Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер

Сериал Половое воспитание официально продлен на 3 сезон, и появился официальный тизер иподрбности предстоящего нового сезона Полового воспитания.
Половое воспитание 3 сезон выйдет онлайн в 2021 году. Телесервис не стал тянуть и играть в прятки, так что, вскоре после релиза 2 сезона объявил, что готовится следующий 3 сезон сериала Половое воспитание.
В сети появился первый тизерный трейлер с Алистером Перти, который внезапно преобразился - из директора он стал критиком, и продемонстрировал карины, на которых изображены главные герои сериала.
Напримет, многострадального Отиса сделали счастливым владельцем целой кучи баклажанов - намекается на эмоджи баклажана.
Там же висят Эмми Гиббс, Джин Милберн, Эрик Эффионг и многие другие. В конце он предлагает дождаться и посмотреть 3 сезон сериала, чтобы понять, к чему речь.
Половое воспитание 3 сезон актеры и роли
- Эйса Баттерфилд - Отис Милберн (главный герой);
- Джиллиан Андерсон - мама Отиса, сексолог доктор Джин Ф. Милберн в разводе;
- Джеймс Пьюрфой - Реми Милберн - отец Отиса;
- Эмма Макки - подруга и бизнес-партнера Отиса Мэйв Уайли;
- Патриция Элисон - Ола Ньюман - дочь Якоба, влюбившаяся в Отиса
- Кедар Уильямс-Стирлинг - местный "мажор" Джексон Маркетти;
- Симон Эшли - Оливия, первая клиентка Отиса;
- Алистер Перти - директор школы;
- Мими Кин - Руби - "золотая девочка" из местно элиты;
- Нкути Гатва - друг Отиса в быту гей Эрик Эффионг;
- Коннор Суинделлс - главный хулиган школы Адам Грофф, в быту сын директора школы;
- Таня Рейнольдс - Лили Айглхерт;
- Эйми Лу Вуд - опытная подруга Мэйв Эйми Гиббс.
Половое воспитание 3 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Новый 3 сезон Полового воспитания выходит в январе 2021.