Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса

Исполнитель роли Человека-паука Джэйк М. Джонсон нашел способ порадовать детей на период коронавирусного карантина.
Американский актер Джэйк М. Джонсон, который озвучивал супергероя Человека-паука в мультфильме Человек-паук: Через вселенные, заявил, что готов записать голосовое обращение для детей, которые находятся на карантине из-за вспышки коронавируса, сообщает NME.
Джонсон рассказал, что он получил очень много сообщений по этому поводу от родителей и даже детей со всего мира.
"Итак, вот моя идея. Если ваш ребенок хочет получить сообщение от Питера Паркера (Человек-паук), отправьте мне электронное письмо, указав его имя. Я постараюсь прислать короткую голосовую заметку", - объявил актер.
В своем Instagram он оставил адрес почты, чтобы с ним мог связаться любой желающий.
В ноябре 2019 года было объявлено, что продолжение анимационного фильма находится в разработке. Выход сиквела запланирован на 8 апреля 2022 года.
Напомним, Disney определились с датой выхода 3 сезона Утиных историй и показали трейлер.