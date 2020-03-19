В Европе "прессонули" Netflix из-за коронавируса

Netflix понижает качество трансляции / screenshot

Евросоюз потребовал от Netflix и других стримминговых сервисов уменьшить размер транслируемого видео, чтобы уменьшить нагрузку на интернет, пишет CNN.

Представители ЕС обеспокоены ситуацией с карантином и коронавирусом, поскольку во многих странах в целях борьбы с распространением вируса были закрыты места массового скопления, в том числе школы, а люди работают из дома. Возросла нагрузка на Интернет.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что уже обсудил этот момент с генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом, и Netflix подтвердил, что уже принял меры в связи с этим.

"Инфраструктура может оказаться в затруднительном положении. Чтобы сохранить доступ к интернету для всех, давайте использовать стандартное качество, когда нет необходимости в HD", - заявил он.Читайте такжеЧто посмотреть весной - лучшие сериалы марта 2020

Netflix на фоне этого уже начал регулировать качество трансляций в соответствии с доступной пропускной способностью интернета.

"Комиссар Бретон прав, когда подчеркивает важность обеспечения бесперебойной работы интернета в эти тяжелые времена", - объявил Рид Хастингс.

Еще вечером в среду 18 марта более 450 миллионов человек в твиттере поддержали челлендж #SwitchtoStandardDefinition.

Кроме того, в фейсбуке уже отмечаются сбои и провалы в работе - по словам пресс-службы Цукерберга, наплыв людей выше, чем перед Новым годом.

Напомним, что Universal запускает онлайн кинотеатр, в котором будут показаны последние киноновинки студии и другие фильмы ее производства.