ТОП-7 продуктов, которые прекрасно помогают снять стресс

Какие продукты помогут снять стресс / Телеграф

Часто из-за стресса человек начинает бесконтрольно есть чипсы, конфеты, печенье и другие вредные продукты, после чего обязательно появляются проблемы со здоровьем и с лишним весом. Но есть много съестных припасов, которые помогают бороться с негативными эмоциями без вреда для здоровья. Главред разбирался, что обязательно нужно включать в свой рацион, чтобы побороть негативное влияние стресса.

Ягоды помогают бороться со стрессом / ua.depositphotos.com

Ешьте больше ягод

Употребление сладких ягод – малины, ежевики, клубники – замечательный перекус с минимумом калорий, который насыщает организм клетчаткой и витаминами. В ягодах содержатся антиоксиданты, которые предотвращают старение из-за хронического стресса. Они сдерживают скачки уровня сахара в крови, уменьшая аппетит и нормализуют пищеварение.

Ромашковый чай способен помочь побороть стресс / 1zoom.ru

Пейте отвар из ромашки

Удивительно, но чай и ромашки – улучшает настроение и работу пищеварительной системы. Он снимает стресс и уменьшает негативное влияние на организм. Если приучить себя пить ромашковый чай после трапезы, это уменьшит колики, предотвратит запоры – симптомы, которые часто появляются на фоне стрессовых ситуаций.

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Почему во время стрессовых ситуаций спасает шоколад / ua.depositphotos.com

Балуйте себя темным шоколадом

Известный факт – употребление качественного черного шоколада повышает настроение и помогает побороть стресс. Происходит этот из-за выработки бета-эндорфинов. В составе шоколада есть также вещество фенилэтиламин, которое вызывает у человека чувство эйфории. Условие – содержание какао-бобов обязательно должно быть 70% и выше.

В чем польза орехов для организма / pixabay

Добавьте в рацион орешки

Орехи – отличный продукт для нормализации обмена веществ. Они регулируют уровень сахара в крови, уменьшают тягу к сладкому, уменьшают аппетит. Также содержат цинк, магний, витамины группы В и Омегу-3, которые поддерживают организм во время стрессовых ситуаций.

Лосось поможет при стрессе / 1zoom.ru

Не забывайте про жирную рыбу

Это отличная "подпитка" нервной системы. Жирная рыбка – лосось, форель, сардина, содержит Омегу-3, витамины группы В, цинк и магний, которые необходимы человеку в стрессовых ситуациях. Эти микроэлементы улучшают настроение, снижают тягу к сладкому и даже борются с воспалительными процессами.

Оливковое масло идеальное при стрессе / ua.depositphotos.com

Добавляйте в салаты оливковое масло

Это отличное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов, на которые негативно влияют стрессовые ситуации. Оливковое масло славится своими противовоспалительными свойствами, борется с воспалительными процессами на клеточном уровне, а также отлично защищает сосуды. Нужно помнить – нагревание масла на сковороде "убивает" его полезные качества.

Чеснок - отличное средство при стрессе / ua.depositphotos.com

Ешьте чеснок

Это не только антибактериальная приправа, которая помогает укрепить иммунитет в период стрессовых ситуаций. Чеснок также борется с воспалением суставов, возникающих из-за стрессов. Рецепт – немного чеснока, оливкового масла, орегано и лимонного сока в рагу избавят от стресса и подарят отличное настроений, попробуйте.

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