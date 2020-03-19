Съемки культового сериала Друзья отменились из-за коронавируса

Съемки продолжения сериала Друзья отложили на неопределенный срок из-за коронавирусной пандемии в мире.
Друзья переносятся на неопределенный срок из-за карантина в мире. Warner Bros и HBO приостановили съемки продолжения сериала, пишет Variety.
Онлайн-кинотеатр HBO Max распустил съемочную группу и актеров минимум до мая 2020.
Эпизод будет снят в документальном формате — без сценария и со свободным обсуждением между актёрами и авторами. Друзей хотели приурочить к запуску HBO Max, запланированному на май, однако теперь эпизод выйдет уже намного после.
Зато онлайн будут доступны сразу все сезоны сериала друзей, который ранее показывал Netflix, и на который Warner Bros вернули права.
Ранее стало известно, что Бладшот выйдет онлайн еще до окончания сроков премьеры в кинотеатрах из-за коронавируса.