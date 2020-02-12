Гола правда 2020: страх и ненависть в Одессе, и Слава Каминская

Гола правда 2020 - рецензия и обзор сюжета / Kinomania

Украинский фильм Гола правда 2020 Александра Беляка действительно удивил неожиданным сюжетом и поворотами истории. Актеры не смущались и отлично отыграли свои роли, а Дмитрий Ступка сыграл действительно, цитирую "плохого мальчика". Но, ничего бы не вышло без Славы Каминской - благодаря ее юмору, певица сыграла ходячий мем и была просто неотъемлемой частью фильма.

Рассказываем, что нужно знать о фильме Голая правда 2020, и почему его можно посмотреть в кино, или даже дома.

Во время премьеры, Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпуласами актеры признались, что фильм снимался в Одессе всего за 12 дней. Проблемой была переозвучка поверх старой аудиоверсии, и она заняла больше времени, чем 12 дней.

Также и Слава Каминская и ее коллеги признались, что во время съемок откровенно кайфонули - чего и желают зрителям во время просмотра. Отчасти, она оказалась права - фильм в компании смотрится лучше. К тому же, стоит сразу предупредить, что это взрослая комедия, и грудь Славы Каминской и Ольги Арутюнян - далеко не все, что входит в категорию 18+.

Гола правда 2020 Сюжет

Все очень просто - Андрей открывает новый клуб, в который вместе с другом Славиком поставили мощный ИИ с детектором лжи. Он предлагает друзьям опробовать свое изобретение, но на самом деле преследует иные цели.

Гола правда 2020 Сюжет / Kinomania

Андрей собирается делать предложение, и все время таскает с собой кольцо. В клуб развлекаться приехала его девушка, которая спит с его другом, который переспал с девушкой их общего друга. Все выясняется в комнате с детектором лжи. Однако, самой интригующей, необычной и сексуальной частью сюжета является Читайте такжеМаленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драмаСвета - героиня Славы Каминской. Певица призналась, что ей было в удовольствие сыграть проститутку, и юморить на каждом своем слове. Анекдоты про проституток - вы думаете, что все знаете - посмотрите фильм, и проверьте. Особо Света контрастирует с героиней Ольги Арутюнян - скромной девочки, которая встречается с Костей (Андрей Джеджула). Подтверждая рейтинг 18+, Слава Каминская в фильме разок полностью раздевается, вызвав неподдельный шок и восторг на съемочной площадке.

Под конец фильма герои не выдерживают правды, и готовы поубивать друг-друга. Примечательно, что создатели фильма подтвердили, что во время съемок актеры тоже, чуть не подрались - настолько обстановка обострилась.

Но, если углубится в сюжет - это будет для вас шоком, но все события фильма происходят в голове у Андрея ака Дмитрия Ступки. Ну, как происходят в голове? Если смотрели фильм Начало - то где-то так.

К слову, фильм Гола правда 2020 - неплохая украинская адаптация фильма Идеальные незнакомцы 2015. Естественно, с нашими ценностями и приколами.

Гола Правда 2020 Актеры и роли / Kinomania

Гола правда 2020 драматургия, музыка и постановка

В данном случае факт того, что фильм снимали за 12 дней не повлиял на качество. Шутки ниже пояса, комичные и драматические ситуации вышли прекрасно. Ксения Мишина и Богдан Юсипчук обыграли очень драматическую сюжетную линию отношений с семьей и детьми. Дмитрий Ступка на правах "хорошего мальчика" оказался очень "плохим", и сначала хорошо разыграл друзей, а потом прекрасно решил проблему. Чтобы не запускать спойлеры, отметим, что сцена с позой планки имеет большое значение для всего фильма.

Гола Правда 2020 объяснение финала / Kinomania

Возможно, фильм будет тяжело смотреть не любителям больших компаний, чрезмерного употребления алкоголя и беспорядочных половых связей - тема всего этого будет раскрыта в сюжете. Но за интересным сюжетом не сразу осознаешь, что съемки проходили 12 дней в одной комнате в подвале гостиницы.

Гола Правда 2020 актеры

Андрей Ступка;

Ксения Мишина;

Слава Каминская;

Ольга Арутюнян;

Андрей Джеджула;

Богдан Юсипчук;

Евгений Ламах;

Полина Василина;

Александр Беляк;

Гола правда 2020 фильм смотреть онлайн українською трейлер:

Гала-премьера фильма Гола правда прошла в кинотеатре Cinema Citi 11 февраля - вместе со съемочной группой и актерами, которые рассказали о невероятных съемках.

Фильм Гола правда 2020 выходит 13 февраля во всех кинотеатрах Украины.

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