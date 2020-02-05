Содержанки 2 сезон - актеры и роли, кто с кем спит

Содержанки 2 сезон - актеры и роли / Старт кадр из сериала

Сериал Содержанки получил неоднозначные отзывы и оценки, но был успешно продлен на 2 сезон, который выходит на Старс уже сейчас.

Кто сыграл в первом, и появится во втором сезоне Содержанок, и кто с кем спит в прошлом и нынешнем сезонах - животрепещущую проблему решаем в нашем материале, который можете читать на Главреде.

Одной из главных особенностей и "фишек" сериала Содержанки были запутанные интимные связи между персонажами. Иногда казалось, что по сюжету все успели переспать друг с другом, как минимум, разок.

Кроме того, сериал имеет райтинг 18+ не только из-за убийств, но и потому что количество голых женщин с шикарной грудью,Читайте такжеСодержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть которые занимаются сексом с мужчинами и друг с другом по времени занимают довольно большую часть тайминга.

Попытаемся развязать тугой клубок интриг, и посчитать, кто с кем спит или спас в сериале Содержанки - в 1 и 2 сезонах.

Содержанки 2 сезон - кто с кем спит / Старт кадр из сериала

Содержанки - актеры и роли

Дарья Мороз — Лена Широкова 35 лет, сотрудник уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы (1 сезон). Не работает во 2 сезоне.

35 лет, сотрудник уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы (1 сезон). Не работает во 2 сезоне. Софья Эрнст — Даша (Дарья) Юрьевна Смирнова 23 года, школьная подруга Марины из Саратова.

23 года, школьная подруга Марины из Саратова. Сергей Бурунов — Игорь Дмитриевич Долгачев 45 лет, председатель федерального управления

45 лет, председатель федерального управления Владимир Мишуков — Глеб Ольховский 45 лет, девелопер, муж Алисы, любовник Лены

45 лет, девелопер, муж Алисы, любовник Лены Александр Збруев (со 2 серии) — Пётр Сергеевич 75 лет, отец Милы, занимает высокую должность в правительстве, в прошлом разведчик

75 лет, отец Милы, занимает высокую должность в правительстве, в прошлом разведчик Марина Зудина — Людмила (Мила) Долгачева 45 лет, жена Игоря

45 лет, жена Игоря Ольга Сутулова — Алиса Евгеньевна Ольховская 35 лет, светская львица, жена Глеба, владелица благотворительного фонда

35 лет, светская львица, жена Глеба, владелица благотворительного фонда Александр Кузнецов — Кир (Кирилл) Сомов 25 лет, начинающий актёр

25 лет, начинающий актёр Пётр Скворцов — Максим Глушков 28 лет, старший лейтенант уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, коллега и любовник Лены

28 лет, старший лейтенант уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, коллега и любовник Лены Леонид Бичевин — Никита Лисин 30 лет, юрист, правая рука Глеба

30 лет, юрист, правая рука Глеба Ирина Старшенбаум (со 2 серии) — Ульяна 25 лет, невеста, а потом жена Никиты

25 лет, невеста, а потом жена Никиты Александра Ребенок — Ольга Крутова 33 года, частный детектив, психолог, доверенное лицо Петра Сергеевича

33 года, частный детектив, психолог, доверенное лицо Петра Сергеевича Семён Штейнберг — Алексей Игоревич Широков 35 лет, муж Лены, преподаватель русского языка и литературы в школе

35 лет, муж Лены, преподаватель русского языка и литературы в школе Александра Ревенко — Катя Матвеева 17 лет, ученица 11-го класса, влюблена в Алексея

17 лет, ученица 11-го класса, влюблена в Алексея Сергей Чонишвили (с 3-й серии) — отец Кати Матвеевой

Содержанки 2 сезон Лена и Глеб / Старт кадр из сериала

Сабина Ахмедова — Карина Штерн 32 года, светская львица, певица, актриса, близкая подруга Алисы, с 9 серии — лицо благотворительного фонда Алисы

32 года, светская львица, певица, актриса, близкая подруга Алисы, с 9 серии — лицо благотворительного фонда Алисы Игорь Гордин — Борис Маркович – Начальник Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, начальник Лены и Макса, приятель Игоря

– Начальник Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, начальник Лены и Макса, приятель Игоря Маруся Фомина (1 серия) — Марина Левкоева 23 года;

23 года; Игорь Титов (1-5 серии) — Борис Смирнов 23 года, дворовый хулиган, муж Даши, покончил с собой в 5 серии 1 сезона

23 года, дворовый хулиган, муж Даши, покончил с собой в 5 серии 1 сезона Александр Воробьёв — Сергей личный водитель Игоря

личный водитель Игоря Владимир Храбров — Анатолий Васильевич отец Лены

отец Лены Любовь Аксёнова (с 9 серии) — Наталья девушка Алексея Широкова

девушка Алексея Широкова Игорь Миркурбанов (с 9 серии) — Дарюс режиссёр

режиссёр Один Байрон (с 9 серии) — Продюсер

Юрий Чурсин (с 9 серии) — Филипп старый друг Глеба из Швейцарии, владелец клиники пластической хирургии, во втором сезоне Лена постепенно его соблазняет;

старый друг Глеба из Швейцарии, владелец клиники пластической хирургии, во втором сезоне Лена постепенно его соблазняет; Константин Лавроненко (со 2-го сезона) — Чистяков

Виктор Вержбицкий (со 2-го сезона) — Дядя Кеша

Игорь Верник (со 2-го сезона) — юрист Чистякова

Роза Хайруллина (1, 8, 9 серии) — Зоя Наумовна руководитель краеведческого музея в Саратове, начальник Даши

руководитель краеведческого музея в Саратове, начальник Даши Ксения Собчак (4 серия) — Ксения главный редактор журнала

главный редактор журнала Кирилл Власов — оперативник

Анастасия Сапожникова — мать Ульяны

Михаил Асанкин — отец Ульяны

Елизавета Шакира — мачеха Кати

Константин Богомолов (5, 6, 8 серии 1 сезона) — Семен судмедэксперт

судмедэксперт Артём Кошман — Димка сын Лены и Алексея

сын Лены и Алексея Вячеслав Манучаров (6 серия) — камэо ведущий ток-шоу Судя по всему

Ирина Сосновая — продюсер

Сергей Борисов — Фосов

Юлия Бурлова — дочь Игоря и Людмилы

Григорий Верник — сын Игоря и Людмилы

Надежда Оболенцева — администратор

Вадим Верник (1 серия) — аукционист

Илья Дель — друг Бориса

Артём Соколов — адвокат

Павел Ващилин (1 серия) — распорядитель

Евгений Перевалов — архитектор

Андрей Фомин — полицейский

Светлана Бондарчук (1 серия) —

Александр Молочников (2 сезон) — мужчина в баре

Ольга Макеева (2 сезон) — Света гримёр

Нина Гребешкова (2 сезон) — бабушка

Сергей Епишев (2 сезон) — патологоанатом

Никита Тарасов (2 сезон) — врач

Сергей Галахов (2 сезон) — племянник

Аскар Нигамедзянов (2 сезон) — курьер

Анастасия Куимова (2 сезон) — секретарь

Содержанки 2 сезон - кто с кем спит / Старт кадр из сериала

Содержанки кто с кем спит

Лена Широкова — любовница Глеба Ольховского и Максима, во втором сезоне соблазняет Филиппа,

— любовница Глеба Ольховского и Максима, во втором сезоне соблазняет Филиппа, Максим Глушков — коллега и любовник Лены

— коллега и любовник Лены Дарья Смирнова — любовница Игоря

— любовница Игоря Игорь Долгачев — муж Милы, любовник Марины, затем Даши

— муж Милы, любовник Марины, затем Даши Глеб Ольховский — муж Алисы, любовник Лены, по совместительству - тиран и убийца

— муж Алисы, любовник Лены, по совместительству - тиран и убийца Людмила Долгачева — жена Игоря, любовница Кирилла

— жена Игоря, любовница Кирилла Алиса Евгеньевна Ольховская —жена Глеба, владелица благотворительного фонда, любовница Никиты,

—жена Глеба, владелица благотворительного фонда, любовница Никиты, Кир (Кирилл) Сомов — любовник Алисы, Марины и Людмилы;

— любовник Алисы, Марины и Людмилы; Никита Лисин - жених, а потом муж Ульяны, любовник Алисы;

Ольга Крутова - спит как с мужчинами, так и с женщинами ;

- спит как с мужчинами, так и с женщинами Марина Левкоева - любовница Игоря и Кирилла, имела встречи с Ольгой;

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Информация будет обновляться с выходом новых серий 2 сезона...