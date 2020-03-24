Pornhub Премиум стал бесплатным по всему миру из-за коронавируса

Pornhub Premium стал бесплатным / Pornhub

Самый популярный и большой порно сайт Pornhub сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом в мире.

Чтобы люди сидели дома с удовольствием, Pornhub Premium теперь доступен бесплатно во всем мире.

Pornhub Premium на сайте будет доступна до 23 апреля — для активации нужно зарегистрироваться на сайте, но привязывать номер карты и другие данные не нужно.

С помощью подписки можно смотреть все загруженные ролики в 1080p и без рекламы в начале.

Для регистрации нужно пройти обязательный опрос, на котором администрация просит дать одно обещание, а также показывает кривую заболеваемости коронавирусом.

Pornhub Premium / Главред

На такой шаг Pornhub пошел, чтобы разгрузить медицинские порталы, соцсети, и способствовать соблюдению правил карантина, сказали в администрации.

Чтобы пользоваться Pornhub Premium, необходимо пройти по ссылке с главного сайта и пройдя опрос зарегистрироваться.

Ранее Pornhub Premium был доступен только для Италии.

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