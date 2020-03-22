Warner Bros отменили съемки Флэша из-за коронавируса

Флэш отменяется / Warner Bros

Создатели фильма Флэш в рамках вселенной Лиги Справедливости от Warner Bros отменили съемки, которые должны были начаться в апреле 2020.

Фильм Флэш в о вселенной Warner Bros перенесен на неизвестное время, пишет Screenrant.

Во время интервью постановщик трюков Юнис Хутарт признался, что из-за карантина из-за коронавируса, неизвестно, что теперь будет с фильмом Флэш.

"Меня привлекли к новому проекту — это фильм Флэш. Я должен был начать примерно в конце апреля или начале мая. Но теперь я не знаю, в каком состоянии лента находится сейчас", - говорит он.

Если работу над "Флэшем" все-таки отложат, не исключено, что фильм не успеют закончить в срок. Соответственно, мы можем не увидеть его 22 июля 2022 года.

Ранее

появилась информация о том, что Disney запускает онлайн фильм Вперед через пару недель после премьеры в мире.

До этого Universal решили запустить онлайн Бладшот 2020 - фильм по мотивам комиксов Valiant с Вин Дизелем в главных ролях.

Также Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.