Ривердейл 5 сезон: съемки прекратились из-за больного коронавирусом актера

Ривердейл 5 сезон / CW

Съемки сериале Ривердейл прервались на неопределенный срок из-за коронавируса, пишет Deadline.

По информации издания, компании начали проверку членов съемочной группы и актеров на коронавирус. По их источникам, коронавирусом заболел кто-то из актеров.

Все, кто работал над созданием 5 сезона сериала Ривердэйл, проходят медицинское обследование. Вероятно, студия введет карантин.

"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти и медицинскими учреждениями в Ванкувере, чтобы обследовать всех людей, которые могли контактировать с нашей съемочной группой. Здоровье и безопасность наших сотрудников – наш приоритет", – говорится в официальном заявлении.

Сериал по Archie Comics давно ждал 5 сезон, но из-за загруженности актеров и планов студии, он все время откладывался.

Теперь съемочный процесс сорван на неопределенный период.

Ривердейл 5 сезон - актеры и роли

Кей Джей Апа в роли Арчи Эндрюса

в роли Арчи Эндрюса Лили Рейнхарт в роли Бетти Купер

в роли Бетти Купер Камила Мендес в роли Вероники Лодж

в роли Вероники Лодж Коул Спроус в роли Баклана, он же Форсайт Пэнделтон Джонс III

в роли Баклана, он же Форсайт Пэнделтон Джонс III Марисоль Николс в роли Гермиона Лодж

в роли Гермиона Лодж Мэделин Петш в роли Шерил Блоссом

в роли Шерил Блоссом Эшли Мюррей в роли Джози МакКой

в роли Джози МакКой Мэдхен Эмик в роли Элис Купер

в роли Элис Купер Скит Ульрих в роли Форсайта Пэндлтона Джонса II ака ЭфПи

в роли Форсайта Пэндлтона Джонса II ака ЭфПи Марк Консуэлос в роли Хайрома Лоджа

в роли Хайрома Лоджа Кейси Котт в роли Кевина Келлера

в роли Кевина Келлера Чарльз Мелтон в роли Реджи Мантла

в роли Реджи Мантла Ванесса Морган в роли Тони Топаз

в роли Тони Топаз Шэннон Догерти - приглашенная звезда

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