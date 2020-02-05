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Содержанки 2 сезон - актеры и роли, кто с кем спит

5 февраля 2020, 13:40

Премьера 2 сезона Содержанок отгремела на ТВ. Пока зрители досматривают 1 серию 2 сезона, и ждут 2 серию, раскрываем кто снялся в ролях, и кто с кем спит с 1 и во втором сезоне сериала Содержанки.

Содержанки 2 сезон
Содержанки 2 сезон - актеры и роли / Старт кадр из сериала

Сериал Содержанки получил неоднозначные отзывы и оценки, но был успешно продлен на 2 сезон, который выходит на Старс уже сейчас.

Кто сыграл в первом, и появится во втором сезоне Содержанок, и кто с кем спит в прошлом и нынешнем сезонах - животрепещущую проблему решаем в нашем материале, который можете читать на Главреде.

Одной из главных особенностей и "фишек" сериала Содержанки были запутанные интимные связи между персонажами. Иногда казалось, что по сюжету все успели переспать друг с другом, как минимум, разок.

Кроме того, сериал имеет райтинг 18+ не только из-за убийств, но и потому что количество голых женщин с шикарной грудью,Читайте такжеСодержанки 2 сезон: дата выхода и как смотреть которые занимаются сексом с мужчинами и друг с другом по времени занимают довольно большую часть тайминга.

Попытаемся развязать тугой клубок интриг, и посчитать, кто с кем спит или спас в сериале Содержанки - в 1 и 2 сезонах.

Содержанки 2 сезон
Содержанки 2 сезон - кто с кем спит / Старт кадр из сериала

Содержанки - актеры и роли

  • Дарья Мороз — Лена Широкова 35 лет, сотрудник уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы (1 сезон). Не работает во 2 сезоне.
  • Софья Эрнст — Даша (Дарья) Юрьевна Смирнова 23 года, школьная подруга Марины из Саратова.
  • Сергей Бурунов — Игорь Дмитриевич Долгачев 45 лет, председатель федерального управления
  • Владимир Мишуков — Глеб Ольховский 45 лет, девелопер, муж Алисы, любовник Лены
  • Александр Збруев (со 2 серии) — Пётр Сергеевич 75 лет, отец Милы, занимает высокую должность в правительстве, в прошлом разведчик
  • Марина Зудина — Людмила (Мила) Долгачева 45 лет, жена Игоря
  • Ольга Сутулова — Алиса Евгеньевна Ольховская 35 лет, светская львица, жена Глеба, владелица благотворительного фонда
  • Александр Кузнецов — Кир (Кирилл) Сомов 25 лет, начинающий актёр
  • Пётр Скворцов — Максим Глушков 28 лет, старший лейтенант уголовного розыска Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, коллега и любовник Лены
  • Леонид Бичевин — Никита Лисин 30 лет, юрист, правая рука Глеба
  • Ирина Старшенбаум (со 2 серии) — Ульяна 25 лет, невеста, а потом жена Никиты
  • Александра Ребенок — Ольга Крутова 33 года, частный детектив, психолог, доверенное лицо Петра Сергеевича
  • Семён Штейнберг — Алексей Игоревич Широков 35 лет, муж Лены, преподаватель русского языка и литературы в школе
  • Александра Ревенко — Катя Матвеева 17 лет, ученица 11-го класса, влюблена в Алексея
  • Сергей Чонишвили (с 3-й серии) — отец Кати Матвеевой
Содержанки 2 сезон
Содержанки 2 сезон Лена и Глеб / Старт кадр из сериала
  • Сабина Ахмедова — Карина Штерн 32 года, светская львица, певица, актриса, близкая подруга Алисы, с 9 серии — лицо благотворительного фонда Алисы
  • Игорь Гордин — Борис Маркович – Начальник Отдела МВД России по району Замоскворечье г. Москвы, начальник Лены и Макса, приятель Игоря
  • Маруся Фомина (1 серия) — Марина Левкоева 23 года;
  • Игорь Титов (1-5 серии) — Борис Смирнов 23 года, дворовый хулиган, муж Даши, покончил с собой в 5 серии 1 сезона
  • Александр Воробьёв — Сергей личный водитель Игоря
  • Владимир Храбров — Анатолий Васильевич отец Лены
  • Любовь Аксёнова (с 9 серии) — Наталья девушка Алексея Широкова
  • Игорь Миркурбанов (с 9 серии) — Дарюс режиссёр
  • Один Байрон (с 9 серии) — Продюсер
  • Юрий Чурсин (с 9 серии) — Филипп старый друг Глеба из Швейцарии, владелец клиники пластической хирургии, во втором сезоне Лена постепенно его соблазняет;
  • Константин Лавроненко (со 2-го сезона) — Чистяков
  • Виктор Вержбицкий (со 2-го сезона) — Дядя Кеша
  • Игорь Верник (со 2-го сезона) — юрист Чистякова
  • Роза Хайруллина (1, 8, 9 серии) — Зоя Наумовна руководитель краеведческого музея в Саратове, начальник Даши
  • Ксения Собчак (4 серия) — Ксения главный редактор журнала
  • Кирилл Власов — оперативник
  • Анастасия Сапожникова — мать Ульяны
  • Михаил Асанкин — отец Ульяны
  • Елизавета Шакира — мачеха Кати
  • Константин Богомолов (5, 6, 8 серии 1 сезона) — Семен судмедэксперт
  • Артём Кошман — Димка сын Лены и Алексея
  • Вячеслав Манучаров (6 серия) — камэо ведущий ток-шоу Судя по всему
  • Ирина Сосновая — продюсер
  • Сергей Борисов — Фосов
  • Юлия Бурлова — дочь Игоря и Людмилы
  • Григорий Верник — сын Игоря и Людмилы
  • Надежда Оболенцева — администратор
  • Вадим Верник (1 серия) — аукционист
  • Илья Дель — друг Бориса
  • Артём Соколов — адвокат
  • Павел Ващилин (1 серия) — распорядитель
  • Евгений Перевалов — архитектор
  • Андрей Фомин — полицейский
  • Светлана Бондарчук (1 серия) —
  • Александр Молочников (2 сезон) — мужчина в баре
  • Ольга Макеева (2 сезон) — Света гримёр
  • Нина Гребешкова (2 сезон) — бабушка
  • Сергей Епишев (2 сезон) — патологоанатом
  • Никита Тарасов (2 сезон) — врач
  • Сергей Галахов (2 сезон) — племянник
  • Аскар Нигамедзянов (2 сезон) — курьер
  • Анастасия Куимова (2 сезон) — секретарь
Содержанки 2 сезон
Содержанки 2 сезон - кто с кем спит / Старт кадр из сериала

Содержанки кто с кем спит

  • Лена Широкова — любовница Глеба Ольховского и Максима, во втором сезоне соблазняет Филиппа,
  • Максим Глушков — коллега и любовник Лены
  • Дарья Смирнова — любовница Игоря
  • Игорь Долгачев — муж Милы, любовник Марины, затем Даши
  • Глеб Ольховский — муж Алисы, любовник Лены, по совместительству - тиран и убийца
  • Людмила Долгачева — жена Игоря, любовница Кирилла
  • Алиса Евгеньевна Ольховская—жена Глеба, владелица благотворительного фонда, любовница Никиты,
  • Кир (Кирилл) Сомов — любовник Алисы, Марины и Людмилы;
  • Никита Лисин - жених, а потом муж Ульяны, любовник Алисы;
  • Ольга Крутова - спит как с мужчинами, так и с женщинами;
  • Марина Левкоева - любовница Игоря и Кирилла, имела встречи с Ольгой;

Ранее появилась информация об актерах и сюжете украинского сериала Найгірша подруга на 1+1.

Информация будет обновляться с выходом новых серий 2 сезона...

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