Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

Половое воспитание 3 сезон / netflix

Половое воспитание 3 сезон выйдет онлайн в 2021 году. Телесервис не стал тянуть и играть в прятки, так что, вскоре после релиза 2 сезона объявил, что готовится следующий 3 сезон сериала Половое воспитание.

В сети появился первый тизерный трейлер с Алистером Перти, который внезапно преобразился - из директора он стал критиком, и продемонстрировал карины, на которых изображены главные герои сериала.

Напримет, многострадального Отиса сделали счастливым владельцем целой кучи баклажанов - намекается на эмоджи баклажана.

Там же висят Эмми Гиббс, Джин Милберн, Эрик Эффионг и многие другие. В конце он предлагает дождаться и посмотреть 3 сезон сериала, чтобы понять, к чему речь.

Половое воспитание 3 сезон актеры и роли

Эйса Баттерфилд - Отис Милберн (главный герой);

Джиллиан Андерсон - мама Отиса, сексолог доктор Джин Ф. Милберн в разводе;

Джеймс Пьюрфой - Реми Милберн - отец Отиса;

Эмма Макки - подруга и бизнес-партнера Отиса Мэйв Уайли;

Патриция Элисон - Ола Ньюман - дочь Якоба, влюбившаяся в Отиса

Кедар Уильямс-Стирлинг - местный "мажор" Джексон Маркетти;

Симон Эшли - Оливия, первая клиентка Отиса;

Алистер Перти - директор школы;

Мими Кин - Руби - "золотая девочка" из местно элиты;

Нкути Гатва - друг Отиса в быту гей Эрик Эффионг;

Коннор Суинделлс - главный хулиган школы Адам Грофф, в быту сын директора школы;

Таня Рейнольдс - Лили Айглхерт;

Эйми Лу Вуд - опытная подруга Мэйв Эйми Гиббс.

Половое воспитание 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Новый 3 сезон Полового воспитания выходит в январе 2021.