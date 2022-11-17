Зачем натирать мебель грецкими орехами: хитрость опытных хозяек

Есть различные народные средства, которыми можно убрать царапины на дереве/ Instagram, ua.depositphotos.com

Многие сталкивались с проблемой появления царапин на деревянной мебели. Порой их могли оставить дети или домашние животные, а иногда и мы сами могли случайно задеть поверхность мебели чем-то острым.

Сделать так, чтобы эта царапина просто исчезла, будто ее и не было, вряд ли получится. В таких случаях повреждения можно лишь замаскировать.

Но не стоит сразу бежать в магазин и ради одной царапины покупать дорогие средства. Ведь в этой ситуации могут выручить и простые подручные средства, которые есть у каждого дома и не стоят "все деньги мира".

Вот в этом случае как раз и пригодятся грецкие орехи. Как бы это странно не звучало, но с их помощью можно "зарисовать" повреждения на деревянных поверхностях. Стоит лишь потереть царапину коричневым ядром ореха, и поврежденное место будет не таким заметным.

С такой же целью можно использовать и цветные карандаши. Подберите тот карандаш, который больше всего подходит по цвету к оттенку вашей мебели, и зарисуйте им поврежденное место. Такой вариант хорошо подойдет, если царапина не очень глубокая.

Если же царапина наоборот глубокая, то можно использовать еще один лайфхак. Для этого способа вам понадобится майонез. Нужно просто заполнить царапину майонезом, чтобы он попал внутрь, и убрать остатки, которые остались на поверхности.

Дальше нужно подождать несколько дней, пока он подсохнет, и отполировать место, где была царапина, чистым куском ткани.

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