Выбор матери: что было в 7 и 8 сериях сериала

Выбор матери 2019: 7 серия онлайн / СТБ

Новый сериал Выбор матери вышел на СТБ 23 сентября. Это украинская адаптация знаменитой японской версии сериала. По сюжету, учительница видит, как родители избивают и издеваются над ее ученицей, и решает ее спасать самостоятельно.

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Выбор матери - описание 7 серии смотреть онлайн анонс

После жёсткого разговора с Анной Евгении становится плохо. Елена волнуется за неё, на фоне этого постепенно налаживаются отношения приёмной матери и дочери. Частный детектив по поручению Евгении собирает информацию об Анне и устанавливает, что женщина не бросила дочь на произвол судьбы, а продолжала посильно заботиться о ней все эти годы. Евгения решила ей отмстить.

Об этом случайно узнаёт и Елена, найдя досье Анны. Михаил идёт по следу Елены и Инны. Он приезжает в столицу, где знакомится с Кариной и заводит с ней интрижку.

Денис отправляется в Реченск продолжать журналистское расследование дела Инны и обнаруживает, что пропавшая девочка — это "дочь" Елены.

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Выбор матери: смотреть онлайн 7 серию - 26-09-2019:

Выбор матери - описание 8 серии смотреть онлайн анонс

Елена убеждает Евгению не выгонять Анну из города, но Анна намерена уехать. Михаил следит за Еленой. Елена просит Анну не уезжать.

Марина пытается вернуть Михаила. Михаил арендует комнату над салоном Анны, чтобы наблюдать за домом Евгении. Марина через напарника Михаила Юрия узнаёт адрес Елены. Она соблазняет лучшего друга Михаила, и влазит в его телефон. Появляется объявление о розыске Инны.

Отлёт в Амстердам становится невозможным. Карина шантажирует сестру разоблачением и требует отказаться от своей доли будущего наследства. Александр говорит Елене о своих чувствах. Марина приезжает в столицу и видит Инну.

Денис тоже узнает Инну и понимает, что она "дочка" Елены.

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Выбор матери: смотреть онлайн 8 серию - 26-09-2019:

Сериал Выбор матери выходит по будням в 21:00 на СТБ. Также описание серий и анонсы можно посмотреть и почитать на Главреде.