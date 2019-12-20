Лостфильм заблокировали: официальное заявление администрации

Когда заработает Lostfilm / screenshot

Администрация заблокированного в России сайта Lostfilm обратилась к пользователям, и разъяснила ситуацию.

Владельцы Лостфильма рассказали, когда заработает Lostfiml в России, и что для этого нужно.

Владельцы Лостфильм заявили, что узнали о блокировке уже после того, как она была применена, также отметив, что их проект — некоммерческий, а это немаловажно для суда.

"Мы не получали каких-либо претензий и предупреждений со стороны Роскомнадзора. Нас не уведомляли о ходе суда. О причинах блокировки и нарушениях нам также неизвестно. Мы узнали о ней только потому, что сайт стал недоступен", - говорится в обращении администрации.

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Кроме того, они нашли неточности в решении суда по обращении Роскомнадзора.

" LostFilm.TV всегда являлся некоммерческим проектом, поэтому нет оснований объединять его в одном судебном решении с пиратскими платформами. Мы всегда открыты сотрудничеству и оперативно реагируем на требования Роскомнадзора. Поэтому то, что произошло с нами в последние дни, выглядит как нечестная борьба и попытка манипулировать законом в собственных целях.", - утверждают они.

Они поблагодарили фанатов за поддержку и наметили будущий план действий.

"Похожая ситуация произошла в августе 2015 года с "Википедией", таким же просветительским проектом. Тогда народную энциклопедию удалось отстоять и отменить решение Роскомнадзора о блокировке", - уверенны владельцы Лостфильма.

Напомним, что сайт Lostfilm заблокировали 17 декабря по решению московского городского суда после обращения Роскомнадзора по жалобе Warner Bros. из-за распространения на сайте серий нового 5 сезона сериала Супергерлл.