Youtube стал жертвой коронавируса

Вслед за Netflix, YouTube пострадал из-за нагрузки на интернет-провайдеров в условиях карантина из-за коронавируса.
После введения карантина из-за коронавируса COVID-19 в большинстве стран, люди стали массово перегружать интернет, и мировые организации сурово потребовали сразу несколько стримминговых платформ ухудшить качество своего видео, чтобы разгрузить интернет.
Google вслед за Netflix 20 марта согласилась ухудшить качество видео в YouTube, чтобы ослабить нагрузки на интернет, пишет Bloomberg.
Руководство YouTube по умолчанию он временно переключит весь трафик в Европе на стандартное определение на 30 дней.
"Мы будем продолжать работать с правительствами государств-членов и операторами сетей, чтобы минимизировать нагрузку на систему, а также обеспечить хороший пользовательский опыт", - говорится в заявлении YouTube.
При этом, в Google добавили, что пока что наблюдается лишь несколько пиков использования.
Netflix же начнет снижать скорость передачи битов во всех своих потоках в Европе в течение месяца.
"По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших пользователей", - говорится в официальном заявлении Netflix.
Ранее ЕС призвал Netflix и ухудшить качество трансляций — вскоре после обращения компания согласилась принять меры.