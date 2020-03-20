Youtube стал жертвой коронавируса

YouTube пострадал из-за коронавируса / The Hill

После введения карантина из-за коронавируса COVID-19 в большинстве стран, люди стали массово перегружать интернет, и мировые организации сурово потребовали сразу несколько стримминговых платформ ухудшить качество своего видео, чтобы разгрузить интернет.

Google вслед за Netflix 20 марта согласилась ухудшить качество видео в YouTube, чтобы ослабить нагрузки на интернет, пишет Bloomberg.

Руководство YouTube по умолчанию он временно переключит весь трафик в Европе на стандартное определение на 30 дней.

"Мы будем продолжать работать с правительствами государств-членов и операторами сетей, чтобы минимизировать нагрузку на систему, а также обеспечить хороший пользовательский опыт", - говорится в заявлении YouTube.

При этом, в Google добавили, что пока что наблюдается лишь несколько пиков использования.

Netflix же начнет снижать скорость передачи битов во всех своих потоках в Европе в течение месяца.

"По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших пользователей", - говорится в официальном заявлении Netflix.

Ранее ЕС призвал Netflix и ухудшить качество трансляций — вскоре после обращения компания согласилась принять меры.