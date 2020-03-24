Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса

Человек-паук Через вселенные / Marvel

Американский актер Джэйк М. Джонсон, который озвучивал супергероя Человека-паука в мультфильме Человек-паук: Через вселенные, заявил, что готов записать голосовое обращение для детей, которые находятся на карантине из-за вспышки коронавируса, сообщает NME.

Джонсон рассказал, что он получил очень много сообщений по этому поводу от родителей и даже детей со всего мира.

"Итак, вот моя идея. Если ваш ребенок хочет получить сообщение от Питера Паркера (Человек-паук), отправьте мне электронное письмо, указав его имя. Я постараюсь прислать короткую голосовую заметку", - объявил актер.

В своем Instagram он оставил адрес почты, чтобы с ним мог связаться любой желающий.

В ноябре 2019 года было объявлено, что продолжение анимационного фильма находится в разработке. Выход сиквела запланирован на 8 апреля 2022 года.

Напомним, Disney определились с датой выхода 3 сезона Утиных историй и показали трейлер.