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Зачем замораживать нижнее белье: оригинальный лайфхак от бережливых хозяек

11 ноября 2022, 07:30

Минусовая температура способна избавить от проблемы, с которой сталкиваются многие женщины во время пользования бюстгальтерами.

Морозилка, морозтльная камера, белье, бюстгалтер
Зачем замораживать нижнее белье/ Instagram, скрин

Морозилка способна хранить не только наши продукты. Оказывается, она может помочь также с сохранением одежды, в частности, белья.

Когда мы покупаем новый бюстгальтер, хочется, чтобы он как можно дольше сохранял свою форму. Но как бюджетные варианты, так и дорогое белье имеет свойство растягиваться со временем. И очень трудно спрогнозировать, сколько же времени новая вещь будет сохранять свой первоначальный вид, а когда потеряет свою форму.

Однако из такой ситуации есть выход, и он достаточно оригинален – с применением морозильной камеры. Продлить срок эксплуатации белья можно благодаря морозилке, в которую нужно положить вещи на какое-то время.

Действовать нужно следующим образом. Сразу после покупки бюстгальтера его стоит положить в морозильную камеру на несколько часов или даже на ночь.

Но перед этим обязательно поместите вещь в полиэтиленовый пакет и крепко перевяжите, чтобы белье не вобрало в себя запахи продуктов, которые тоже лежат в морозилке.

Далее достаем бюстгальтер, ждем, пока он нагреется, и можем одевать.

Лайфхак действует следующим образом. Минусовые температуры воздействуют на волокна ткани и делают их более эластичными. Поэтому белье после такого трюка может долго не терять форму, которую имело во время покупки. Бюстгальтер будет хорошо сидеть и не будет растягиваться.

Стоит повторять замораживание белья каждые 1,5-2 месяца.

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