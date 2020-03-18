Съемки Матрицы-4 приостановили из-за коронавируса

Матрицу 4 не снимают из-за коронавируса /pixabay

Матрицу 4 больше не снимают из-за коронавируса. Несмотря на то, что на съемочной площадке не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, Warner Bross отложили съемки на неопределенный срок, пишет Deadline.

Производство четвертой Матрицы проходило в Берлине — съемочная группа прибыла в город незадолго до этого, закончив работу в Сан-Франциско, и готовилась к съемкам.

За несколько дней до этого, по указанию немецких властей в городе запретили мероприятия численностью больше 50 человек, а бары и казино закрыли из-за карантина.

До этого Warner Bross остановили съемки Бэтмена, Фантастических тварей 3, Короля Ричарда и байоптика об Элвисе Пресли.

Однако, пока что дата выхода Матрицы 4 запланирована на 20 мая 2021 года. Режиссер фильма — Лана Вачовски, работавшая над оригинальной трилогией.

Ранее появилась информация о том, что крупнейшая студия Universal открывает онлайн-кинотеатр.