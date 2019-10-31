Уже не эротика: автор 50 оттенков выпустила новый роман

Эрика Леонард Джеймс: новы роман / People

Эрика Леонард Джеймс выпустила новый роман в стиле порно-Золушки, в котором боагтый аристократ соблазняет и развращает молоденькую девушку, ну или наоборот.

Книга Мистер вышла в продажу с переводом с английского, и потрясает своим сюжетом.

По сюжету нового романа Эрики Леонард Джеймс молодой аристократ с римским именем Максим после смерти старшего брата наследует старинный особняк и многомиллиардную империю. Но после смерти брата умирает и горничная Кристина, вместо которой он нанимает новую.

Молодая Алессия с очень албанским именем (она албанка по национальности), отлично справляется с обязанностями, и Максим начинает ей симпатизировать.

Хотя молодой миллиардер может получить все наслаждения и женщин в стиле Дориана Грея, он решает завоевывать целомудренную Алессию. Но в ходе романа оказывается, что у нее свои скелеты в шкафу, и тут еще модно поспорить, кто кого соблазняет.

В общем, новая порно-история в стиле полу-50 оттенков, полу-Дориана Грея, и множеством неожиданных поворотов.

Только теперь, уже можно не читать рецензии, а почитать книгу самостоятельно и сделать выводы.

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