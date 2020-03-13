Ривердейл 5 сезон: съемки прекратились из-за больного коронавирусом актера

Киностудия Warner Bross и CW приостановили съемки сериала Ривердейл 5 сезон и начали массовые проверки съемочной группы на коронавирус.
Съемки сериале Ривердейл прервались на неопределенный срок из-за коронавируса, пишет Deadline.
По информации издания, компании начали проверку членов съемочной группы и актеров на коронавирус. По их источникам, коронавирусом заболел кто-то из актеров.
Все, кто работал над созданием 5 сезона сериала Ривердэйл, проходят медицинское обследование. Вероятно, студия введет карантин.
"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти и медицинскими учреждениями в Ванкувере, чтобы обследовать всех людей, которые могли контактировать с нашей съемочной группой. Здоровье и безопасность наших сотрудников – наш приоритет", – говорится в официальном заявлении.
Сериал по Archie Comics давно ждал 5 сезон, но из-за загруженности актеров и планов студии, он все время откладывался.
Теперь съемочный процесс сорван на неопределенный период.
Ривердейл 5 сезон - актеры и роли
- Кей Джей Апа в роли Арчи Эндрюса
- Лили Рейнхарт в роли Бетти Купер
- Камила Мендес в роли Вероники Лодж
- Коул Спроус в роли Баклана, он же Форсайт Пэнделтон Джонс III
- Марисоль Николс в роли Гермиона Лодж
- Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом
- Эшли Мюррей в роли Джози МакКой
- Мэдхен Эмик в роли Элис Купер
- Скит Ульрих в роли Форсайта Пэндлтона Джонса II ака ЭфПи
- Марк Консуэлос в роли Хайрома Лоджа
- Кейси Котт в роли Кевина Келлера
- Чарльз Мелтон в роли Реджи Мантла
- Ванесса Морган в роли Тони Топаз
- Шэннон Догерти - приглашенная звезда
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