Содержанки 2 сезон - актеры и роли, кто с кем спит

Премьера 2 сезона Содержанок отгремела на ТВ. Пока зрители досматривают 1 серию 2 сезона, и ждут 2 серию, раскрываем кто снялся в ролях, и кто с кем спит с 1 и во втором сезоне сериала Содержанки.
Сериал Содержанки получил неоднозначные отзывы и оценки, но был успешно продлен на 2 сезон, который выходит на Старс уже сейчас.
Кто сыграл в первом, и появится во втором сезоне Содержанок, и кто с кем спит в прошлом и нынешнем сезонах - животрепещущую проблему решаем в нашем материале, который можете читать на Главреде.
Одной из главных особенностей и "фишек" сериала Содержанки были запутанные интимные связи между персонажами. Иногда казалось, что по сюжету все успели переспать друг с другом, как минимум, разок.
Кроме того, сериал имеет райтинг 18+ не только из-за убийств, но и потому что количество голых женщин с шикарной грудью,Читайте такжеСодержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть которые занимаются сексом с мужчинами и друг с другом по времени занимают довольно большую часть тайминга.
Попытаемся развязать тугой клубок интриг, и посчитать, кто с кем спит или спас в сериале Содержанки - в 1 и 2 сезонах.
Содержанки - актеры и роли
- Дарья Мороз — Лена Широкова 35 лет, сотрудник уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы (1 сезон). Не работает во 2 сезоне.
- Софья Эрнст — Даша (Дарья) Юрьевна Смирнова 23 года, школьная подруга Марины из Саратова.
- Сергей Бурунов — Игорь Дмитриевич Долгачев 45 лет, председатель федерального управления
- Владимир Мишуков — Глеб Ольховский 45 лет, девелопер, муж Алисы, любовник Лены
- Александр Збруев (со 2 серии) — Пётр Сергеевич 75 лет, отец Милы, занимает высокую должность в правительстве, в прошлом разведчик
- Марина Зудина — Людмила (Мила) Долгачева 45 лет, жена Игоря
- Ольга Сутулова — Алиса Евгеньевна Ольховская 35 лет, светская львица, жена Глеба, владелица благотворительного фонда
- Александр Кузнецов — Кир (Кирилл) Сомов 25 лет, начинающий актёр
- Пётр Скворцов — Максим Глушков 28 лет, старший лейтенант уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, коллега и любовник Лены
- Леонид Бичевин — Никита Лисин 30 лет, юрист, правая рука Глеба
- Ирина Старшенбаум (со 2 серии) — Ульяна 25 лет, невеста, а потом жена Никиты
- Александра Ребенок — Ольга Крутова 33 года, частный детектив, психолог, доверенное лицо Петра Сергеевича
- Семён Штейнберг — Алексей Игоревич Широков 35 лет, муж Лены, преподаватель русского языка и литературы в школе
- Александра Ревенко — Катя Матвеева 17 лет, ученица 11-го класса, влюблена в Алексея
- Сергей Чонишвили (с 3-й серии) — отец Кати Матвеевой
- Сабина Ахмедова — Карина Штерн 32 года, светская львица, певица, актриса, близкая подруга Алисы, с 9 серии — лицо благотворительного фонда Алисы
- Игорь Гордин — Борис Маркович – Начальник Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, начальник Лены и Макса, приятель Игоря
- Маруся Фомина (1 серия) — Марина Левкоева 23 года;
- Игорь Титов (1-5 серии) — Борис Смирнов 23 года, дворовый хулиган, муж Даши, покончил с собой в 5 серии 1 сезона
- Александр Воробьёв — Сергей личный водитель Игоря
- Владимир Храбров — Анатолий Васильевич отец Лены
- Любовь Аксёнова (с 9 серии) — Наталья девушка Алексея Широкова
- Игорь Миркурбанов (с 9 серии) — Дарюс режиссёр
- Один Байрон (с 9 серии) — Продюсер
- Юрий Чурсин (с 9 серии) — Филипп старый друг Глеба из Швейцарии, владелец клиники пластической хирургии, во втором сезоне Лена постепенно его соблазняет;
- Константин Лавроненко (со 2-го сезона) — Чистяков
- Виктор Вержбицкий (со 2-го сезона) — Дядя Кеша
- Игорь Верник (со 2-го сезона) — юрист Чистякова
- Роза Хайруллина (1, 8, 9 серии) — Зоя Наумовна руководитель краеведческого музея в Саратове, начальник Даши
- Ксения Собчак (4 серия) — Ксения главный редактор журнала
- Кирилл Власов — оперативник
- Анастасия Сапожникова — мать Ульяны
- Михаил Асанкин — отец Ульяны
- Елизавета Шакира — мачеха Кати
- Константин Богомолов (5, 6, 8 серии 1 сезона) — Семен судмедэксперт
- Артём Кошман — Димка сын Лены и Алексея
- Вячеслав Манучаров (6 серия) — камэо ведущий ток-шоу Судя по всему
- Ирина Сосновая — продюсер
- Сергей Борисов — Фосов
- Юлия Бурлова — дочь Игоря и Людмилы
- Григорий Верник — сын Игоря и Людмилы
- Надежда Оболенцева — администратор
- Вадим Верник (1 серия) — аукционист
- Илья Дель — друг Бориса
- Артём Соколов — адвокат
- Павел Ващилин (1 серия) — распорядитель
- Евгений Перевалов — архитектор
- Андрей Фомин — полицейский
- Светлана Бондарчук (1 серия) —
- Александр Молочников (2 сезон) — мужчина в баре
- Ольга Макеева (2 сезон) — Света гримёр
- Нина Гребешкова (2 сезон) — бабушка
- Сергей Епишев (2 сезон) — патологоанатом
- Никита Тарасов (2 сезон) — врач
- Сергей Галахов (2 сезон) — племянник
- Аскар Нигамедзянов (2 сезон) — курьер
- Анастасия Куимова (2 сезон) — секретарь
Содержанки кто с кем спит
- Лена Широкова — любовница Глеба Ольховского и Максима, во втором сезоне соблазняет Филиппа,
- Максим Глушков — коллега и любовник Лены
- Дарья Смирнова — любовница Игоря
- Игорь Долгачев — муж Милы, любовник Марины, затем Даши
- Глеб Ольховский — муж Алисы, любовник Лены, по совместительству - тиран и убийца
- Людмила Долгачева — жена Игоря, любовница Кирилла
- Алиса Евгеньевна Ольховская—жена Глеба, владелица благотворительного фонда, любовница Никиты,
- Кир (Кирилл) Сомов — любовник Алисы, Марины и Людмилы;
- Никита Лисин - жених, а потом муж Ульяны, любовник Алисы;
- Ольга Крутова - спит как с мужчинами, так и с женщинами;
- Марина Левкоева - любовница Игоря и Кирилла, имела встречи с Ольгой;
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Информация будет обновляться с выходом новых серий 2 сезона...