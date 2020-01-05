Топ-10 лучших комиксов, изданных в Украине в 2019-м

В последние годы сложилась несколько парадоксальная ситуация: с одной стороны – миллионы украинцев или ничего не знают о комиксах, или, несмотря на регулярное посещение кинотеатров с блокбастерами, основанными на сюжетах вселенных Marvel и DC, по-прежнему считают комиксы развлечением если не людей с плохим вкусом, то уж точно достойным разве что детей младшего школьного возраста.

С другой – количество читателей неуклонно растет, а украинские издательства с каждым годом печатают все больше и больше комиксов, причем не только локализованных, но и от своих, украинских авторов. Открываются новые магазины – причем уже не только в Киеве, но и в провинции. Ну а то, что толпы гиков в формате от мала до велика валят на столичный ComicCon Ukraine – уже, что называется, практически часть ландшафта.

Главред решил собрать топ главных комиксов и графических романов, выпущенных в Украине в 2019 году. Если вам названия ниже ничего не скажут - идите и читайте, большинство представленных в списке произведений - большой культурный пласт, который наконец добрался до нас и с которым стоит хотя бы поверхностно ознакомиться любому человеку, любящему читать.

Итак,топ изданных в 2019-м в Украине комиксов по версии Главреда:

Hellblazer. Той, хто йде крізь пекло. Книга 1

Vertigo / Рідна мова

Издательство Рідна мова решило не мелочиться и начать знакомить неофитов (и ублажить исстрадавшихся от ожидания фанатов) с похождениями белокурого британского мага/оккультиста (главного в комиксах ненавистника фразы "Курці помирають рано") Джона Константина с увесистого 392-страничного тома. Издательство включила в него истории, написанные Гартом Эннисом в начале 90-х (еще до того, как он громыхнул со своим богохульным Проповедником).

В общем, для тех читателей, которые знакомы с персонажем исключительно по яркой и дурацкой экранизации с Киану Ривзом, том Той, хто йде крізь пекло подойдет как нельзя лучше. Если, конечно, их не смутят черная магия, литры алкоголя и тонны сигарет на страницах этой книги.

Бетмен. Проклятий и Бетмен Білий лицар

DC Black Label / Рідна мова

Осенью 2018-го в DC Comics, одном из двух монстров мировой комикс-индустрии махнули воображаемой шашкой и закрыли окончательно легендарное свое подразделение - импринт Vertigo, в котором годами публиковались все неформатные, небанальные, сочащиеся кровью и матерщиной/богохульством комиксы. В общем, категорически не подходящие для головной компании. Вместо Vertigo теперь DC Black Label. И Рідна мова издала два локомотивных, так сказать, комикса обновленного импринта – Проклятый и Белый рыцарь. Первый написан/нарисован уже спаянным дуэтом Браяна Аззарелло и Ли Бермехо (комикс является как бы продолжением их уже легендарного Джокера десятилетней давности). И, пожалуй, под таким жутким и пугающим углом на Темного рыцаря не смотрели вообще когда-либо. Тем более, что напарник у него по поискам убийцы Джокера в Проклятом соответствующий хоррору как никто другой – тот самый Джон Константин.

Белый рыцарь же – большой и интересный эксперимент Шона Мерфи, задавшегося вопросами, не приходившими в голову другим писателям: что если безумие Джокера все-таки обратимо, и как тогда поведет себя Бэтмен – вдруг он не герой без страха и упрека? И что от такого ситуации ждать Готэму и другим супергероям и суперзлодеям? Отдельный плюс – в комиксе целых две Харли Квинн.

Супермен. Червоний син

DC / Рідна мова

Невзирая на все опасения фанатов по поводу – дескать, Красного сына не получится издать на украинском из-за закона о декоммунизации, карающая рука г-на Вятровича и его подчиненных до комиксов так и не дотянулась. И вот – легендарная работа Марка Миллара, раскрывающая историю Супермена, капсула которого упала не близ канзасской фермы, а в украинском колхозе, была наконец издана.

Смелое допущение автора вполне оправдалось – читается комикс о том, как Супермен становится сменщиком Сталина и по- своему доказывает всему миру старую максиму "А при коммунизме все будет зашибись" читается на одном дыхании. Не говоря уже о куче отсылок к классическим историям о Человеке из стали или перелопаченной максимально возможным способом истории Бэтмена (и массе других известных персонажей DC). Бонус - всех любителей украинской словесности ждет маленькая пасхалка с переиначенной цитатой не из кого-нибудь, а самого Т. Г. Шевченко.

Рукавиця Нескінченності

Marvel / MAL’OPUS

Появившееся в 2019-м новое издательство MAL’OPUS веско заявило о себе, издав сразу несколько популярнейших комиксных арок от Marvel. Поскольку 2019-й стал годом очередного триумфа одноименной киновселенной (ведомой Кевином Файги) и громкого окончания очередной фазы, то арка Перчатка бесконечности получила шикарнейшую рекламу. Именно из этого произведения авторства Джима Старлина и Джоржа Переса 91-го киношники щедро черпали идеи для финальной дилогии Мстителей и их противостояния с офиолетовевшим от собственной безнаказанности суперзлодеем Таносом. Более того, бодрый темп и рубилово-крушилово Войны бесконечности наверняка были вдохновлены похожими событиями комикса. Правда, фанаты современных комиксов точно будут удивлены довольно странным, пестрым, лоскутным и даже психоделическом рисунком Перчатки бесконечности. Но такова была задумка авторов, которые таким образом сделали оммаж творчеству 60-х годов своего кумира Джека Кёрби – художника, который придумал внешний облик большей части классических супергероев Marvel.

Галк. Сірий + Людина-Павук. Синій + Шибайголова. Жовтий

Marvel / Рідна мова

В 2019-м издательство Рідна мова, известное как главные проводники DC Сomics в Украине, решило совершить прорыв на другую сторону. В Marvel. Причем для пробы пера были взята интересные и даже в чем-то культовые вещи – пресловутая "цветная серия". До конца года в печати вышли три тома из четырех – Халк. Серый, Человек-паук. Синий и Сорвиголова. Желтый. Все – авторства дуэта Джеффа Лоеба и Тима Сейла, прославившегося, опять-таки работами для DC (Темная победа и Долгий Хэллоуин). Ясно, что такие авторы точно не стали бы копаться в прошлом ведущих супергероев Marvel без цели максимально отойти от их канонических образов. И Лоеб с Сейлом не подвели. Комиксы "цветной серии" строго рекомендуются к прочтению всем, у кого изначальная мифология Marvel еще не въелась на подкорку. Ну и да – хотелось бы увидеть в печати скорей последний том из этого периода работы Лоеба-Сейла – Капитан Америка. Белый.

Серед овець. Книга 1

Вовкулака

В 2019-м под одной обложкой собрали издали три выпуска интереснейшего украинского комикса Среди овец от автора и художника Александра Корешкова. Ему, использовавшему ставший классическим после легендарного Мауса Арта Шпигельмана прием - рассказывать истории об антропоморфных животных с неприкрытыми аллюзиями на человеческое общество - удалось создать произведение в лучших образцах каноничных антиутопий типа 1984 Джорджа Оруэлла.

Сюжет о псе, которому приходится жить в безликой и реально серой толпе овец (щедро сдобренный отсылками и к советским временам, и к дикому капитализму 90-х) получился очень увлекательным и динамичным. В общем, комикс точно понравится читателям, не ищущих простых и бездумных развлечений, а желающих заставить работать как следует "серые клеточки" мозгов.

Громадянська Війна

Marvel / MAL’OPUS

Еще одна популярнейшая серия комиксов Marvel середины нулевых – автора Марка Миллара и художника Стива МакНивена, которую киношники использовали для третьего фильма о Капитане Америке (в украинском прокате – Противостояние, в оригинале как раз таки Гражданская война). Миллар вполне изящно перевернул все устоявшиеся каноны супергероики Marvel. У него главным бунтарем и лидером сопротивления против акта о регистрации супергероев становится символ США – Стив Роджерс / Капитан Америка, а главным конформистом/лоялистом – первейший марвеловский анархо-индивидуалист Тони Старк/Железный человек. Это не говоря уже про десятки других самых известных супергероев, сшибающихся в междусобице. Поскольку "камень" Гражданской войны вызвал заметную "рябь" во многих значимых марвеловских комиксах последнего десятилетия, то он строго и категорически рекомендуется для прочтения всем, кто не хочет окончательно потеряться в "море" продукции Marvel.

Місто Гріхів. Том 1. Важке Прощання

Dark Horse / MAL’OPUS

Этот комикс особо не нуждается в представлении – после того, как Роберт Родригес экранизировал Трудное прощание в 2005-м. Причем на пару с автором комикса, легендарным Фрэнком Миллером (300, Возвращение Темного рыцаря). Весь Город грехов, в принципе, это большое такое посвящение эпохе детективов-нуаров – причем как в книжной их ипостаси, так и киношной. Но вот Трудное прощание – квинтэссенция всего цикла – со всей его черно-белой красой и стильностью. Роковые женщины, мерзкие садисты-копы, коррумпированные по саму маковку власти, насилие и кровь на каждой странице – и со всем этим сражается на лицо ужасный, но добрый внутри громила Марв.

Финал комикса, что называется, немного предсказуем, но, тем не менее, это очень крепкая, по-хорошему простецкая и стильная работа. Отцы-основатели жанра "нуар" Дэшилл Хэммет и Раймонд Чандлер точно бы остались довольны работой Миллера.

Казки. Легенди у вигнанні. Книга 1

Vertigo / Рідна мова

Еще один – и крайне удачный эксперимент издательства Vertigo. На мир, в котором живут всем известные герои сказок и фольклора (Серый волк, Белоснежка, Принц, Красавица, Чудовище и т.д.) нападают таинственные враги, сжигают дотла их родные хаты и изгоняют их в мир реальный. Где их встречают вполне реальные, а местами – так просто жуткие проблемы. Автор Билл Уиллингхэм сознательно проехался катком по сказочным персонажам и написал историю в полнейшем соответствии с духом Vertigo — небанальную, многослойную, чисто 18+ (с насилием и сексом), выдерживающую баланс между развлечением и серьезными темами.

Эти Сказки родители точно не станут читать детям на ночь, но, вероятно, с удовольствием и удивлением прочитают сами.

Блексед. Десь серед тіней. Арктична нація

Dargaud / Рідна мова

США, приблизительно 50-е годы. У частного детектива Джона Блэксэда убивают бывшую возлюбленную. Обозлившийся, он начинает собственное расследование – дабы найти и покарать убийц. Очень знакомая завязка сюжета, не так ли? Классический нуарный узел. Но – все дело в том, что Америка – строго альтернативная, главный герой – кот, а остальные персонажи – тоже антропоморфные животные. Блэксэд стал проектом мечты автора Хуана Диаса Каналеса и художника Хуанхо Гуарнидо. Здесь по всему видно как они вынашивали и делали годами – и со сюжету с диалогами, ловко обыгрывающими штампы нуара (политики по уши в коррупции, мелкие жулики, исчезнувшие дети и роковые красавицы etc), и по шикарнейiему рисунку (все герои нарисованные с пугающе анатомической точностью). Да и вообще – на каждой странице Блэксэда впору ставить штамп – "Сделано тщательно и с любовью". И, право слово, большего от комикса не вправе требовать никто.

Также заслуживают прочтения:

Спаун. Книга 1 ( Image / Molfar Comics ) – классическая история о суперагенте Эле Симмонсе, преданном, убитом, пошедшем в аду на сделку с демоном и вернувшимся на Землю могучим Спауном. Бойцом с разнообразной нечистью и прочими сверхъестественными созданиями.

Галк. Двоє в одному ( Marvel / Fireclaw) – переосмысление истории физика Брюса Беннера и его альтер-эго, зеленого громилы Халка, сделанное британцем Элом Юингом (как часть серии Immortal Hulk) не в супергероическом, а в хоррор-ключе.

Клаус ( BOOM! Studios / Vovkulaka ) – небанальный взгляд на происхождение Санта-Клауса (Святого Николая), который изображен и мускулистым фэнтезийным королем, и сибирским шаманом, и в еще куче ролей.

Росомаха. Старий Лоґан ( Marvel / MAL’OPUS ) – мрачная и печальная история о дышащем на ладан Логане в постапокалиптическом мире победившего супергероизма.

Таємне Вторгнення ( Marvel / MAL’OPUS ) - отличный конспирологический триллер/боевик о коварных инопланетянах скруллах c опасным/подлым планом захвата Земли и их противостоянии со Мстителями и прочим цветом марвеловских супергероев.

Сага. Книга 1 ( Image / Рідна мова ) – интереснейшее переосмысление сюжета "Ромео и Джульетты" в антураже космической оперы (с кучей приключений, причудливых инопланетян, войной, интригами), поднимающем при этом серьезные вопросы семейных отношений).