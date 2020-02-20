Эротические фильмы: что это такое и самая лучшая киноэротика

Кадр из фильма "Любовь"

Жанр "эротические фильмы" очень и очень плохо поддается классификации и раскладыванию по полочкам. Если в кадре толпами расхаживают голые люди - то этот фильм автоматически стает эротическим? И как много должно быть откровенных сцен, чтобы повесить на него такой ярлык? Максимально точное определение для термина "фильмы эротические" - те ленты, где стиль и изложение сюжета полностью подчинены обнаженке.

Эротические фильмы 18+ – картины потому и имеют такой, максимально возможный, возрастной рейтинг, что содержат крайне откровенные и реалистические любовные сцены. В них не бывает монтажной склейки или погасшего экрана, наступающих сразу после того, как герои страстно поцеловались. Наоборот – пары обычно предаются бурному сексу, практически на грани с порно. В общем и целом, если смотреть эротические фильмы (о них и решил рассказать в этот раз Главред), то сразу стает понятно – получили они свои 18+ вполне по праву.

Лучшие эротические фильмы

9 песен (2004, режиссер Майкл Уинтерботтом)

Девять видеоклипов – и девять откровенных сцен секса между концертами, на которые ходят главные герои (ученый-полярник Мэтт и студентка Лиза). Каждый из них понимает, что надолго роман не затянется, а значит, можно просто заниматься сексом и слушать клевую музыку.

Калигула (1979, режиссер Тинто Брасс)

Об оргиях, которые закатывал безумный римский имератор Калигуна много и со вкусом написано в исторических книгах, но никто из кинематографистов до Тинто Брасса не осмеливался показать весь разврат на большом экране. Лента полна мрачных, жестоких, и сексуальных сцен (самые откровенные, с настоящим сексом, правда, вмонтировал в фильм продюсер – без ведома режиссера). Этот фильм мгновенно вызвал громадный скандал и стал культовым.

Вальсирующие (1974, режиссер Бертран Блие)

Практически манифест сексуальной революции, но в ее французской версии. Разбитной, озорной, хулиганский. Двое молодых и похотливых мужчин-самцов (Жерар Депардье и Патрик Девер) и одна фригидная красотка-блондинка (Миу-Миу). Девушка никак не может получить настоящий оргазм. Отсюда и вытекает целая куча забавных эпизодов, которые можно смотреть только совершеннолетним.

Турецкие сладости (1973, режиссер Пол Верховен)

Первый успешный и заметный фильм Верховена и его верного напарника Рутгера Хауэра. Крайне раскованная и очень откровенная драма о молодости, любви и сексе. Эротика в фильме очень жизнерадостная, светлая и чистая (потому как иначе и не быть не могло – в молодые- то годы) Может, как раз поэтому Турецкие сладости практически и не устарели за почти полвека и смотрится это кино по прежнему на одном дыхании.

Последнее танго в Париже (1972, режиссер Бернардо Бертоллучи)

Американец Пол встречает парижанку Жанну. Между вспыхивает страстный роман через кучу секса летящий к закономерному финалу. Едва ли не самая известная роль Марлона Брандо (после дона Корлеоне и полковника Курца). А уж сцена со сливочным маслом как смазкой для анального секса так и вовсе вошла, пардон, в анналы мирового кино. Жутковатая и крайне откровенная мелодрама, снятая известным мастером эротики – Бернардо Бертоллуччи.

Русские эротические фильмы

Верность (режиссер Нигина Сайфуллаева, 2019).

Лена (Евгения Громова), врач-гинеколог, замужем за актером Сергеем (Александр Паль). У них отличный брак, но нет секса. Лена подозревает, что у Сергея любовница. Но вместо того, чтобы попытаться решить проблему, девушка сама кидается в омут измен.

Саранча (режиссер Егор Баранов, 2015)

Жесткий эротический триллер с уклоном в драму либо драматический триллер с элементами эротики. Тут крайне сложно определиться с жанром. Герой Петра Федорова и героиня Паулины Андреевой (из разных социальных слоев) закручивают страстный курортный роман, который в итоге закончится неприглядно и кроваво. Есть версия и в формате четырехэпизодного мини-сериала, в котором откровенных сцен еще больше и который был куплен для показа Netflix.

Интимные места (режиссеры Наталья Меркулова, Алексей Чупов, 2013). Сборник-альманах новелл, которые связаны фигурой психоаналитика (к которому приходят по очереди персонажи). Фильм скорее мелодраматическая комедия, но полон откровенных (особенно для русского кино) сцен. Потому смелость Меркуловой и Чупова сама по себе уже достоинство для ленты.

Порно эротические фильмы

Некоторая эротика снята так, что практически не отличается от порно. Тут отметились и итальянские эротические фильмы, и японские эротические фильмы и, естественно, французские.

Сало или 120 дней Содома (режиссер Пьер-Паоло Пазолини, 1975).

Группа высокопоставленных итальянских фашистов из доживающей последние дни Республики Сало (ударение на второй слог) вкупе с аристократами унижает, издевается, мучает, пытает и насилует несколько юношей и девушек. Вряд ли есть кино, которое более полно отвечает триаде "трэш, угар и содомия", чем 120 дней Содома. И уж точно не придумать более антифашистского фильма, чем экранизированная Пазолини книга маркиза де Сада.

Империя чувств (режиссер Нагиса Осима, 1976). В общем и целом, не хентаем единым. Еще в далеких 70-х в Японии сняли фильм (по реальным, кстати, событиям), который пресыщенная публика Каннского фестиваля назвала "первым великим эротическим фильмом". В фильме полно откровенных сцен обычного и орального секса, но это, прежде всего, приправа к истории всепоглощающей и всепожирающей любви между богатым мещанином Китидзо Исида и служанкой Сада Абэ.

Любовь (режиссер Гаспар Ноэ, 2015). Даже для опытного киноэротомана здесь слишком много сцен реального секса. Все они, впрочем, поданы как флешбеки главного героя, кинорежиссера Мерфи, который, страдая от разлуки с бывшей любовницей Электрой, вспоминает самые счастливые моменты их романа. И как-то так получается, что лучше всего он запомнил именно секс.

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