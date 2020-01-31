В Голливуде придумали секс-инструктора для порно сцен

Новые правила порно-сцен в Голливуде / кадр из фильма На дороге 2012

Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA) объявили о принятии новых правил и протоколов, призванных предотвратить неподобающее поведение и домогательства на площадке во время работы над секс-сценами, пишет Independent

В материале издания утверждается, что по новым правилам, теперь на съемки будут регулярно ходить секс-инструкторы, которых киноделы назвали "координаторы по интимным сценам". Они будут решать с актерами, какие открвенные сцены они согласны снимать.

"Согласно правилам, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии Читайте такжеОскар 2020 - кто будет вручать премию на 92 церемониипрепродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии", — говорится в заявлении главы SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Координаторы по интимным сценам Секс-инструкторы будут оптимизировать схемки порно-сцен, чтобы актеры чувствовали себя в безопасности во время съемок.

"Эти протоколы и правила помогут нормализовать и поддержать использование в производстве координаторов по интимным сценам, тем самым обеспечивая безопасность членов SAG-AFTRA во время работы", — добавила Картерис.

Основательница Ассоциации профессионалов по интимным сценам (союза секс-инструкторов) Аманда Блюменталь считает, что новые правила очень хорошо описывают обязанности координаторов, одновременно оставаясь достаточно гибкими, чтобы меняться в зависимости от ситуации.

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