"Убийца" Доктора Кто дала советы, как пережить коронавирус

Доктор Кто Джуди Уиттакер / ВСС

Британская актриса Джоди Уиттакер, которая в процессе перезапуска Доктора Кто обрушила рейтинг сериала до рекордного дна, неожиданно дала список советов для того, как пережить эпидемию коронавируса.

Джоди Уиттакер в образе Доктора на видео с очень плохим качеством дала советы, которые поднимают дух при эпидемии коронавируса.

"Срочное включение! Если вы видите это, Тардис, должно быть, обнаружила всплеск психологических сигналов откуда-то в пространстве и времени. Думаю, кто-то где-то просто сильно переживает. Я на самом деле сейчас нахожусь в самоизоляции, но мне нравится говорить, что я скрываюсь от армии сонтаранцев", - пошутила Доктор.

Джоди Уиттакер раздобрилась на конкретные советы

"Вот что я делаю в любой трудной ситуации.

Во-первых,

Запомните — вы справитесь с этим, все будет хорошо. Даже если вам кажется иначе. Даже если вы переживаете. Тьма никогда не победит.

Во-вторых,

Рассказывайте анекдоты. Даже плохие. Особенно плохие. Я в них очень хороша.

В-третьих,

Будьте добрее. Даже добрее, чем вы были вчера. А я знаю, что вчера вы были душками. Присматривайте друг за другом. Вы не единственный, кто беспокоится. Разговоры и обмен информацией тоже помогут. Уделяйте внимание друзьям, соседям, людям, которых вы едва знаете, и семье. Потому что в конечном счете все мы — семья.

В-четвертых,

Прислушивайтесь к науке и докторам, ладно? Они вас прикроют.

В-пятых,

Оставайтесь сильными и мыслите позитивно. Увидимся совсем скоро". - обещает Доктор.

Как известно, после перезапуска Доктора Кто в 11 и 12 сезонах рейтинг сериала упал до критического уровня. Особенно пострадали последние серии 12 сезона - был поставлен рекорд по низкому рейтингу. Серди фанатов Доктора даже пошли слухи, что сериал скоро закроют.

Ранее звезду Marvel обвинили во вранье о заболевании коронавирусом.