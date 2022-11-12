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Зачем ставить в холодильник тарелку с водкой: секрет опытных хозяек

12 ноября 2022, 12:35

Обычная водка поможет избавиться от "кухонной" проблемы, которая появляется дома у многих.

Холодильник, водка
Водка поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике/ ua.depositphotos.com

Мы привыкли хранить в холодильнике различные продукты. И такое разнообразие часто приводит к тому, что холодильник накапливает в себе целый спектр запахов – от овощей, которые уже успели немножко подпортиться, до рыбы, которая назначена на ужин и еще не успела пролежать на полке даже часа.

А так как холодильник – практически постоянно закрытый металлический "ящик", то и запахам оттуда деваться некуда. И вы не успеете оглядеться, как всё это многообразие ароматов превратится в одну неприятную для вашего носа совокупность.

Среди различных средств, чем можно убрать неприятный запах в холодильнике, есть один довольно оригинальный. Вам понадобится водка.

Наполните этим алкоголем любую удобную емкость небольших размеров. При этом не обязательно брать дорогостоящий продукт – подойдут и бюджетные варианты.

Емкость с водкой поставьте на полку в холодильнике и оставьте ее там на ночь. В течение этого времени лучше не открывать холодильник – пусть двери побудут закрытыми до утра.

Утром емкость можно забрать. Водка должна убрать все неприятные запахи.

Для того, чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, можно воспользоваться еще одним способом – разложить на полках кусочки засушенного черного хлеба. Они также впитают в себя все ароматы, а заодно и лишнюю влагу.

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