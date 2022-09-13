ТОП-7 продуктов, которые прекрасно помогают снять стресс

Главред разбирался, какие продукты помогают организму человека побороть стресс.
Часто из-за стресса человек начинает бесконтрольно есть чипсы, конфеты, печенье и другие вредные продукты, после чего обязательно появляются проблемы со здоровьем и с лишним весом. Но есть много съестных припасов, которые помогают бороться с негативными эмоциями без вреда для здоровья. Главред разбирался, что обязательно нужно включать в свой рацион, чтобы побороть негативное влияние стресса.
Ешьте больше ягод
Употребление сладких ягод – малины, ежевики, клубники – замечательный перекус с минимумом калорий, который насыщает организм клетчаткой и витаминами. В ягодах содержатся антиоксиданты, которые предотвращают старение из-за хронического стресса. Они сдерживают скачки уровня сахара в крови, уменьшая аппетит и нормализуют пищеварение.
Пейте отвар из ромашки
Удивительно, но чай и ромашки – улучшает настроение и работу пищеварительной системы. Он снимает стресс и уменьшает негативное влияние на организм. Если приучить себя пить ромашковый чай после трапезы, это уменьшит колики, предотвратит запоры – симптомы, которые часто появляются на фоне стрессовых ситуаций.
Балуйте себя темным шоколадом
Известный факт – употребление качественного черного шоколада повышает настроение и помогает побороть стресс. Происходит этот из-за выработки бета-эндорфинов. В составе шоколада есть также вещество фенилэтиламин, которое вызывает у человека чувство эйфории. Условие – содержание какао-бобов обязательно должно быть 70% и выше.
Добавьте в рацион орешки
Орехи – отличный продукт для нормализации обмена веществ. Они регулируют уровень сахара в крови, уменьшают тягу к сладкому, уменьшают аппетит. Также содержат цинк, магний, витамины группы В и Омегу-3, которые поддерживают организм во время стрессовых ситуаций.
Не забывайте про жирную рыбу
Это отличная "подпитка" нервной системы. Жирная рыбка – лосось, форель, сардина, содержит Омегу-3, витамины группы В, цинк и магний, которые необходимы человеку в стрессовых ситуациях. Эти микроэлементы улучшают настроение, снижают тягу к сладкому и даже борются с воспалительными процессами.
Добавляйте в салаты оливковое масло
Это отличное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов, на которые негативно влияют стрессовые ситуации. Оливковое масло славится своими противовоспалительными свойствами, борется с воспалительными процессами на клеточном уровне, а также отлично защищает сосуды. Нужно помнить – нагревание масла на сковороде "убивает" его полезные качества.
Ешьте чеснок
Это не только антибактериальная приправа, которая помогает укрепить иммунитет в период стрессовых ситуаций. Чеснок также борется с воспалением суставов, возникающих из-за стрессов. Рецепт – немного чеснока, оливкового масла, орегано и лимонного сока в рагу избавят от стресса и подарят отличное настроений, попробуйте.
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