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Гола правда 2020: страх и ненависть в Одессе, и Слава Каминская

Александр Галаджий

журналист

12 февраля 2020, 12:35

Новый фильм Гола правда 2020 выходит в Украине с 13 февраля. Что показали в фильме, и почему актеры чуть не подрались во время съемок - рассказываем в нашем материале.

Гола правда 2020
Гола правда 2020 - рецензия и обзор сюжета / Kinomania

Украинский фильм Гола правда 2020 Александра Беляка действительно удивил неожиданным сюжетом и поворотами истории. Актеры не смущались и отлично отыграли свои роли, а Дмитрий Ступка сыграл действительно, цитирую "плохого мальчика". Но, ничего бы не вышло без Славы Каминской - благодаря ее юмору, певица сыграла ходячий мем и была просто неотъемлемой частью фильма.

Рассказываем, что нужно знать о фильме Голая правда 2020, и почему его можно посмотреть в кино, или даже дома.

Во время премьеры, Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпуласами актеры признались, что фильм снимался в Одессе всего за 12 дней. Проблемой была переозвучка поверх старой аудиоверсии, и она заняла больше времени, чем 12 дней.

Также и Слава Каминская и ее коллеги признались, что во время съемок откровенно кайфонули - чего и желают зрителям во время просмотра. Отчасти, она оказалась права - фильм в компании смотрится лучше. К тому же, стоит сразу предупредить, что это взрослая комедия, и грудь Славы Каминской и Ольги Арутюнян - далеко не все, что входит в категорию 18+.

Гола правда 2020 Сюжет

Все очень просто - Андрей открывает новый клуб, в который вместе с другом Славиком поставили мощный ИИ с детектором лжи. Он предлагает друзьям опробовать свое изобретение, но на самом деле преследует иные цели.

Гола правда 2020
Гола правда 2020 Сюжет / Kinomania

Андрей собирается делать предложение, и все время таскает с собой кольцо. В клуб развлекаться приехала его девушка, которая спит с его другом, который переспал с девушкой их общего друга. Все выясняется в комнате с детектором лжи. Однако, самой интригующей, необычной и сексуальной частью сюжета является Читайте такжеМаленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драмаСвета - героиня Славы Каминской. Певица призналась, что ей было в удовольствие сыграть проститутку, и юморить на каждом своем слове. Анекдоты про проституток - вы думаете, что все знаете - посмотрите фильм, и проверьте. Особо Света контрастирует с героиней Ольги Арутюнян - скромной девочки, которая встречается с Костей (Андрей Джеджула). Подтверждая рейтинг 18+, Слава Каминская в фильме разок полностью раздевается, вызвав неподдельный шок и восторг на съемочной площадке.

Под конец фильма герои не выдерживают правды, и готовы поубивать друг-друга. Примечательно, что создатели фильма подтвердили, что во время съемок актеры тоже, чуть не подрались - настолько обстановка обострилась.

Но, если углубится в сюжет - это будет для вас шоком, но все события фильма происходят в голове у Андрея ака Дмитрия Ступки. Ну, как происходят в голове? Если смотрели фильм Начало - то где-то так.

К слову, фильм Гола правда 2020 - неплохая украинская адаптация фильма Идеальные незнакомцы 2015. Естественно, с нашими ценностями и приколами.

Гола Правда 2020
Гола Правда 2020 Актеры и роли / Kinomania

Гола правда 2020 драматургия, музыка и постановка

В данном случае факт того, что фильм снимали за 12 дней не повлиял на качество. Шутки ниже пояса, комичные и драматические ситуации вышли прекрасно. Ксения Мишина и Богдан Юсипчук обыграли очень драматическую сюжетную линию отношений с семьей и детьми. Дмитрий Ступка на правах "хорошего мальчика" оказался очень "плохим", и сначала хорошо разыграл друзей, а потом прекрасно решил проблему. Чтобы не запускать спойлеры, отметим, что сцена с позой планки имеет большое значение для всего фильма.

Гола Правда 2020
Гола Правда 2020 объяснение финала / Kinomania

Возможно, фильм будет тяжело смотреть не любителям больших компаний, чрезмерного употребления алкоголя и беспорядочных половых связей - тема всего этого будет раскрыта в сюжете. Но за интересным сюжетом не сразу осознаешь, что съемки проходили 12 дней в одной комнате в подвале гостиницы.

Гола Правда 2020 актеры

  • Андрей Ступка;
  • Ксения Мишина;
  • Слава Каминская;
  • Ольга Арутюнян;
  • Андрей Джеджула;
  • Богдан Юсипчук;
  • Евгений Ламах;
  • Полина Василина;
  • Александр Беляк;

Гола правда 2020 фильм смотреть онлайн українською трейлер:

Гала-премьера фильма Гола правда прошла в кинотеатре Cinema Citi 11 февраля - вместе со съемочной группой и актерами, которые рассказали о невероятных съемках.

Фильм Гола правда 2020 выходит 13 февраля во всех кинотеатрах Украины.

Галаджий Александр для сайта Главред

Андрей Джеджула Слава Каминская Богдан Юсипчук Ксения Мишина Гола правда 2020 Ольга Арутюнян
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