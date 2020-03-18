Крупнейшая студия Universal открывает онлайн-платформу из-за коронавируса

Universal открывает онлайн-кинотеатр / Эхо Кавказа

NBCUniversal с пятницы 20 марта запускает онлайн-кинотеатр, в котором зрители могут смотреть фильмы производства студии, на которые теперь не могу пойти из-за эпидемии коронавируса, сообщает Deadline.

На платформе будут транслировать и старые и новые фильмы, включая Человека-невидимку, Охоту и Эмму. Это решение компания приняла на фоне рекомендаций сократить посещение массовых мероприятий из-за коронавируса и массового закрытия кинотеатров на этом фоне.

Фильмы можно будет взять напрокат на срок до 48 часов с рекомендуемым ценником в $19,99. Картины будут доступны на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах.

Также Universal объявила, что готовящийся к выходу в прокат 10 апреля фильм Тролли. Мировой тур станет доступен одновременно в кинотеатрах и онлайн. Он переносится с 10 апреля на 20 апреля, в связи с техническими вопросами.

Тем временем, окно театрального проката традиционно остается 90 дней. Кроме того, уже вышедший фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла не будет участвовать в этой программе, так как ждет своего выпуска в Китае, когда в стране снова будет разрешено ходить в кинотеатры, чтобы компания таки смогла получить какой-то доход от китайского зрителя.

Ранее сообщалось, что Disney перенес съемки сразу 3 своих фильмов.