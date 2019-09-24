Звезда Крепостной без белья сверкнула голой грудью на пикантном фото

Звезда Крепостной Ксения Мишина снялась без белья / СТБ

Звезда Крепостной Ксения Мишина, которая сыграла хозяйку Кати Лидию Шефер, украсила обложку украинского глянца Караван Историй, для которого позировала в очень сексуальном образе.

Ксения Мишина дала интервью для Каравана Историй, и обнажилась для фотосессии в журнале.

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"Это, наверное, мечта каждой девочки — украсить обложку журнала.Но в разы приятней еще поделиться с вами своей историей, рассказать о сокровенном и найти отклик в ваших сердцах! Так волнительно для меня, и так трепетно и радостно. Спасибо Караван Историй за такую возможность", - написала Ксения под своим фото с обложки в Instagram.

Для этого снимка она позировала в черном топе и кремового цвета курточке, у которой закатила рукава.

"Красавица-актриса, полюбившаяся зрителям в роли жестокой помещицы Лидии Шефер, снялась в чувственной фотосессии, показав настоящую себя - нежную, ранимую, но сильную и благоразумную, а главное - готовую влюбиться снова!", - говорится в сообщении от журнала Караван Историй, для фотографий Ксении Мишиной.

В нежной, чувственной фотосессии для свежего выпуска Каравана историй Ксения Мишина снималась максимально естественно. Она хотела показать себя настоящую — добрую, чувствительную, ранимую, но сильную и рассудительную, а главное — готовую к любви.

В интервью Каравану Историй Ксения Мишина рассказывает о своем детстве и семье, о том как пережила развод родителей и то, что е бросил любимый, когда она забеременела, о психологических и даже физических сложностях исполнения роли жестокой садистки Лидии Шефер, и конечно же об отношениях с Женей Котом.

Напомним, в последней серии 2 сезона Катерина Коваль снялась полностью обнаженной.