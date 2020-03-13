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Ривердейл 5 сезон: съемки прекратились из-за больного коронавирусом актера

13 марта 2020, 03:10

Киностудия Warner Bross и CW приостановили съемки сериала Ривердейл 5 сезон и начали массовые проверки съемочной группы на коронавирус.

Ривердейл 4 сезон
Ривердейл 5 сезон / CW

Съемки сериале Ривердейл прервались на неопределенный срок из-за коронавируса, пишет Deadline.

По информации издания, компании начали проверку членов съемочной группы и актеров на коронавирус. По их источникам, коронавирусом заболел кто-то из актеров.

Все, кто работал над созданием 5 сезона сериала Ривердэйл, проходят медицинское обследование. Вероятно, студия введет карантин.

"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти и медицинскими учреждениями в Ванкувере, чтобы обследовать всех людей, которые могли контактировать с нашей съемочной группой. Здоровье и безопасность наших сотрудников – наш приоритет", – говорится в официальном заявлении.

Сериал по Archie Comics давно ждал 5 сезон, но из-за загруженности актеров и планов студии, он все время откладывался.

Теперь съемочный процесс сорван на неопределенный период.

Ривердейл 5 сезон - актеры и роли

  • Кей Джей Апа в роли Арчи Эндрюса
  • Лили Рейнхарт в роли Бетти Купер
  • Камила Мендес в роли Вероники Лодж
  • Коул Спроус в роли Баклана, он же Форсайт Пэнделтон Джонс III
  • Марисоль Николс в роли Гермиона Лодж
  • Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом
  • Эшли Мюррей в роли Джози МакКой
  • Мэдхен Эмик в роли Элис Купер
  • Скит Ульрих в роли Форсайта Пэндлтона Джонса II ака ЭфПи
  • Марк Консуэлос в роли Хайрома Лоджа
  • Кейси Котт в роли Кевина Келлера
  • Чарльз Мелтон в роли Реджи Мантла
  • Ванесса Морган в роли Тони Топаз
  • Шэннон Догерти - приглашенная звезда

Ранее стали известны имена актеров нового сериала телеканала АВС Невесты - о подружках Дракулы в современном мире.

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