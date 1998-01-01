Жертвы Путина

Власть Путина в течение многих лет держится на трех китах: пропаганде, войнах и убийствах политических оппонентов. В преддверии новых “выборов” в РФ список его жертв пополнился еще одним громким именем – Алексея Навального. Главред собрал истории десяти наиболее известных жертв путинского режима.

Анатолий Собчак: отравленный бывший шеф Путина

Первый мэр Санкт-Петербурга. Именно с должности помощника Собчака тогда еще неизвестный широкой публике Владимир Путин начинал свою политическую карьеру.

О том, как именно Путин попал к Собчаку, данные разнятся. В частности, еще в 1990-х российские медиа называли Собчака осведомителем КГБ, а Путина – тем, кто появился в его команде исключительно в качестве куратора от госбезопасности. По другой версии, Собчака и Путина познакомил однокурсник президента РФ Николай Егоров.

После работы в Германии Владимир Путин искал работу. Егоров пообещал поговорить с Собчаком. Сначала политик был против, поскольку имел негативное отношение к сотрудникам КГБ. Однако Собчак согласился помочь знакомому из уважения, и якобы именно таким образом Путин и попал в большую политику.

Сам же Путин рассказывал в интервью дочери экс-мера, пропагандистке Ксении Собчак, что в начале своей работы с Анатолием Собчаком был кадровым сотрудником КГБ в звании подполковника, и именно ее отец помог нынешнему диктатору уволиться из КГБ.

В 1991-м, после развала СССР, когда Собчака избрали мэром Петербурга, Путин возглавил комитет по внешним связям городской мэрии.

Путин и Собчак в 90-е отдыхают в Финляндии

“Теперь уже понятно, что в 1991 году он был приставлен к Анатолию Собчаку со стороны ФСБ, чтобы его контролировать. Собчак в те месяцы и годы считался вероятным демократическим преемником Ельцина на власть в России. Так что иметь при Собчаке Путина для ФСБ было очень важно", – рассказывал о причинах работы Путина с Собчаком историк Юрий Фельштинский.

Спустя год, в 1992 году, Путин параллельно стал заместителем мэра, причем эту должность российский диктатор сохранил до конца срока Собчака. Путин, в том числе, возглавлял комиссию мэрии по оперативным вопросам и заменял мэра в его отсутствие в городе. Позже должность мэра переименовали в губернаторы, и в 1996 году Собчак баллотировался на новый срок. Тогда же Путин возглавил его предвыборный штаб. К слову, в тот же период в команде Собчака оказался и “запасной президент РФ” Дмитрий Медведев. Правда, выборы Собчак проиграл, а уже в 1997 году Путин помогал Собчаку, когда тот решил временно скрыться за границей от возможного ареста по обвинению в коррупции.

По данным французского портала Slate, после того как российское правосудие обвинило его в выводе денег, Собчак скрывался в Париже с 1997-го по 1999 год. Он выжидал, чтобы Путин стал достаточно могущественным на русской политической сцене, чтобы получить возможность вернуться в страну, что и произошло в июне 1999 года.

С этого времени Собчак стал публично поддерживать Путина, который, заняв пост премьер-министра, начал наследовать Бориса Ельцина на посту президента.

Анатолий Собчак и Владимир Путин

17 февраля 2000 года Собчак прибыл в Калининград в качестве доверенного лица тогдашнего кандидата в президенты Путина, а через два дня, в Светлогорске, Собчака нашли мертвым в гостинице. По официальной версии, озвученной Кремлем, Собчак умер от сердечного приступа. Путин, к слову, называл его смерть “насильственной, вызванной преследованиями”.

В то же время жена Собчака, а ныне сенатор РФ Людмила Нарусова, провела независимую экспертизу – по ее словам, Собчак умер не от инфаркта. Она утверждала, что знает причину остановки сердца, но не может ее раскрыть.

Позднее смерть Собчака начал расследовать журналист Аркадий Ваксберг, который был хорошо знаком с экс-мером. Он собрал материал, подтверждающий версию об убийстве. По его данным, два охранника, дежуривших у тела, вскоре лечились от симптомов, похожих на те, которые возникают при отравлении. Было проведено два вскрытия, но об их результатах общественности ничего не сообщили. Вскоре после того, как была опубликована книга с пояснениями подозрений, "Лаборатория ядов", машина Ваксберга взорвалась.

Анна Политковская: журналистка, копавшая под Путина

Российская журналистка, общественная деятельница, правозащитница и писательница украинского происхождения (родители Политковской, Степан и Раиса Мазепы, работали дипломатами при ООН от Украинской ССР).

Наибольшую известность Политковская получила после того, как стала освещать вторую Чеченскую войну из зоны боевых действий. Так, Политковская ездила в лагеря беженцев в Дагестане, Ингушетии и Чечне, а также на позиции россиян в населенные пункты, где шли бои. Однако вместо уже привычной для Украины российской пропаганды с фронта, Политковская писала разгромные статьи, в которых открыто критиковала российское военное командование и лично Путина.

В частности, журналистка называла войну в Чечне “геноцидом чеченского народа”, за что подвергалась критике со стороны россиян. Также Политковская убеждала матерей погибших солдат обращаться в суды и писала о коррупции в Минобороны.

Критикуя Путина, журналистка буквально переходила на личности, сравнивая кремлевского диктатора с советским лидером Иосифом Сталиным, а также называла “выскочкой”.

Анна Политковская о Путине, Чечне, Кадырове и страхе

“Он вел себя в точности как Сталин. Он ликвидировал демократическую оппозицию, втирал людям очки, отказался даже от участия в дебатах и постоянно лгал о положении в Чечне и о социальных реформах. Говорят, у нас счастливая страна, но это не так. У нас бедная страна. Путин не уважает людей, и в будущем неизбежны репрессии – точно так же, как это было при Сталине", – считала Политковская.

Несколько лет спустя, в октябре 2002 года, Анна Политковская была одной из тех, кто вел переговоры с захватчиками театрального центра на Дубровке во время мюзикла “Норд Ост”. Вместе с хирургом Леонидом Рошалем Политковской тогда удалось уговорить террористов дать воду женщинам и детям. После событий на Дубровке и штурма здания спецназом РФ, в результате которого погибли 130 заложников, Политковская стала еще активнее критиковать российскую и чеченскую власть.

Как следствие, в 2004 году, во время теракта в школе Беслана, Политковскую пытались отравить на борту самолета, летевшего в Беслан. Журналистка и правозащитница собиралась стать посредником в переговорах, однако в самолете она выпила чаю и потеряла сознание. Политковскую госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление неизвестными токсинами». Позднее она заявила, что ее пытались устранить сотрудники ФСБ, которое, к слову, ранее возглавлял Путин. Кроме того, она утверждала, что в России возобновила работу 12-я лаборатория КГБ, занимавшаяся производством ядов. Однако в авиакомпании заявили, что Политковскую якобы никак не могли отравить чаем, а причиной ухудшения ее состояния якобы было не отравление, а вирусная инфекция.

Журналистку убили в день рождения Путина 7 октября 2006 года в лифте дома в Москве, где Политковская снимала квартиру. Киллер поджидал журналистку у дверей лифта. Когда двери стали закрываться, раздались выстрелы. Пять выстрелов, пять попаданий, в том числе контрольный — в голову. Киллер бросил пистолет в кабину, надел белую ветровку поверх темной куртки, в которой входил в подъезд, спокойно вышел на улицу, сел в поджидавший его ВАЗ-2104 и уехал.

Анна Политковская в день гибели

“Эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но журналисты должны знать (во всяком случае эксперты это прекрасно понимают), что степень ее влияния на политическую жизнь в России была крайне незначительной. Она была известна в журналистских, правозащитных кругах, и это убийство само по себе наносит действующей власти и в России, и в Чеченской республике, которой она занималась в последнее время гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации… Но кто это ни был, и какими бы мотивами они не руководствовались, они должны быть найдены, изобличены и наказаны”, – говорил Путин после ее убийства.

Путин о Политковской

Однако несмотря на то, что дело об убийстве Политковской имело общественный резонанс, заказчиков убийства так и не нашли до сих пор.

Александр Литвиненко: отравлен полонием коллегами по ФСБ

Полковник ФСБ в отставке. Стал известен общественности после того, как публично заявил о том, что ему с коллегами приказали убить бизнесмена Бориса Березовского.

С ним Литвиненко познакомился еще в 1994 году, когда после покушения на бизнесмена Литвиненко официально "приставили" к нему для обеспечения безопасности.

Позднее следственные органы были готовы арестовать Бориса Березовского по обвинению в организации убийства известного телеведущего Влада Листьева, но Литвиненко не дал полицейским увезти Березовского в неизвестном направлении.

Слева направо - Александр Литвиненко, Борис Березовский, глава правительства чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, историк Юрий Фельштинский

По словам вдовы Александра Литвиненко, Марины, во время работы в ФСБ у ее мужа был личный конфликт с Путиным, который начал возглавлять российские спецслужбы в 1998 году. Путин и Литвиненко встречались только один раз – сразу после назначения Путина новым главой ФСБ. Тогда Путин, по ее словам, раскритиковал попытку Литвиненко и его коллег вскрыть случаи коррупции в ФСБ. Как следствие, в вскоре Литвиненко был арестован по обвинению в превышении полномочий. Спустя девять месяцев его освободили из СИЗО в "Лефортово" и обвинения были сняты, однако почти сразу же были выдвинуты новые.

После ухода со службы, Литвиненко написал книгу "ФСБ взрывает Россию", в которой обвинил российские спецслужбы в взрывах домов в Москве и других городах РФ осенью 1999 года, то есть накануне президентских выборов, на которых впервые победил Путин. Литвиненко считал, что взрывы домов были нужны российским властям как повод для начала второй чеченской войны.

Кроме того, Литвиненко обвинял Путина в том, что тот во время учебы в университете уже был информатором КГБ, в администрации Санкт-Петербурга "крышевал" местные преступные группировки, а став преемником Бориса Ельцина сохранил контроль над государством со стороны спецслужб.

В июле 2006 года в статье «Кремлёвский Чикатило», опубликованной на сайте чеченской эмиграции после инцидента с поцелуем Путиным в живот маленького мальчика, Литвиненко обвинил Путина в педофилии. По утверждению Литвиненко, Путин по окончании Высшей школы КГБ в 1984 году якобы был заснят на конспиративной квартире за забавами с мальчиками, и именно из-за этого обстоятельства вместо престижной резидентуры в ФРГ попал в бесперспективный в карьерном отношении Дрезден.

Путин целует мальчика Никиту в живот

В 2000 году, после возбуждения ряда уголовных дел в России, Литвиненко с семьей выехал в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище, а спустя 6 лет и гражданство. Как выяснилось позднее, Литвиненко стал агентом МI6 и помогал расследовать связи российской мафии с Испанией.

В том же году Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, приняв его с чаем в баре лондонского отеля "Миллениум" 1 ноября 2006 года, когда встречался там со своим давним знакомым, экс-сотрудником ФСБ Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Помимо чая в гостинице, следы полония-210 позднее обнаружили в британском посольстве и квартире Дмитрия Ковтуна.

Последнее выступление Литвиненко

Вскоре после встречи Литвиненко почувствовал себя плохо. Через три дня его доставили в Барнетскую больницу на севере Лондона с признаками пищевого отравления.

Александр Литвиненко после отравления

Уже в больнице его состояние начало стремительно ухудшаться, а 17 ноября, после того как его состояние ухудшилось еще больше, Литвиненко перевели в больницу Университетского колледжа в центральной части Лондона, после чего Литвиненко умер спустя шесть дней.

Борис Березовский, который слишком много знал

Российский бизнесмен, ученый-предприниматель. В 1989 году Березовский создал компанию «ЛогоВАЗ» — совместное предприятие с российским «АвтоВАЗом», которое занималось продажей возвращенных из-за рубежа автомобилей. В 1992 году Березовский вошел в совет по промышленной политике при правительстве РФ.

Именно Березовский участвовал в подписании «мирного договора» между РФ и Ичкерией после Первой Чеченской войны.

В 1998 году Березовский писал открытое письмо тогдашнему главе ФСБ Путину, где опасался расправы со стороны политических конкурентов.

Путин о Березовском

В январе 1999 года Березовский стал фигурантом дела о хищении средств российского «Аэрофлота». В апреле Генпрокуратура РФ выдала ордер на его арест, а Ельцин снял его с поста исполнительного секретаря СНГ «за регулярные действия, выходящие за рамки полномочий исполнительного секретаря СНГ и невыполнение поручений председателя Совета глав государств». В ноябре 1999-го все обвинения с Березовского сняли, а спустя месяц он стал депутатом Госдумы РФ от Карачаево-Черкесии, пробыв им всего полгода.

Березовский активно критиковал Путина

Свой отказ от мандата Березовский объяснял нежеланием «участвовать в развале России и установлении в ней авторитарного режима власти», при этом уже в начале 2000-го Березовский сначала поддерживает президентскую кампанию Путина, однако уже вскоре начинает публично его критиковать, называя законодательные инициативы Путина антидемократическими. Эти высказывания в адрес Путина в результате приводят к продаже доли Березовского в «ОРТ» и «Сибнефти» и отъезду из РФ в Великобританию. Уже там Березовский также продолжил публичную критику Путина, обвинив его в подрывах домов вместе с Литвиненко (с которым, к слову, поддерживал связи до своей смерти). Кроме того, бизнесмен продолжал участие в политике РФ, финансируя партию «Либеральная Россия», от которой вскоре был отстранен из-за политических разногласий с ее руководством.

В ответ на заявления Березовского, в 2001 году Кремль вновь выдвинул ему обвинения в делах о хищении акций «Аэрофлота» и «ЛогоВАЗа», а впоследствии, приговорил опального бизнесмена шести и тринадцати годам тюрьмы соответственно, требуя от Великобритании его экстрадиции в РФ. Однако власти Британии отказывают России и дают Березовскому политическое убежище. Уже в Лондоне Березовский был фигурантом ряда судебных исков от российских компаний, опосредованно связанных с РФ. Самым громким и разгромным для Березовского стал иск против Романа Абрамовича, который бизнесмен проиграл, после чего у него начались финансовые трудности с покрытием судебных издержек. После этого Березовский, по словам его родственников, находился в подавленном состоянии, а впоследствии, 23 марта 2013 года был найден мертвым в доме своей бывшей жены в Аскоте. Правоохранители Великобритании назвали основной версией смерти Березовского самоубийство. Путин позднее заявил, что получил два одинаковых письма от Березовского, но не стал раскрывать их содержания, только заявив, что оставил их без ответа.

Сергей Магнитский: тот, кто рассказал о жажде Путина к деньгам

Российский юрист-аудитор украинского происхождения (родители Магнитского были одесситами). Получил известность благодаря расследованию коррупции в российской “верхушке”. Сергей Магнитский работал в российском филиале инвестиционного фонда Hermitage Capital Management – на тот момент крупнейшего зарубежного инвестора. Летом 2007 года в здании фонда прошли обыски, в ходе которых фонд и его структуры обвинили в неуплате более 4 млрд рублей налогов, а все имущество и документы оказались в руках МВД России. После этого на фонд, в котором работал Магнитский, началась рейдерская атака – рейдеры обратились в суд, говоря, что компании не продали им акции.

В результате российские суды обязали позволили преступникам совершить крупное хищение средств из бюджета России – почти 5,5 млрд рублей. Именно это хищение и обнаружил Магнитский, пытаясь реабилитировать имя фонда в РФ. Как выяснилось, рейдерская схема обогащала напрямую президента РФ Владимира Путина, причем схема работала в России годами.

Впоследствии Магнитского арестовали и обвинили в том, что он помогал владельцу компании уклоняться от налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Магнитский скончался в больнице московского СИЗО “Матросская тишина”.

Путин спустя несколько лет уверял, что “не знал” о деле Магнитского.

Путин о Магнитском на пресс-конференции в 2012 году

Официальные органы РФ причиной смерти назвали сердечную недостаточность, что вызвало сомнения у родственников юриста. Спустя 11 лет после гибели Магнитского, в 2019 году, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Магнитский не получил достаточной медицинской помощи в СИЗО, а обстоятельства его смерти были недостаточно расследованы. К слову, дело Магнитского в мире стали ассоциировать с символом коррупции и беззакония в современной России. Это, в свою очередь, дало толчок санкциям против РФ за нарушение прав человека и стало поводом для международного скандала с США.

Борис Немцов: открытый оппонент и главный конкурент

Российский оппозиционер. Политическая карьера Немцова началась в 1990 году с его избрания народным депутатом РСФСР по Горьковскому национально-территориальному округу от демократических сил. Уже в 1991 году Немцов стал доверенным лицом Бориса Ельцина в Нижегородской области, а впоследствии – первым губернатором региона, которым пробыл до 1997 года.

В Нижнем Новгороде он запомнился своими смелыми экономическими экспериментами и отказом поддержать федеральный центр, Москву, в решении развязать войну в Чечне.

Вскоре Немцов перебрался из Нижнего Новгорода в Москву, где сначала стал первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина, где курировал социальные вопросы, а позже – вице-премьером в правительстве Сергея Кириенко.

В течение года, с 1997 по 1998, Ельцин рассматривал кандидатуру Немцова в качестве своего возможного преемника, однако его рейтинг пошатнулся из-за дефолта в РФ. В итоге Ельцин, пытаясь найти альтернативу либералам, стал искать преемника среди силовиков, и, как следствие, остановился на Путине.

Начиная с 1990-х годов Немцов ушел в оппозицию к власти и, прежде всего, к Путину. В частности, именно российского диктатора Немцов открыто называл виновным в развязывании войны в Украине в 2014 году.

Борис Немцов о Путине

Кроме того, Немцов стал одним из организаторов антиправительственного митинга на Болотной площади и добивался введения санкций в отношении окружения Путина.

Борис Немцов: чего боится Путин?

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля, на Большом Москворецком мосту. Поздним вечером Немцов возвращался домой с 23-летней украинкой Анной Дурицкой. Тогда в оппозиционера выпустили шесть пуль – его смерть была почти мгновенной. После этого убийца скрылся на сопровождавшем его автомобиле, а уличные камеры не смогли запечатлеть момента преступления, поскольку место убийства не попадало в их обзор. Согласно официальной версии, главным мотивом преступления стали высказывания Немцова об исламе. Однако позднее выяснилось, что в течение года до убийства за политиком следили сотрудники ФСБ.

Скрипали: остались живы после «Новичка»

Сергей Скрипаль - советский, российский и британский военный разведчик, до 1999 года – сотрудник ГРУ РФ. В 2006 году в России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании.

Спустя 12 лет, 4 марта 2018 года, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала в гости к отцу в британский Солсбери, отравили боевым отравляющим веществом А-234 класса «Новичок».

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Кремль эти обвинения категорически отверг и называл отравление провокацией спецслужб Великобритании или США. Кроме того, Путин называл Скрипаля “подонком и предателем”.

Путин о Скрипале

Отравление Скрипалей стало причиной для дипломатического скандала – в частности, из Великобритании, США, Канады, Австралии и большинства стран ЕС выслали российских дипломатов, на что зеркально ответила Россия. Помимо этого, в 2018 и 2019 году США ввели против России санкции в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

В сентябре 2018 года британская полиция опубликовала фотографии двух подозреваемых в отравлении Скрипалей – российских граждан, сотрудников ГРУ РФ Александра Петрова (Мишкина А. Е.) и Руслана Боширова (Чепиги А. В.).

Петров и Боширов

Что касается самих Скрипалей, то их судьба после выписки из больницы доподлинно неизвестна.

По данным издания «The Telegraph», по состоянию на январь 2019 года Скрипали оставались под присмотром медиков и охраной спецслужб, а Юлия Скрипаль устроилась на работу и встречалась с некоторыми из своих близких друзей. Источники издания также сообщили, что Скрипали внешне изменились. Сергей Скрипаль сильно похудел и,возможно, не хочет давать интервью, чтобы не раскрывать свою нынешнюю внешность. По некоторым данным британских медиа, Скрипали якобы сменили личности и переехали в Новую Зеландию.

Денис Вороненков: убит в центре Киева

Российский политик, депутат Госдумы РФ от КПРФ (2011-2016 гг.). Свою карьеру в 1995 году начинал со службы на разных должностях в органах военной прокуратуры РФ.

Примечательно, что с 2000 года Вороненков, после громкого дела “Трех китов” о контрабанде мебели из Италии и ее перепродаже в Москве, в котором Вороненков был следователем (хотя официально в РФ это позднее опровергали), работал с экс-КГБшником и близким знакомым Путина Виктором Черкесовым. Именно Черкесова после избрания Путина президентом считали “смотрящим” за Санкт-Петербургом, когда он занимал должность постпреда по Северо-Западному федеральному округу. В это же время Вороненков, после дела “Трех китов” был назначен замом мэра Нарьян-Мара в том же округе, а в феврале 2008-го Вороненков даже получал наградное оружие из рук Черкесова. Кроме того, Черкесова и Вороненкова едва ли не одновременно сначала назначили, а позднее уволили из федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН). Позднее, в 2011 году, оба политика уже оказались в списках КПРФ и получили депутатские мандаты.

В 2014 году Вороненков стал фигурантом дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы, а спустя несколько месяцев Следком РФ направил в Генпрокуратуру о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности и даче согласия на привлечение к ответственности как обвиняемого.

В 2016 году Денис Вороненков вместе с женой, экс-депутатом КПРФ Марией Максаковой переехал в Киев и отказался от российского гражданства. Сам Вороненков причиной переезда называл преследование властями за его политические взгляды. В том же году Вороненков дал показания против Виктора Януковича по делу о госизмене и аннексии Крыма.

23 марта 2017 года в Вороненкова стреляли в центре Киева, когда он в сопровождении офицера Главного управления разведки Минобороны Украины направлялся на встречу с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Киллер застал его возле отеля "Премьер-палас", в котором планировалась встреча, и после перестрелки с охранником Вороненкова скончался в больнице. ГПУ рассматривала две версии убийства – как свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича и по делу о контрабанде и коррупции в госструктурах РФ.

Место гибели Вороненкова в Киеве

Осенью 2017 года Юрий Луценко назвал заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Максаковой, россиянина Владимира Тюрина, а организатором его сына, Дмитрия.

"Причина преступления - месть (...) своей бывшей жене, и это совпало с интересами ФСБ по устранению Вороненкова. Тюрин согласился на финансирование и организацию убийства в обмен на преференции со стороны российских спецслужб, касающиеся контроля криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ", – заявлял Юрий Луценко в октябре 2017 года.

Евгений Пригожин: пошел на Путина войной

Основатель ЧВК “Вагнер” и группы компаний “Конкорд”, которая занималась в России организацией питания высших лиц государства, включая российского диктатора Путина, благодаря чему Пригожин в медиа получил прозвище «повар Путина».

Пригожин еще в молодости был дважды судим. В первый раз – условно, а второй раз в возрасте 20 лет Пригожин был приговорен к 13-летнему тюремному сроку за мошенничество, кражу, разбой и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Как именно познакомились Путин и Пригожин, точно неизвестно. По одной из версий, это произошло в ресторане Пригожина New Island в Санкт-Петербурге в 2002 году. Тогда Путин, заняв пост президента РФ, встречался там с Жаком Шираком и Джорджем Бушем-младшим, а Пригожин в ходе встреч глав государств якобы выполнял роль официанта.

Путин и Пригожин

Пригожин получил известность как создатель “ботоферм” в РФ, из-за чего начиная с 2016 года он находился под санкциями США, а с 2020 года — под санкциями Евросоюза и Великобритании.

В это время стали появляться первые свидетельства деятельности ЧВК "Вагнер" на Донбассе в мае 2014 года, однако Пригожин долгое время отрицал свою связь с этой организацией. Несмотря на то, что в России любые ЧВК официально запрещены, с 2015 года “вагнеровцы” начали воевать в Сирии, Африке.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пригожин перестал отрицать свою причастность к созданию ЧВК “Вагнер” и стал активно набирать заключенных из российских тюрем. Пиком публичного взлета Пригожина стало его появление в образе военного руководителя, готового жесточайшим образом расправляться с теми, кто бежит с поля боя, и с "предателями". 13 ноября 2022 года связанные с ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы распространили видео убийства кувалдой завербованного российского заключенного Евгения Нужина, ранее сдавшегося в украинский плен. И Пригожин не дистанцировался от этого видео – более того, позднее кувалду от его имени отправили в адрес Европарламента.

Далее Пригожин стал публично конфликтовать с Минобороны РФ, резко критикуя ведомство за отсутствие поддержки и дефицит боеприпасов. Также “повар Путина” лично критиковал главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ответ Минобороны РФ потребовало от всех частных военных формирований подписать контракт с ведомством и тем самым войти в его непосредственное подчинение. Пригожин отказался от этого, и вечером 23 июня фактически объявил о начале вооруженного мятежа. Как следствие, Пригожин в одночасье из народного героя и правдоруба стал предателем и бунтовщиком.

Путин назвал действия Пригожина и его наемников авантюрой, мятежом и "ударом в спину".

Путин о мятеже Пригожина

К утру 24 июня одна группа наемников ЧВК «Вагнер» захватили здания силовых структур в Ростове-на-Дону, а другая группа наемников колонной двигалась на Москву.

Пригожин в Ростове

Однако уже вечером того же дня Пригожин ушел из Ростова и развернул колонну. В процессе мятежа был произведен ряд арестов, однако сам Пригожин в результате договоренностей с руководством РФ наказания не понес, несмотря на то, что ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по обвинению в организации вооруженного мятежа.

Путин о Пригожине

Однако 23 августа 2023 года, спустя три месяца после бунта, бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, разбился в Тверской области. На борту вместе с Пригожиным находился и сооснователь “Вагнера” Дмитрий Уткин. После этого деятельность ЧВК “Вагнер”, как и его финансирование, резко пошли на спад.

Алексей Навальный: сам сдался и был убит в тюрьме

Российский политический и общественный деятель, юрист и видеоблогер. Стал известным благодаря ряду расследований фактов коррупции российской власти. Навальный начал свою карьеру в 2000 году со вступления в партию Григория Явлинского “Яблоко”.

Навальный был главным политическим оппонентом Владимира Путина. В октябре 2010 года политик с большим отрывом победил на виртуальных выборах мэра Москвы, обойдя при этом Бориса Немцова. А уже через месяц, в ноябре 2010 года, Навальный обнародовал закрытые документы по аудиту компании Транснефть, согласно которым в координации с Путиным около 4 миллиардов долларов США были украдены при сооружении нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

Позднее Навальный в эфире одной из радиостанций назвал партию Путина “Единая Россия” «партией мошенников и воров», после чего в мае 2011 российские власти открыли против Навального уголовное дело. Сам Навальный назвал его «сфабрикованным спецслужбами». К слову, в этом же году Навальный был впервые арестован на 15 суток во время шествия к ЦИК РФ. Впоследствии Навальный принимал участие в других протестных акциях, среди которых «Марш миллионов» на Болотной площади 6 мая 2013 года против инаугурации Владимира Путина.

В 2016 году Навальный объявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах 2018 года, опубликовал основные положения своей предвыборной программы и начал собирать сторонников. Однако Кремль не дал ему баллотироваться из-за обвинения в хищении средств одного из промышленных предприятий. Позднее Фонд борьбы с коррупцией, созданный Навальным, выпустил ряд расследований, в которых обличал “верхушку” РФ в коррупции, включая Путина и Медведева.

В 2020 году Навального пытались отравить в самолете во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального в бессознательном состоянии доставили в больницу, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спустя два дня после отравления Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине (Германия).

После выписки из больницы, Навальный сентября 2020 года его вывели из искусственной комы, а 14 сентября отключили от аппарата ИВЛ. 22 сентября Навальный был выписан из «Шарите».

Путин об отравлении Навального

Он прошёл реабилитацию в Германии, после окончания которой 17 января 2021 года вернулся в Россию, где был задержан по прилету в московском аэропорту Шереметьево по обвинению в нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». По нему Алексея Навального и его брата Олега обвиняли в хищениях. Позднее в Германии заявили, что Навального, как и ранее Скрипалей, отравили препаратом из группы “Новичок”, что вызвало негодование со стороны стран Запада.

Дворец для Путина

В 2023 году Навального приговорили к 19 годам колонии строгого режима за экстремизм. Спустя 295 дней после заключения, 16 февраля 2024 года, Навальный умер в тюрьме. Примечательно, что Путин после смерти Навального не сделал никаких публичных заявлений, однако повысил в звании заместителя главного тюремщика РФ Валерия Бояринева с генерал-лейтенанта до генерал-полковника.

Похороны Навального состоялись лишь спустя неделю после смерти – матери Навального не хотели отдавать его тело. А людей, которые приходили на похороны и выходили на акции в разных городах РФ, стали задерживать правоохранители.