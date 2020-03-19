Коронавирус нипочем - Том Круз возобновил съемки Миссии невыполнимой 7

Миссия невыполнима 7 / screenshot

Том Круз и Paramount Pictures в условиях карантина и коронавируса продолжают съемки новой части Миссии невыполнимой. Новую часть снимают в Великобритании, пишет Daily Mail.

Киностудия, подгоняемая решениями местных властей, отменила запланированные в Венеции съемки, и творческая команда свежей части культовой киносерии разъехалась по домам пережидать карантин. Но ненадолго.

На фотографиях видно, как Том Круз и Хейли Этвелл отрабатывали первые экшен-сцены.

Видимо, творческая команда проекта под руководством режиссера Кристофера Маккуорри отыскала способ начать производство и при этом обеспечить максимальный уровень защиты от возможного заражения вирусом.

Пока что дата выхода новой части Миссии невыполнимой планируется на 22 июля 2021 года.

Ранее на неизвестный срок были перенесены съемки новых эпизодов сериала Друзья.