд – каши, омлеты, блинчики, супы, панкейки, кисели. Рекомендуем попробовать также молочные шейки и смузи или какао с молоком.

Растительное масло различного происхождения

Этот продукт также обязательно нужно включать в свой ежедневный рацион, ведь в нем очень много витамина Е. Очень полезно оливковое масло прямого отжима, также стоит употреблять в небольших количествах подсолнечное, соевое, льняное, кунжутное масла.

Мясо нужно обязательно добавлять в свой рацион / pixabay

Мясо

Диетологи рекомендуют употреблять и различные виды мяса, ведь в нем содержится много витаминов группы В. В курятине и свинине много витамина D и К. Индюшатина и говядина содержат селен, который очень полезен для работы щитовидки. Стоит включать в свой рацион также говяжью печень. Мясо кролика– кладец кальция, фосфора, содержит очень мало вредного холестерина.

Кисломолочные продукты

Интересно, что кефир, ряженка, простокваша, сметана и творог лучше усваиваются организмом человека, чем молоко. В них много полезных бифидобактерий, которые улучшают состояние кишечника и отлично влияют на иммунитет человека.

Фрукты и ягоды

Без этих продуктов трудно представить себе ежедневный рацион при здоровом питании. Ешьте побольше яблок (они богаты витаминами и антиоксидантами), если есть возможность, балуйте себя хоть изредка спелыми авокадо. Из фруктов можно готовить соусы, запеканки, салаты, смузи. Ягоды – ешьте отдельно, варите компоты, готовьте из них сладкие десерты.

На столе обязательно должны быть орехи и сухофрукты / pixabay

Орехи и сухофрукты

Диетологи советуют добавлять в свой рацион немного орехов (несмотря на то, что они высококалорийны, в них содержаться полезные витамины и микроэлементы). Также не нужно забывать про сухофрукты – чернослив, изюм, финики, сушеные персики, - можно добавлять в каши, выпечку, шейки и смузи, готовить десерты с творогом.

Овощи и бобовые

Наряду с фруктами, диетологи рекомендуют каждый день есть овощи. Например, морковка содержит много витамина А, красный сладкий болгарский перец – витамины А, С и ликопин. В бобах много фосфора, кальция, а также витаминов из группы В.

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